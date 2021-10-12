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Армия

«Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой»

Для чего Таллину нужны «Голубые копья» из Тель-Авива

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Ракета Blue Spear

Ракета Blue Spear

Israel Aerospace Industries
Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ, представляют собой версию израильской ракеты Gabriel и будут нацелены на Калининград. «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоит опасность Blue Spear.

В Эстонии нашли «слабое место» России

Контракт на закупку ракет «Голубое копье» был подписан между Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии и израильско-сингапурской компанией Proteus Advanced Systems Pte.Ltd.

«Эстония собирается нацелить ракеты на ключевое слабое место России. Ракета Blue Spear, запускаемая из Эстонии, может перелететь весь Финский залив, часть Балтийского моря, которое соединяет Санкт-Петербург с Калининградом. Blue Spear – это не просто противокорабельная ракета. Она также имеет скрытую возможность наземного нападения», – рассказал американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.

Поставки ракет в Эстонию начнутся после 2026 года. Стоимость заключенного договора и количество приобретаемых систем засекречены. При этом, по данным израильского портала Globes, который ссылается на собственные источники, начальная стоимость контракта составила около 150 млн шекелей (это примерно $46,3 млн), но в дальнейшем ожидается его расширение.

Ранее министр обороны Эстонии сообщал, что всего на развитие береговой обороны предусмотрен бюджет более чем в сто миллионов евро.

«Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на десятилетия вперед. Эстонский флот сможет внести значительный вклад как в национальную, так и в региональную и коллективную оборону», – приводит Forbes слова командующего эстонским Военно-морским флотом Юри Саска.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Констанина Сивкова, ракеты «Голубое копье» представляют опасность только в случае массового применения.

«Если Эстонии будет поставлено больше двух-трех дивизионов этих ракет, то России придется принимать специальные меры по нейтрализации этих угроз. Если залп будет небольшой, то такие ракеты может отразить наш флот, даже одиночные корабли», – рассказал он «Газете.Ru».

«Нужно внимательно посмотреть на карту»

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отчества», члена экспертного совета Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, «Голубое копье» это «типовой продукт».

«Это противокорабельная израильская ракета, экспортный вариант. Представляет собой последнюю версию израильской ракеты Gabriel, которая давно известна. Израиль ставит эти ракеты на свои малые ракетные катера, – рассказал «Газете.Ru» Мураховский. – «Голубое копье» – тактическая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения дальностью пуска 100-120 км. Пусковые установки могут размещаться как на кораблях, так и быть береговыми – даже на автомобильных шасси. Ничего особенного в ней нет, продукт типовой».

Говоря об угрозе этих ракет Калининградской области, Мураховский предложил «внимательно посмотреть на карту» и измерить расстояние между Эстонией и Калининградом. «Калининград, согласно карте, находится далековато от Эстонии, 500 км, он за пределами действия ракет «Голубое копье», – сказал он.

Мураховский подчеркнул, что считать территории Калининграда и Санкт-Петербурга «слабым местом России» нельзя. В этих районах расположены системы ПВО, которые входят как в структуру Воздушно-космических войск, так и в структуру сухопутных войск, береговых войск и морской пехоты ВМФ РФ. Также тут базируются межвидовые универсальные станции РЭБ.

Кроме того, имеются и береговые ракетные комплексы тактического класса типа «Голубого копья», но есть и гораздо более дальнобойные – ракетные комплексы «Бастион» с ракетой «Оникс», считает эксперт.

«В операционных районах, прилегающих к побережью Балтийского моря, несут боевое дежурство корабли ВМФ, стоят ударные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», дальность стрельбы которых 500 км – расстояние от Калининграда до Эстонии. С таким же успехом Эстония могла приобрести у Израиля пистолет с одним патроном», – сказал Мураховский.

Коррупционной подтекст израильских «копий»

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, покупка «Голубого копья» Эстонией носит не военный, а политический характер.

«В Эстонии складывается странное мнение, что НАТО не поможет ей в случае конфликта с Россией. Поэтому эстонские военачальники стараются защищаться самостоятельно. Но это несерьезный и не все объясняющий момент. Велика вероятность, что при покупке этих ракет эстонские чиновники получили свою финансовую выгоду, провернув контракт на покупку оружия якобы в целях усиления армии на фоне разговоров о российской угрозе. Это политическое заявление, имеющее коррупционный подтекст», – считает эксперт.

Он отметил, что «Голубое копье» требуют затрат в плане эксплуатации.

«Эти ракеты нужно где-то складировать, поддерживать в боеготовом состоянии, проводить эксплуатацию. У Эстонии такой возможности нет. Поэтому они долго у нее не пролежат, эстонцы от них избавятся. Максимум, что они сделают – продемонстрируют свою мощь в ходе учений. Смысл в этом, а не в нападении или обороне», – считает Перенджиев.

При этом, по его словам, главная проблема небольших государств, которые постоянно заявляют о российской угрозе, состоит в отсутствии профессионализма в обращении с военной техникой. «Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила этой ракетой», – резюмирует Перенджиев.

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