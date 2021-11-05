Что такое барражирующие боеприпасы и как они могут использоваться военным флотом

Для защиты российских морских границ ВМФ России и береговая охрана ФСБ могут получить несколько типов барражирующих боеприпасов. «Газета.Ru» разбиралась, по какому принципу работают дроны-камикадзе и зачем они нужны на море.

«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», — рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, отдельные элементы системы, в том числе комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, уже прошли предварительные испытания.

«Размещение беспилотных систем наблюдения и барражирующих боеприпасов на кораблях ВМФ или береговой охраны ФСБ РФ выглядят достаточно логично. Это позволит значительно увеличить радиус действия кораблей малых классов, не имеющих возможности нести более существенные средства реагирования», — рассказал «Газете.Ru» эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.



Средство борьбы с точечными целями

Россия обладает существенным опытом в эксплуатации беспилотных авиационных систем для охраны сухопутных и морских границ. «Главным образом здесь использовались и используются БЛА легких классов самолетного и вертолетного типов, обеспечивающие мониторинг границы за счет бортовых оптикоэлектронных средств видимого и теплового диапазонов», — сказал Федутинов.

Наблюдение — часть задачи пресечения нарушений государственной границы, но выявление нарушителей требует оперативного реагирования, в том числе силового.

«В качестве одного из технических средств, позволяющих обеспечить подобное реагирование, могут рассматриваться барражирующие боеприпасы. Такой беспилотный аппарат способен вести наблюдение, барражируя вдоль линии границы или над заданным районом. В случае выявления нарушителя по команде оператора по нему может быть нанесен удар при помощи интегрированной в конструкцию беспилотника боевой части», — добавил Федутинов.

По сути дрон-камикадзе – это беспилотник с одноразовым боевым заданием. Он может долго летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. При обнаружении цели такой дрон поражает ее как управляемая ракета «воздух – поверхность», а сам уничтожается. «Но у барражирующего боеприпаса есть возможность вернуться к оператору в случае, если цель не была найдена, и использоваться повторно», – рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арcенал Отечества» Алексей Леонков.

К преимуществам дронов-камикадзе относятся сокращение времени поражения цели, их невидимость для радаров противника благодаря материалам, из которых они сделаны, и главное – цена. Такой боеприпас стоит меньше стандартных видов вооружений, не уступая при этом им по эффективности. «Всегда желательно, чтобы цель была дороже, чем используемое для нее поражения средство», – отметил военный эксперт Александр Храмчихин.

По словам Леонкова, барражирующие боеприпасы предназначены для работы по точечным целям небольших размеров.

«Дальность действия такого рода боеприпасов не более 100 км. Объем взрывчатых веществ в таком виде оружия много не сделает, он не превышает 20 кг, но этой взрывчатки достаточно, чтобы уничтожить небольшую легкобронированную цель, артиллерийскую позицию, отдельный зенитный ракетный комплекс», – считает эксперт.

Катера-нарушители не пройдут

В России в настоящее время на различных этапах создания находятся несколько моделей барражирующих боеприпасов. В основном, эти разработки связаны с входящей в состав группы компаний «Калашников» фирмой ZALA AERO. «Барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет», как сообщалось, прошли опытную эксплуатацию в войсках, в том числе, применялись в боевых условиях в Сирии», – сказал Федутинов.

«Ланцет» — усовершенствованная версия высокоточного ударного бепилотника КУБ-БЛА, представленного концерном «Калашников» в 2019 году на выставке IDEX в Абу-Даби. «Ланцет» запускается с той же катапульты, что и КУБ-БЛА, но в остальном обладает другими характеристиками. «Ланцет» построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения, такая схема на подобной технике применена впервые в мире.

«Двойной икс — наше абсолютное ноу-хау. При пикировании и маневрировании такая схема ведет себя намного лучше, к тому же сильно уменьшаются габариты изделия», – приводятся слова генерального директора ZALA AERO Александра Захарова на сайте корпорации «Ростех».

Отмечается, что «Ланцет» может произвести удар с хирургической точностью. В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи. Кардинальное отличие «Ланцета» от многих иностранных аналогов — ему не нужна спутниковая навигация.

«Такие беспилотники, активно применявшиеся в Сирии и Нагорном Карабахе, показали свою эффективность. Их применение успешно, если у противника нет комплексов ПВО, которые бы их обнаруживали уничтожали в воздухе», — отметил Леонков.

Задачей дронов-камикадзе, используемых для защиты морских границ, может быть поражение внезапно появляющихся из укрытий катеров противника и борьба с диверсионными группами.

Барражирующий боеприпас может быть использован и с целью уничтожения объекта, и для его повреждения. «Дрон-камикадзе способен нанести существенный урон надводной цели небольшого размера. На них не всегда есть средства обнаружения барражирующих боеприпасов», — сказал Леонков.

По его словам, дрон-камикадзе может повредить ходовую часть катера-нарушителя, чтобы его смог догнать сторожевой корабль.