Как может выглядеть военная операция КНР против Тайваня

В США обсуждается сценарий возможной военной операции Пекина против Тайбэя. Как может выглядеть подобный сценарий, каким арсеналом располагает Китай для операции и как может отреагировать на нее Вашингтон – в материале «Газеты.Ru».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в выступлении на Аспенском форуме по безопасности (Aspen Security Forum) заявил, что не исключает попытки захвата Китаем Тайваня. «Китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы дать подобную возможность национальному руководству, если они решат это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все», – заявил он.

При этом американские СМИ все чаще используют слово «война», говоря об отношениях в треугольнике США – Китай – Тайвань. В журнале The National Interest вышла статья сотрудника корпорации RAND, профессора Бена Коннэбла под заголовком «Воля к борьбе: готовы ли американцы и китайцы умереть за Тайвань?»

«Президент Джо Байден сделал эскалационные дипломатические заявления и направил на Тайвань военных советников. КНР активизировала свои угрожающие военные учения. Хотя подобное балансирование полезно для стратегического сдерживания, оно также очень рискованно. Соединенные Штаты и Китай могут легко столкнуться с незапланированной войной высокой интенсивности», – считает Коннэбл.

Вашингтон неоднократно обещал защиту Тайбэю.

«Американские лидеры за последние десятилетия неоднократно заявляли о готовности США сражаться за Тайвань при необходимости. Есть и нормативно-правовая база – Закон об отношениях с Тайванем от 1979 года, в котором пусть и расплывчато, но содержится ряд соответствующих формулировок»,

– рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения МГИМО, специалист по китайскому военно-промышленному комплексу Василий Кашин.

По его словам, захват Тайваня повлечет за собой катастрофические репутационные издержки для США.

«Если США не защитят Тайвань это станет даже не «началом конца», а «концом конца» для американского первенства, не говоря уже об их военно-политическом лидерстве. Это будет смертельный удар по всей системе союзов, которые США курируют в мире», – считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Сражение за Тайвань будет происходить в особых условиях. Надо учитывать, что остров находится рядом с китайским побережьем (150 км), он небольшой и простреливается насквозь большим количеством китайских ракет. До него хорошо достают даже некоторые типы тяжелых реактивных систем залпового огня, которыми располагают китайцы», – обратил внимание Кашин.

По его словам, у Китая есть шансы захватить Тайвань еще до того, как США успеют отреагировать.

«Могу выделить ракеты DongFeng 11, они в последних модификациях на 600 км летают. DongFeng 15 в последних модификациях – на 900 км, но сейчас их не производят. Хотя они по-прежнему стоят на вооружении. Сейчас же производят DongFeng 16. Они летают на 1000 км. Это едва ли не самая массовая ракета в КНР», – уточнил Кашин.

Но даже без применения баллистических ракет у Китая есть шансы свести на нет всю оборону Тайваня.

«Китайцы располагают тяжелыми реактивным системами залпового огня (РСЗО) PLC-191, которые тоже насквозь простреливают остров. Они способны поражать цели практически на всей территории Тайваня. Это подавляющее превосходство при условии хорошо налаженной разведки дает возможность первым же массированным ударом уничтожить практически всю стационарную инфраструктуру, значительную часть систем ПВО. Этим ударом они могут нарушить работу военных аэродромов, уничтожить значительную часть систем береговой обороны», – рассказал эксперт.

В случае нападения Пекина на Тайбэй Вашингтон будет вынужден реагировать.

«Вопрос, что будут делать США при таком сценарии. Окончательного ответа на этот вопрос нет также как и в годы холодной войны, если представить, что СССР напал бы на одно из западно-европейских государств, находящихся под защитой НАТО»,

– рассказал Суслов.

При этом он не исключил «даже обмена ядерными ударами». «Для Вашингтона Тайвань – вопрос сохранения лица», – резюмировал эксперт.