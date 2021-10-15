США испытали новую бетонобойную бомбу против бункеров GBU-72

96-е испытательное авиационное крыло Военно-воздушных сил США завершило серию испытаний бетонобойной противобункерной бомбы GBU-72. Она должна прийти на смену GBU-28. Масса бомбы составляет 2,3 тонны, она будет оснащена комплектом наведения JDAM. «Газета.Ru» разбиралась в эффективности нового американского оружия.

ВВС США испытывают перспективную бомбу GBU-72, которая может стать инструментом взлома бункеров, в которых размещены командные центры, подземные военные комплексы и ядерные объекты потенциального противника. Истребитель F-15E Strike Eagle из 96-го испытательного авиационного крыла (база ВВС США «Эглин», Флорида) сбросил бомбу GBU-72 Advanced 5K Penetrator с высоты 11 километров над полигоном, на котором была создана необходимая мишенная обстановка.

Представители базы «Эглин» назвали испытание «крупнейшим в истории» и «невероятно удачным».

«Ожидается, что бомба GBU-72 нанесет значительно больший ущерб заглубленным фортификационным сооружениям вероятного противника по сравнению с GBU-28, которую она и заменит», — сообщил руководитель программы Джеймс Каллитон.

Обе эти бомбы являются так называемыми боеприпасами проникающего действи» — они способны «заглубиться», достигнуть цели под землей и только потом взорваться. О бомбе GBU-28 известно, что она способна пробить более 30 метров грунта или 6 метров бетона. Во время испытаний в Сандийских национальных лабораториях США эта бомба была закреплена на ракетной тележке. После разгона боеприпас пробил железобетонные плиты общей толщиной 6,7 метра и даже сохранил достаточное количество кинетической энергии, чтобы пролететь еще полтора километра.

GBU-28 весит также 2,3 тонны (хотя в отдельных источниках утверждается, что бомба весит меньше — 1,8 тонны). С момента принятия на вооружение она использовалась ВВС США для поражения подземных бункеров на территории Ирака.

О точных ударных характеристиках GBU-72 не сообщалось. Вероятно, они сопоставимы с характеристиками GBU-28 или мощнее.

Вместе с тем командование ВВС США обратило особое внимание, что новая бомба будет намного точнее. Она оснащена комплектом объединенного боеприпаса прямого поражения JDAM (Joint Direct Attack Munition), включающим навигационную систему и модифицированное хвостовое оперение. Эти доработки позволяют управлять бомбой в полете. Ранее максимальный вес бомб, использовавших JDAM, составлял 907 кг.

Бомбы с JDAM,направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником. В отличие от бомб с инфракрасным и лазерным наведением их применению не смогут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли — туман, сильный снегопад, задымление или непрозрачность атмосферы вследствие песчаной бури.

Также GBU-72 оснащена дополнительным электронным предохранителем, обеспечивающим подрыв точно на заданной глубине после проникновения в землю, скальную породу или бетон.

«В сочетании с оборудованием JDAM, позволяющим сократить круговое вероятное отклонение до нескольких метров, это позволяет с высокой точностью поражать цели, ранее доступные только для ядерных боеприпасов», — утверждается в пресс-релизе ВВС США.

Бомба GBU-72 предназначена для оснащения истребителей и бомбардировщиков Военно-воздушных сил США, хотя руководство американских ВВС при этом не уточняет, какие конкретно типы самолетов могут быть использованы для боевого применения боеприпасов этого типа.

ВВС США планируют начать ее закупки в 2022 году. Стоимость первой партии из 125 бомб составит $36 млн. При этом планируется, что всего ВВС США получит не менее 2 тысяч таких авиабомб. Сроки полного контракта также пока не оглашались.

«Северная Корея — один из возможных объектов для применения перспективных противобункерных бомб.

В этой стране есть подземные ядерные производственные площадки, заглубленные фортификационные сооружения вооруженных сил КНДР, объекты, где находятся штаб-квартиры военного и политического руководства. Это актуально и в отношении Ирана: это еще одна вероятная цель для применения авиационных средств поражения такого типа», — рассказал изданию Air Force Times директор по исследованиям Института Брукингса, военный эксперт Майкл О'Ханлон.

Гораздо более эмоционально на просьбу портала 19FortyFive прокомментировать результаты испытаний высказался бывший начальник штаба ВВС США генерал Марк Уэлш. «Диктатор Ким [Чен Ын] и аятоллы Ирана больше нигде не спрячутся от нас», — сказал он.