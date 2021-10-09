Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Al Arab: Россия создала более мощную «дубину» и обошла США 13:43
Лоза назвал позором игру сборной России 13:32
На странице депутата думы Югорска появилась цитата Гитлера 13:23
В Томске пьяный водитель на синем тракторе пытался скрыться от погони 13:23
Суд арестовал трех человек по делу о контрафактном алкоголе в Оренбургской... 13:21
Месси объяснил свой переход в «ПСЖ» 13:11
Спасатели извлекли тела еще двух человек из-под обломков в Батуми 13:06
Адвокат Харина объяснила, как родственники могут украсть квартиру 13:05
В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев... 12:58
Polskie Radio: «Газпром» поднимает цены на газ ради запуска «Северного потока —... 12:49
Армия

«Англосаксы указали Франции ее место»

В Париже обсуждают возможность выхода из НАТО

close
100%
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на военную базу в Орлеане, Франция, 2020 год

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на военную базу в Орлеане, Франция, 2020 год

Christophe Ena/AP
После отказа Австралии от «контракта века» на покупку французских военных подлодок в пользу США во Франции стали рассматривать сценарий выхода страны из НАТО. С новой силой обсуждение активизировалось на этой неделе. «Газета.ru» разбиралась, насколько решительно настроены в Париже.

Газета Le Figaro опубликовала программную статью под заголовком «Стоит ли Франции выйти из объединенного командования НАТО?». Вместе с тем французский парламентарий Эрик Чьотти предложил поднять вопрос о выходе страны из Североатлантического Альянса, а cенат создал «неформальную рабочую группу» во главе бывшими министром обороны Аленом Ришаром для «исследования возможностей сокращения военного сотрудничества с Соединенным Штатами».

Ранее Париж впервые в истории отозвал главу своего дипломатических представительств из Вашингтона.

На такой резкий шаг Франция пошла после отказа Австралии от заказа французских субмарин на рекордную сумму $66 млрд. Канберра заявила об отказе от контракта в одностороннем порядке в пользу сотрудничества с США и Великобританией. Дополнительным катализатором проблемы стало формирование трехстороннего оборонного альянса США, Великобритании и Австралии — AUCUS. Париж туда не позвали.

«Недовольство Франции вызвано не столько появлением нового альянса, сколько тем фактом, что Париж сделали крайним, отказавшись от большого контракта с ним. И это при том, что французы — крупнейший международный экспортер вооружений. Соответственно, они воспринимают отказ как англо-саксонский удар по своей судостроительной и морской политике. Не говоря уже о потере денег и рабочих мест», — рассказал «Газете.Ru» программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов.

По его словам, решение о разрыве франко-австралийского контракта возникло не на пустом месте и обсуждалось США, Великобританией и Австралией на саммите «Большой двадцатки». При этом президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили принять в этом участие, отметил эксперт.

Вместе с тем говорить о кризисе доверия в рамках НАТО на этой почве пока преждевременно.

«Это просто стало ударом персонально для Макрона. Ведь он — политик, всячески настроенный на сотрудничество с англосаксами, и такого он не ожидал. Но кризисом доверия в альянсе я бы это не назвал. Англосаксов никогда не связывали с французами доверительные отношения, а теперь Франции просто указали на «ее место», — убежден политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Барабанов также склоняется к тому, что речь скорее идет о нарушении дипломатического этикета в отношении французского лидера, чем о намеренной политике по игнорированию Франции.

При этом некоторые европейские страны последовали австралийскому примеру. «Мало того, даже Швейцария и Бельгия предпочли американские военные контракты французским. Макрона с его пусть и относительным, но американизмом просто обвели вокруг пальца. Наверно, более опытный и менее настроенный на диалог с США президент Франции такие риски бы просчитал», — пояснил Трухачев.

Барабанов считает, что действительно глубинных противоречий, которые на данном этапе могли бы привести к расколу НАТО, щ нет. В частности, это обусловлено политикой и планами главы Белого дома Джозефа Байдена по вовлечению ЕС и Франции как его активного члена в свои проекты.

«На Тихом океане в рамках AUCUS США выступают не против Франции, а против Китая. Австралийские озабоченности также связаны с Китаем. А Великобритания после выхода из ЕС стремится продемонстрировать себя как самостоятельного глобального игрока и поэтому тоже участвует в этом новом альянсе, — рассказал эксперт. — То есть усиление тихоокеанской политики США бесспорно, но это само по себе не отрицает активности Вашингтона в европейской политике. Неслучайно Байден старался активно смягчать те трещины, которые образовались в результате политики Трампа [между ЕС и США]».

Есть и другое обстоятельство, которое объясняет ажиотаж французских политиков и СМИ, заставляет их поднимать вопрос выхода из организации. Весной 2022 года в республике должны состояться президентские выборы.

«В стране уже началась жесткая предвыборная кампания.

Антинатовскую и антиамериканскую риторику в этих условиях могут использовать все политики, в том числе и Макрон.

Но от риторики к реальным процедурам выхода из структур НАТО дело, скорее всего, не перейдет», – резюмировал Барабанов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Разбегаются или ждут: что происходит с афганскими беженцами в США
США вдвое увеличили лимит на прием беженцев, но не успевают их распределять
Что известно об эксперименте с врачебными зарплатами
Ъ: правительство подготовило реформу начисления зарплат медикам
«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»
Как украинские гастарбайтеры живут в Польше
В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев с паспортами России
Одного из обвиняемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье заключили под стражу
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19
В трех регионах России остановили полеты в малые аэропорты
Новости и материалы
Al Arab: Россия создала более мощную «дубину» и обошла США
Лоза назвал позором игру сборной России
На странице депутата думы Югорска появилась цитата Гитлера
В Томске пьяный водитель на синем тракторе пытался скрыться от погони
Суд арестовал трех человек по делу о контрафактном алкоголе в Оренбургской области
Месси объяснил свой переход в «ПСЖ»
Спасатели извлекли тела еще двух человек из-под обломков в Батуми
Адвокат Харина объяснила, как родственники могут украсть квартиру
Polskie Radio: «Газпром» поднимает цены на газ ради запуска «Северного потока — 2»
В Москве задержали студента, который угрожал убийством в вузовском чате
Кузяев рассказал о полученной во время тренировки травме лица
Источник сообщил о стабилизации состояния Ларисы Гузеевой
В России предложили создать четыре военно-исторических парка
Бойцы ВСУ призвали «плюнуть в морду» депутату Рады за поздравление Путину
В Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией
Потерявший рюкзак москвич рассказал, что сотрудники посольства США могли ему помочь
Экс-тренер сборной Словакии заявил, что Карпину повезло
В Москве впервые с июля выявили больше 6000 случаев заражения COVID-19
Все новости
Раздел МХТ, Доронина против Боякова и уход Ширвиндта
Как менялось руководство в главных московских театрах
Земля гигантов: итальянцы слышали о существовании Америки до путешествия Колумба
Ученые нашли упоминание Америки в миланской хронике, написанной до Колумба
«Делают вид, что расстреливают друг друга»
Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»
Как приготовить идеальный бефстроганов
История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни
От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram
Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram
Как подобрать зимние шины для автомобиля
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе зимних покрышек
Победа на везении: сборная России отцепила конкурента
Военные, НЛО и олигархи: что могло быть причиной сбоя в Facebook
Самые невероятные теории об отключении Facebook
Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком
МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре
«Средний срок жизни на улице — пять-семь лет»
Как пандемия осложнила положение бездомных, которые не могут привиться от COVID-19
Конвейер Volkswagen в Калуге встал из-за нехватки полупроводников
В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid
«Мы вступали в другой ЕС». Почему Варшава устроила бунт против Брюсселя
В Европарламенте оценили польский закон о верховенстве конституции над законами ЕС
«Смелый журналист», «спорная премия» и «Иудины сребреники»
Кто и как отреагировал на вручение Нобелевской премии главреду «Новой газеты»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях