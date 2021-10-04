Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зритель выбежал на сцену на встрече с Хабибом 19:18
В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой 19:15
Захарова станцевала бачату в красном костюме 19:12
В Екатеринбурге умер авторитет Миша Черт 19:09
Стало известно, когда Великобритания откажется от газа 19:07
Арина Аверина рассказала, почему они с сестрой хотели завершить карьеру 19:05
В Германии появилась парковка «гей-френдли» 19:01
Заработал второй туалет в российском сегменте МКС 18:56
Продажи парфюма Бритни Спирс подскочили на 344% 18:54
Газ в Европе начал дешеветь на фоне сообщений о заполнении газом «Северного... 18:54
Армия

«Мало иметь ракету, нужны средства разведки и целеуказания»

Что может остановить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»

close
100%
Минобороны России / YouTube
Атомная подводная лодка «Северодвинск» провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Баренцева моря. Стрельба производилась из надводного положения подлодки. Ранее пуски осуществлялись с надводного корабля. «Газета.Ru» разбиралась, в чем особенности боевого применения гиперзвуковой ракеты с подлодки, что может стать препятствием для «Циркона» и когда у США появится аналог российского оружия.

«Военно-морской флот Рoссии впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск», – сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Согласно данным объективного контроля, ракета поразила условную цель, а ее полет соответствовал заданным параметрам. В военном ведомстве отметили, что испытательная стрельба «выполнена успешно».

«Ранее пуски «Циркона» осуществлялись с надводного корабля. Следующий пуск должен быть из подводного положения. Это важно, потому что главный козырь подлодки в ее способности скрытно выйти в район пуска ракеты и внезапно его осуществить – поразить надводные цели противника. Поэтому универсальные пусковые установки, которые позволяют применять ракеты и «Калибр» и «Оникс» и «Циркон», у нас будут ставиться и на новые корабли и подлодки и на те, которые сейчас проходят модернизацию»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В 2020 году фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил три испытательных пуска ракеты «Циркон» в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. В 2021 году состоялся еще один пуск ракеты по наземной цели с борта фрегата.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания «Циркона» завершатся в 2021 году, а серийные поставки ракет для кораблей и подлодок начнутся в 2022 году.

Ожидается, что «Цирконы» поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-х годов.

«Циркону» нужна разведка

Как отметил научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Илья Крамник, особенность движения в атмосфере ракеты «Циркон» заключается в том, что ее скорость многократно выше самых скоростных противокорабельных ракет, применяемых сегодня.

«Циркон» летит выше, чем традиционная крылатая ракета и быстрее – сейчас сообщали о скорости 2,65 км в секунду. Максимальная скорость может быть и выше. Это примерно в 4 раза быстрее самых скоростных противокорабельных ракет, которые применятся сегодня. К примеру, «Оникс» движется со скоростью около 700 метров в секунду. Такая скорость полета «Циркона» затрудняет ее перехват. А с учетом того, что ракета может еще и маневрировать в полете, эта сложность возрастает в разы. Ракета пикирует с большой высоты на цель, таким образом, в зоне ПВО соединения она находится довольно недолго и перехватить ее на этом участке траектории очень сложно», – рассказал Крамник

«Поскольку мы находимся только в начале испытаний этой ракеты, то тактические приемы и приемы боевого применения «Циркона» еще будут дорабатываться. Но «Циркон», учитывая его характеристики, теоретически должен позволить преодолевать ПВО и ПРО противника с меньшим нарядом сил. Там, где раньше для этого требовалось 20-30 ракет, сейчас хватит полутора десятков для надежного преодоления обороны», – считает Крамник.

При этом, по его словам, «мало иметь дальнобойную ракету, необходимо иметь еще и средства разведки и целеуказания, которые позволят на большом расстоянии увидеть цель».

«Если у «Циркона» дальность стрельбы по надводным целям – около, или даже больше 1000 км, то нужно иметь еще и возможность увидеть корабль противника или авианосное соединение на этом расстоянии – это не самая простая задача. В этой связи, противник может противодействовать нашим попыткам его обнаружить. Это требует от России развивать нашу разведывательную авиацию, космическую разведку»,

– считает эксперт.

«Циркон» – универсальная ракета, которая может быть применена и по наземным статичным целям, и по движущимся надводным. Ее применение по береговым целям оправдано в случае необходимости поразить особо важные объекты, прикрытые сильными средствами ПВО и ПРО, сказал Крамник.

«США сделали ставку на дозвуковые ракеты»

Ракета обладает возможностью как надводного, так и подводного старта. «Циркон» может стартовать из-под воды, как «Калибр» и «Оникс». Основной смысл подводного старта в том, что это – скрытый старт, пояснил Алексей Леонков.

«Ракета, выйдя из-под воды, осуществляет полет в воздушном пространстве, выходит в район цели и поражает ее. К примеру, вероятный противник ищет подлодку в радиусе 300-400 миль и не находит – ее там нет. И вдруг им прилетают гиперзвуковые «гостинцы», – сказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что оружия, способного остановить «Циркон», сегодня нет.

«Американцы много раз заявляли, что они не нашли «противоядие» от «Циркона». Последняя их противоракета SM-3, которая развивает скорость до 3,5 Махов, перехватить «Циркон» не может – она создавалась для перехвата «Оникса». Когда США создадут противоракету для «Циркона», у России на вооружении уже будет стоять другая ракета – еще быстрее и маневреннее», – убежден Леонков.

По мнению Крамника, «США только начинают испытывать свои гиперзвуковые ракеты и им, конечно, чтобы разработать средство борьбы с подобным оружием, нужны сами эти ракеты».

«Сейчас такая ракета у них начинает появляться, видимо, вскоре будут учения. Появятся, в том числе, и ракеты-мишени, на которых можно будет отработать системы ПВО и ПРО. Опыт у американцев в этом довольно большой, у них хороший задел по ПРО баллистических целей. Абсолютной непробиваемой защиты невозможно создать, всегда есть вопрос цены, соотношения сил в условиях вечного соревнования вооружений», – рассказал эксперт.

Алексей Леонков считает, что США планируют установку гиперзвуковых ракет на атомные подлодки типа «Вирджиния». «У США и Австралии есть совместный проект, но испытаний гиперзвуковых ракет для подлодок еще не было. Поэтому говорить о том, когда у них появится ракета типа «Циркона» довольно сложно», – сказал Леонков.

Эксперт пояснил, что, когда Россия и США стояли на заре создания противокорабельных ракет, «американцы сделали ставку на дозвуковые ракеты, российские разработчики сразу пошли по теме гиперзвука».

«Создание «Циркона» заняло огромное количество времени. Сверхзвуковых противокорабельных ракет ни в США, ни в странах НАТО не создавали. Поэтому, когда у них появятся подобного рода ракеты – вопрос открытый. Скорее всего, появятся ракеты гиперзвуковые стартующие с подлодок, которые будут поражать наземные цели. А чтобы еще в корабли попадали – это отдельная технология, над которой нужно работать», – заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Украина не поможет»: что ждет Саакашвили в Грузии
Эксперты оценили шансы на освобождение Саакашвили из тюрьмы
«Кидался на сотрудников колонии»: что известно о предполагаемом убийце студенток в Гае
Бывший сокамерник задержанного за убийство в Гае рассказал о его характере
«Видим очевидный рост заболеваемости»
Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в российских регионах
Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом
Журналиста Можейко допросили в качестве подозреваемого
Заработал второй туалет в российском сегменте МКС
Детский омбудсмен Татарстана призвала «изъять со всех сайтов» записи шоу ТНТ с поцелуем мужчин
Новости и материалы
Зритель выбежал на сцену на встрече с Хабибом
В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
Захарова станцевала бачату в красном костюме
В Екатеринбурге умер авторитет Миша Черт
Стало известно, когда Великобритания откажется от газа
Арина Аверина рассказала, почему они с сестрой хотели завершить карьеру
В Германии появилась парковка «гей-френдли»
Продажи парфюма Бритни Спирс подскочили на 344%
Газ в Европе начал дешеветь на фоне сообщений о заполнении газом «Северного потока — 2»
Обезвредивший стрелявшего в пермском вузе полицейский стал лауреатом премии
Энергорынку Европы предложили новую реформу
Болельщик «Ахмата» рассказал, из-за чего фанат «Спартака» был избит в Грозном
Крупнейшие города Италии после выборов отходят левым
В офисе Зеленского прокомментировали расследование о его офшорах
Журналист рассказал о том, как ему нахамила сестра Елизаветы II
Родственники обвинили хирурга в смерти академика Железняка
Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру из-за поцелуя мужчин в шоу ТНТ
Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады-2020
Все новости
«Затягивая петлю вокруг Европы». Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Газпрома» преодолела рекорд 2008 года
Александр Цыпкин
«Проект Колотушкин, или Ковчег для белых»: продолжение «Идеального Че»
Александр Цыпкин эксклюзивно публикует в «Газете.Ru» отрывок из будущей книги
Сон и пармезан: как остановить потерю волос после COVID-19
Врачи объяснили, почему коронавирус приводит к выпадению волос
В тюрьме лучше: Саакашвили не согласен на экстрадицию на Украину
В Грузии начали сбор подписей за освобождение экс-президента Саакашвили
Жгли клетки перцем, давили пипеткой: за что дали «Нобеля» по медицине
Эксперт ФМБА рассказал, чем важно присуждение Нобелевской премии за рецепторы
Второго за год: Москва признала северомакедонского дипломата персоной нон грата
МИД РФ назвал ответной мерой высылку дипломата Северной Македонии
Умер актер Андрей Дубовский
Новая ОС — новые ограничения. Стоит ли переходить на Windows 11
Что известно о Windows 11 накануне ее выхода
«Разногласия сняты»: ВОЗ передадут документы для признания «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии претензий ВОЗ к «Спутнику V»
Из Facebook слили тысячи тайных документов. Автор утечек раскрыла себя
Секреты Facebook вынесла бывшая сотрудница
«Циркон» запустили с атомной подлодки
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Циркон» в Баренцевом море
За кулисами: Райкин может лишиться дела всей жизни из-за иска администратора
Спор вокруг школы Райкина вышел в судебную плоскость
Robinson R-44 разбился в Подмосковье. Главное
Mash: при крушении вертолета в Подмосковье погибли брат и сестра
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях