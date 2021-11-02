ЗРК С-500 готовят для Индии и Китая. Но иностранцам он достанется не сразу

Покупателями новейших российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 могут стать Индия и Китай, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Но сначала ее поставят в Вооруженные силы РФ. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, кто в российской армии получит С-500 в первую очередь.

«Когда С-500 будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», – сказал Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

1 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что российская армия вскоре получит новейшую зенитную ракетную систему С-500.

«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – сказал Путин.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (или 55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В конструкции С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Как рассказал ранее в интервью «Газете.Ru» генеральный конструктор «Алмаз-Антей» Павел Созинов, «зенитная ракетная система С-500 – это не просто повторение систем предыдущих поколений в очередной технической и технологической редакции. ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать в том числе и задачи противоракетной обороны».

В качестве средства радиолокационной разведки в ЗРС «Прометей» предполагается использовать радиолокационную станцию (РЛС) «Енисей».

Она обнаруживает воздушные объекты на высотах более 100 км (на границе космического и воздушного пространства), на дальностях свыше 600 км, устойчиво их сопровождает и представляет собой универсальное и многофункциональное средство для обнаружения самых разных воздушных объектов и выдачи по ним точных целеуказаний огневым средствам противовоздушной обороны.

По данным источников «Газеты.Ru», в первую очередь зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» получат высшие военные учебные заведения, учебные центры и центры боевого применения (военные полигоны).

Можно ожидать, что «Прометей» поступит в Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

Затем ЗРС С-500 «Прометей» начнет поступать на оснащение частей и соединений 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения. Это объединение осуществляет зенитное и противоракетное прикрытие Москвы и Центрального промышленного района. Поэтому 1-я А ПВО/ПРО особого назначения перспективное вооружение и военную технику получает в первую очередь.

Уже после «Прометей» получат зенитные ракетные части, осуществляющие прикрытие стратегических ядерных сил – позиционные районы ракетных дивизий РВСН, пункты базирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, аэродромы стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

Скорее всего, развертывание «Прометея» не примет какого-либо массированного характера. В итоге, по всей видимости, его получат части и соединения зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, дислоцированные в Москве, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе, Калининградском особом районе, Владивостоке и на Камчатке.

Уже после этого возможна продажа «Прометея» потенциальным иностранным заказчикам.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).