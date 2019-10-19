«Мы служили для России»: умер вице-адмирал Михаил Моцак

В Санкт-Петербурге 19 октября в возрасте 69 лет ушел из жизни командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак. Во время службы он был заместителем командующего флотом и одним из руководителей учений, во время которых затонула подводная лодка К-141 «Курск». Он также отвечал за подъем подлодки со дна Баренцева моря.

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Михаил Моцак скончался в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972 году он окончил Нахимовское училище в Севастополе, служил на Тихоокеанском флоте. С 1982 года командовал атомной подлодкой на Северном флоте. В 1995-1999 годах был командующим 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота, теперь это 11-я флотилия.

В биографии Моцака — десятки боевых служб и дальних походов, включая переход подо льдами Арктики. В 1994 году за мужество и героизм Михаилу Моцаку присвоена высшая государственная награда и вручена «Золотая Звезда».

При этом изначально Моцак занимал техническую должность, однако его настойчивость и профессионализм позволили заметно продвинуться на военной службе.

«Михаил Васильевич за кормой имеет славную биографию. После окончания училища он попал на техническую позицию — специалистом по подготовке ракет. Он хотел быть подводником и проявил максимум усилий — в то время перевестись с технички на подводную лодку было проблематично. Но, тем не менее, благодаря своей настойчивости и желанию он это сделал. Перешел служить на передовую подводную лодку. После становления в качестве офицера он стал продвигаться и Героя Советского Союза получил за переход на подводной лодке подо льдами Арктики — на Камчатку перевел. После чего стал начальником штаба Северного флота», — рассказал «Газете.Ru» адмирал Владимир Валуев.

Трагедия с атомной подлодкой «Курск» произошла во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На борту затонувшей подводной лодки находились 118 моряков, все они погибли. Моцак был начальником штаба Северного флота и одним из руководителей учений.

«Подлодка «Курск» должна была провести учебную торпедную атаку. Но незадолго до этого на крейсере «Петр Великий» зафиксировали хлопок. Позже скажут, что на борту «Курска» взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стеллажных торпед», — отмечается на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Как рассказывал капитан 1 ранга Игорь Курдин, к трагедии привела целая череда случайностей. Так, взорвавшуюся торпеду вполне могли отозвать. Помешало этому всего лишь одно слово.

«Торпеда была изготовлена на заводе в Алма-Ате. Сделали серию — десять единиц. Через какое-то время выяснилось, что торпеды текут по сварным швам. Командованию разослали документ, в котором говорилось: отозвать боевые торпеды, отправить их обратно на завод, слить топливо, произвести рентгеноскопию, переварить швы, заправить и вернуть. Слово ключевое здесь — «боевые». Поэтому девять из них отправили, а одну — она считалась «учебной» — оставили», — говорил он.

Позже именно эта торпеда взорвалась на подлодке «Курск».

Адмирал Виктор Кравченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что после трагедии поддерживал связь с Моцаком. Он отметил, что покойный был профессиональным и знающим человеком, видным специалистом.

«Замечательный человек, замечательный профессиональный подводник... Мы, когда, общались с ним, я приезжал на Северный флот, он был командующий, потом стал начальником. Не до шуток было. Всегда решали какие-то вопросы, сложности, которые были на тот период времени. Он всегда показывал знания, мы находили точки соприкосновения, чтобы не обидеть друг друга, хотя обстановка была непростая, в том числе с точки зрения финансирования. Мы служили не для себя, а для России», — говорит военный.

Моцак возглавлял операцию по подъему подлодки, а также принимал участие в расследовании трагедии.

Незадолго до своей кончины Моцак, бывший главой ветеранской организации Северного флота, был вынужден покинуть пост.

«Он очень помогал людям, сослуживцам. Но вот болезнь, которую он приобрел, прогрессировала. Речь идет о сахарном диабете. Он возглавлял ветеранскую организацию Северного флота. А месяца полтора назад он сказал, что, вот «чувствую себя плохо, хочу передать полномочия, я не могу ее полноценно возглавлять». Последние три недели он находился в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал Валуев, отметив, что Моцак был «настоящим подводником, грамотным специалистом и заботливым командиром».