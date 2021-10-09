В Париже обсуждают возможность выхода из НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на военную базу в Орлеане, Франция, 2020 год

После отказа Австралии от «контракта века» на покупку французских военных подлодок в пользу США во Франции стали рассматривать сценарий выхода страны из НАТО. С новой силой обсуждение активизировалось на этой неделе. «Газета.ru» разбиралась, насколько решительно настроены в Париже.

Газета Le Figaro опубликовала программную статью под заголовком «Стоит ли Франции выйти из объединенного командования НАТО?». Вместе с тем французский парламентарий Эрик Чьотти предложил поднять вопрос о выходе страны из Североатлантического Альянса, а cенат создал «неформальную рабочую группу» во главе бывшими министром обороны Аленом Ришаром для «исследования возможностей сокращения военного сотрудничества с Соединенным Штатами».

Ранее Париж впервые в истории отозвал главу своего дипломатических представительств из Вашингтона.

На такой резкий шаг Франция пошла после отказа Австралии от заказа французских субмарин на рекордную сумму $66 млрд. Канберра заявила об отказе от контракта в одностороннем порядке в пользу сотрудничества с США и Великобританией. Дополнительным катализатором проблемы стало формирование трехстороннего оборонного альянса США, Великобритании и Австралии — AUCUS. Париж туда не позвали.

«Недовольство Франции вызвано не столько появлением нового альянса, сколько тем фактом, что Париж сделали крайним, отказавшись от большого контракта с ним. И это при том, что французы — крупнейший международный экспортер вооружений. Соответственно, они воспринимают отказ как англо-саксонский удар по своей судостроительной и морской политике. Не говоря уже о потере денег и рабочих мест», — рассказал «Газете.Ru» программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов.

По его словам, решение о разрыве франко-австралийского контракта возникло не на пустом месте и обсуждалось США, Великобританией и Австралией на саммите «Большой двадцатки». При этом президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили принять в этом участие, отметил эксперт.

Вместе с тем говорить о кризисе доверия в рамках НАТО на этой почве пока преждевременно.

«Это просто стало ударом персонально для Макрона. Ведь он — политик, всячески настроенный на сотрудничество с англосаксами, и такого он не ожидал. Но кризисом доверия в альянсе я бы это не назвал. Англосаксов никогда не связывали с французами доверительные отношения, а теперь Франции просто указали на «ее место», — убежден политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Барабанов также склоняется к тому, что речь скорее идет о нарушении дипломатического этикета в отношении французского лидера, чем о намеренной политике по игнорированию Франции.

При этом некоторые европейские страны последовали австралийскому примеру. «Мало того, даже Швейцария и Бельгия предпочли американские военные контракты французским. Макрона с его пусть и относительным, но американизмом просто обвели вокруг пальца. Наверно, более опытный и менее настроенный на диалог с США президент Франции такие риски бы просчитал», — пояснил Трухачев.

Барабанов считает, что действительно глубинных противоречий, которые на данном этапе могли бы привести к расколу НАТО, щ нет. В частности, это обусловлено политикой и планами главы Белого дома Джозефа Байдена по вовлечению ЕС и Франции как его активного члена в свои проекты.

«На Тихом океане в рамках AUCUS США выступают не против Франции, а против Китая. Австралийские озабоченности также связаны с Китаем. А Великобритания после выхода из ЕС стремится продемонстрировать себя как самостоятельного глобального игрока и поэтому тоже участвует в этом новом альянсе, — рассказал эксперт. — То есть усиление тихоокеанской политики США бесспорно, но это само по себе не отрицает активности Вашингтона в европейской политике. Неслучайно Байден старался активно смягчать те трещины, которые образовались в результате политики Трампа [между ЕС и США]».

Есть и другое обстоятельство, которое объясняет ажиотаж французских политиков и СМИ, заставляет их поднимать вопрос выхода из организации. Весной 2022 года в республике должны состояться президентские выборы.

«В стране уже началась жесткая предвыборная кампания.

Антинатовскую и антиамериканскую риторику в этих условиях могут использовать все политики, в том числе и Макрон.

Но от риторики к реальным процедурам выхода из структур НАТО дело, скорее всего, не перейдет», – резюмировал Барабанов.