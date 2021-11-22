Адмирал Попов заявил, что к гибели АПЛ «Курск» привело столкновение с субмариной НАТО

Причиной гибели российской АПЛ «Курск» стало столкновение с подлодкой НАТО, считает бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов. В тот день российские службы зафиксировали, что вместе с «Курском» сигналы бедствия подавала иностранная субмарина, ее, как утверждает Попов, обнаружили у берегов Норвегии. Название этой подлодки он не разгласил.

С момента катастрофы на атомной подлодке «Курск» прошло больше 21 года. Выдвигались разные версии случившегося, однако, согласно официальному отчету, причиной взрыва первой торпеды «Кит» стала утечка компонентов топлива, что повлекло за собой пожар и детонацию других торпед и, как следствие, второй взрыв.

Командовавший в то время Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, возглавлявший операцию по спасению подлодки, еще в 2005-м заявлял, что «знает всю правду о «Курске», но рассказывать ее рано. При этом в 2000-м адмирал подчеркивал, что основной для него остается версия, что «Курск» был поврежден иностранной и неустановленной в то время подводной лодкой.

Сегодня он высказал это предположение снова.

Так, крушение подлодки «Курск» произошло из-за столкновения с субмариной НАТО, утверждает Попов. С вероятностью 90% ему известно ее название, но без доказательной базы адмирал называть его не готов. Он считает, что западная субмарина производила слежку за российской подлодкой, а в дальнейшем, не сумев обеспечить безопасность в сложившихся условиях, допустила столкновение.

В итоге удар пришелся на носовую часть российской подлодки, это привело к детонации всего торпедного боезапаса. Следом произошел второй взрыв, и «Курск» ударился о дно. Именно от второго взрыва пострадала иностранная субмарина, » почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями», говорит Попов.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта…» — приводит заявление Попова адмирала РИА «Новости».

В момент крушения российской АПЛ вблизи находились по меньшей мере три иностранные подводные лодки — Memphis и Toledo, принадлежащие ВМС США, а также британская Splendid, писали СМИ. Вашингтон и Лондон отказали Минобороны РФ в инспекции своих субмарин.

По словам Попова, Российская противолодочная авиация обнаружила столкнувшуюся с «Курском» иностранную подлодку у берегов Норвегии.

О чем говорили раньше

10 августа 2000-го «Курск» участвовал в плановых учениях Северного флота и вышел в море. В назначенное время «Курск» не вышел на планируемые сеансы связи, начались поиски. Военному руководству стало известно о возможной аварии только вечером, а обнаружили лежащий на глубине 108 метров «Курск» ранним утром следующего дня.

Российская АПЛ была сильно повреждена. Все 118 офицеров и моряков, находившиеся на борту, погибли. Большая часть — в первые минуты после взрыва. Общественность при этом была проинформирована лишь спустя четыре дня, а президенту Владимиру Путину сообщили 12 августа. 22 августа власти официально признали гибель «Курска» и всего экипажа подлодки.

В 2018-м Путин рассказал, что в момент трагедии он только приступал к обязанностям после выборов и не был в курсе, что в Баренцевом море проводятся серьезные учения. Изначально Минобороны сообщило президенту лишь о том, что «мы потеряли лодку, но обнаружили», объяснял глава государства.

Главной причиной гибели «Курска» стало плачевное состояние российского военного сектора в то время, констатировал Путин.

Адмирал Попов и начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак, а также большая группа руководства флота в декабре 2001-го были сняты со своих должностей. Согласно одной из версий, Попов, узнав об отсутствии контакта с «Курском», мог предполагать, что произошла авария, но не донес этого руководству, хотя больше 20 моряков оставались еще живы.