Украина не сможет дать НАТО ракетных преимуществ над Россией

США в очередной раз заявили, что двери в НАТО для Киева «всегда открыты». При этом вступление Украины в Североатлантический альянс в Кремле неоднократно называли «красной линией»: в случае размещения в стране ракет НАТО их подлетное время до Москвы критически сократится. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил риски.

В России распространено мнение, что в Североатлантический альянс не принимают государства с нерешенными территориальными проблемами, однако это не так. Все ограничения на вступление в НАТО сформулированы в статье 10 Североатлантического договора. Во-первых, страна-кандидат должна находиться в Европе. Во-вторых, она должна разделять принципы договора. И, наконец, все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена. Таким образом, ситуация вокруг Крыма и Донбасса не является формальным препятствиям для вступления Украины в НАТО.

В случае гипотетического принятия Киева в Североатлантический альянс в стране могут появиться военно-морские базы НАТО – в Одессе, Очакове, Николаеве, Мариуполе.

Аэродромная сеть Украины может быть использована в качестве передовых и оперативных аэродромов, где в самые короткие сроки могут быть развернуты значительные по боевому составу соединения военно-воздушных сил НАТО. На территории Украины могут дислоцироваться крупные группировки сухопутных войск альянса, которые легко трансформировать в ударные.

При таком развитии событий в районах Харькова и Мариуполя могут быть развернуты американские средства системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, а вблизи этих городов будут базироваться части и соединения, оснащенные истребителями пятого и последующего поколений.

Это вызывает понятную озабоченность в Москве. Ведь расстояние всего в 650 км от Харькова до Москвы справедливо полагается весьма опасной дистанцией.

Развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов в Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины создает угрозу для столицы России. Подлетное время ракет составит всего нескольких минут. Более того, под прицелом ракет окажется весь Центральный промышленный район и остальные регионы страны вплоть до Уральского хребта.

Но не все так просто. Ведь расстояние, скажем, от эстонской Нарвы до Санкт-Петербурга (крупнейшего военно-промышленного центра России) составляет всего 134 км, а до Москвы – 690 км. На этом фоне дистанция Москва – Харьков не выглядят уже каким-то предельно малым расстоянием, которое что-то решительно меняет.

При этом Эстония – член Североатлантического альянса с 2004 года. На территории этого государства теоретически также могут быть развернуты все вышеперечисленные группировки войск НАТО, включая ракетные.

Расстояние от норвежского Киркенеса (Норвегия – член НАТО с 1949 года) до Мурманска всего 145 км, а до губы Западная Лица, важнейшей базы российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, по прямой линии составляет всего 99 км. Однако именно этот участок государственной границы СССР/России считался и считается одним из самых спокойных.

Так что с точки зрения географии гипотетическое вступление Украины в НАТО не создаст каких-то новых реалий в плане радиусов боевого применения практически всех видов оружия Североатлантического альянса. Украина как плацдарм для ракет не сможет дать НАТО никаких новых преимуществ против Москвы. При этом, безусловно, общее геостратегическое положение России в этом случае ухудшится. Особенно это касается ситуации на Черном море, о чем ранее писала «Газета.Ru».

Как ни странно, в случае вступления Украины в НАТО Москва может получить и некоторую пользу. Киеву придется сдать существенную часть своего государственного суверенитета в Брюссель. И все важные решения по военно-политическим вопросам Украине придется принимать только после консультаций с соответствующими структурами НАТО.

С точки зрения боевого управления все подразделения, соединения и объединения вооруженных сил Украины поступят в оперативное подчинение верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса.

Какая-либо самодеятельность со стороны ВСУ будет исключена. Любой выстрел любой украинской пушки надо будет согласовывать со штабом НАТО.

Иными словами, структуры НАТО будут удерживать и ограничивать поведение Украины в принятых в альянсе рамках. И это поведение станет более понятным и прогнозируемым.

Все эти обстоятельства усложняют ситуацию, и это прекрасно понимают в самом Киеве, в Москве, в Брюсселе и Вашингтоне и, очевидно, учитывают при обсуждении реальной политики России и НАТО по отношению к Украине, когда это обсуждение идет на действительном содержательном уровне, а не на уровне публичной перебранки.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

