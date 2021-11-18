Гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель с борта корабля

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» был успешно произведен с борта фрегата «Адмирал Горшков». Как сообщили в Минобороны, стрельба была выполнена в Белом море, по надводной мишени. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил об успешном испытании ракеты главнокомандующему – президенту РФ Владимиру Путину.

В Белом море прошли успешные испытательные стрельбы – с борта фрегата «Адмирал Горшков» выпустили гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщает РИА «Новости».

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — говорится в сообщении.

Полет ракеты прошел штатно, снаряд поразил цель прямым попаданием. Для стрельб часть акватории была закрыта надводными кораблями Северного флота России.

Патрулирование территории обеспечивала флотская авиация. Министр обороны доложил об успешном пуске президенту.

«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — рассказал в начале ноября президент РФ Владимир Путин.

«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов», — отметил в начале весны 2020 года Путин, подчеркнув, что сейчас в России впервые созданы такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. В частности, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. «Теперь они догоняют нас», — добавил он.

Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил президент. Путин отметил, что

скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

В начале весны 2019 года посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Москва стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение Вашингтона выйти из договора по ПРО – еще в 2002 году. По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение администрации Буша-младшего, которая пыталась дестабилизировать российско-американские отношения.