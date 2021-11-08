Почему стелс-технологии не всегда работают эффективно

Новый китайский палубный истребитель-невидимка, созданный на основе Shenyang J-31 впервые поднялся в воздух. Как достигается «невидимость» и почему даже в случае применения стелс-технологий самолеты попадают на радары радиолокационных станций – в материале «Газеты.Ru».

«Появились фотографии, вероятно, палубного истребителя-невидимки Китая, который впервые поднимается в воздух. Фотографии подтверждают, что самолет, точное обозначение которого неизвестно, является развитием модернизированного истребителя-невидимки Shenyang FC-31. На фотографиях показана штанга для запуска катапультой на носовой стойке шасси и узлы на крыльях, которые позволяют складывать их. Это – типичная особенность палубных самолетов», – сообщил американский портал Defense News.

«Китай семимильными шагами развивает свой авиапром. Он экспериментирует во всех областях, которыми, в свое время, занимались США и СССР. В перспективе Китай представит конкурентную опасность для России и США, потому что то, как он развивают свою авиацию, говорит о его весьма больших амбициях», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Не виден только «в лоб»

Суть технологии «стелс» состоит в снижении заметности объекта в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Эффект достигается за счет специального покрытия, специфической формы корпуса самолета и материалов, из которых он сделан.

Радиолокационная заметность самолета заключается в отражении от его внешней поверхности радиолокационных волн и приеме их радиолокационной станцией (РЛС).

«Форма корпуса этих самолетов отражает радиолокационный сигнал в направлениях вне стороны облучения. За счет этого резко падает эффективная площадь рассеивания. Это приводит к тому, что дальность обнаружения подобных самолетов может падать в два-четыре раза», – рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Эксперт отметил, что такой эффект невидимости может быть достигнут самолетом не с любого ракурса. «В лобовой проекции он действительно может быть невидим для локаторов – резко снижается дальность его обнаружения, но в боковой и задней проекциях он виден хорошо, как обычный самолет», – сказал Сивков.

По его словам, поглощающее сигналы покрытие – основная проблема стелс-истребителей.

«Например, на американском истребителе F-22 Raptor оно требовало специального обслуживания, серьезных ограничений по температурному режиму хранения этих самолетов. Применяются и другие технологии, которые существенно снижают требования эксплуатации, но несколько повышают и возможности по обнаружению этих самолетов»,

– сказал Сивков.

Радиолокационная невидимость самолета обеспечивается только при условии соблюдения «чистоты форм» – отсутствия наружных подвесок. В том числе ракет – они могут располагаться только внутри. Ввиду того, что на борту самолета еще находятся электроника, двигатели, топливо, боевая нагрузка самолетов в режиме невидимости невозможна в больших количествах.

«Американские истребители-невидимки F-22 Raptor и F-35, российский Су-57 могут нести только четыре ракеты. Для того, чтобы они несли большее количество вооружения, его нужно крепить к наружным пилонам. Но вследствие появляются углы и дальность обнаружения самолета резко возрастает», – сказал Сивков.

F-117 против советской РЛС

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, сравнивать российские, американские и китайские стелс-истребители – бессмысленно.

«Есть конкретные показатели испытаний эффективной площади рассеивания радиолокационных волн, которые проводятся по специальным методикам. Но о результатах испытаний таких самолетов широко не известно – нет внятных данных по их характеристикам для сравнения. Невидимки – это легенды», – сказал он.

В свою очередь, Литовкин также утверждает, что «по большому счету самолетов-невидимок не существует, потому что российские РЛС их видят, а технология, понижающая заметность самолетов, – не панацея».

«Об этой технологии много говорят, но, по факту, она не обеспечивает полной невидимости. Есть РЛС, которые работают в таких диапазонах, которые позволяют видеть такие самолеты. Россия – лидер в этой области», – сказал он.

Дмитрий Литовкин напомнил, что в Югославии в 1999 году был сбит американский стелс-бомбардировщик F-117, замеченный РЛС еще советской разработки.

«Спектр электромагнитного излучения обширен, а снижение заметности объектов происходит в весьма узком диапазоне. Поэтому самолет может быть меньше заметен в диапазоне сантиметровых волн, в диапазоне метровых – визуализироваться отлично», – заключил Мураховский.