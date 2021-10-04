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Армия

«Циркон» запустили с атомной подлодки

Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Циркон» в Баренцевом море

В Баренцевом море успешно провели запуск ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Российское гиперзвуковое оружие нового поколения, не имеющее аналогов в мире, способно достичь скорости около девяти махов. Его конкурент, американская ракета Raytheon, разгоняется только до пяти.

Военно-морской флот России произвел первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты нового поколения 3М22 «Циркон», которую разрабатывает «НПО машиностроения», с атомной подводной лодки. Стрельба производилась из надводного положения с АПЛ «Северодвинск» в акватории Баренцева моря; ракета успешно поразила условную цель, полет соответствовал заданным параметрам, отчитались в Минобороны РФ.

В нынешней гонке вооружений Россия, Китай и США развернули несколько типов гиперзвуковых ракет, считающихся наиболее перспективным и современным направлением в оборонном комплексе. На прошлой неделе Пентагон доложил о том, что протестировал свою ракету Raytheon.

Российский «Циркон» же на текущий момент не имеет аналогов в мире и способен осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Ракета имеет возможность развивать скорость до 10,7 тысячи км/час при максимальной дальности в 1000 км. Для сравнения, американская Raytheon движется в верхних слоях атмосферы со скоростью около 6,2 тыс. км/час.

Ожидается, что «Цирконы» поступят на вооружение на следующие носители: фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 80-х.

В последний год «Циркон» вышел на государственные испытания. В июле стрельбу в акватории Баренцева моря «Цирконом» выполнил фрегат «Адмирал Горшков», первый боевой опыт эта ракета получила там же годом ранее. Удаленную на 450 км наземную цель ракета поразила на побережье. Попытка была признана успешной — «Циркон» нанес прямое попадание в цель. 30 сентября в оборонно-промышленной комплексе сообщили ТАСС, что в зависимости от успеха стрельбы с атомной подводной лодки ориентировочно в ноябре ракету испытают из-под воды по морской цели.

Среди основных преимуществ «Цирконов» отмечается, что эти ракеты способны обходить традиционные системы противоракетной обороны, летая с высокой скоростью и низкой атмосферно-баллистической траекторией, а также уничтожать все типы надводных кораблей и подводные цели. В эксплуатации «Цирконов» также используется усовершенствованное топливо, и при имеющихся скоростях давление воздуха перед оружием формирует фактически плазменное облако по ходу движения, поглощая радиоволны и делая его практически невидимым для активных радиолокационных систем, констатирует в своем обзоре military.com.

Ракетному комплексу-перехватчику Aegis из США, например, потребуется на обнаружение «Циркона» 8-10 секунд, но к этому времени ракета пройдет уже более 20 км, и имеющиеся системы ПВО не смогут ее догнать в силу своих характеристик.

То есть для уничтожения «Циркона» в этих обстоятельствах остается несколько вариантов: перехватить ракету на стадии запуска или направить по направлению ее движения ответный объект, но надо учитывать, что «Циркон» может маневрировать. Эксперты CNBC также подтверждали, что «сочетание скорости, маневренности и высоты» таких ракет затрудняет их потенциальное отслеживание и перехват.

Июльское испытание «Циркона» вызвало опасение у США. В Пентагоне тогда заявили, что новые гиперзвуковые ракеты «создают больший риск эскалации конфликта» и «крайне дестабилизируют и создают значительные риски для безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе». В России в ответ на это упрекнули США и НАТО в нанесении ущерба существующему ядерному паритету путем развертывания систем для запуска антиракет в Румынии и других странах вблизи российских границ, а также создания позиционных районов ПРО — подобные установки, как и «Цирконы», тоже способны нести ядерные заряды.

Издание The National Interest в свою очередь обращало внимание, что если России удастся запустить «Циркон» из-под воды, то такая разработка станет «существенным прорывом».

В этом контексте автор материала заметил, что и США, и Россия используют перископное оборудование для обнаружения подлодок, то есть имеют возможность лишить их скрытности. По его мнению, российский и американский флоты сейчас на одном уровне, но в ближайшее время ситуация может измениться в пользу Москвы, поскольку «Циркон» потенциально возможно использовать под водой как оружие, двигающееся со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. Эти показатели, согласно предположению, с большой долей вероятности позволят российскому вооружению обходить системы ПВО.

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