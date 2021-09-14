Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами

Конгресс США обеспокоен неспособностью Пентагона обнаруживать и устойчиво сопровождать гиперзвуковые крылатые ракеты (ГЗКР). Такие ракеты сейчас поступают на вооружение российской армии — это «Циркон» и «Кинжал». «Газета.Ru» разбиралась, почему американская армия пока не может противостоять российским ГЗРК, как она планирует решить эту проблему и сколько ей это будет стоить.

Конгрессмены против плазмы

Законодатели США хотят, чтобы Пентагон представил детальный отчет о ходе работы по решению проблемы обнаружения и устойчивого сопровождения гиперзвуковых крылатых ракет радиолокационными средствами, пишет Defense News. Министерство обороны США должно будет представить соответствующий отчет в течение нескольких месяцев.

«Комитет по делам вооруженных сил обеспокоен неспособностью существующих радиолокационных систем обнаруживать, сопровождать и поражать гиперзвуковое оружие вероятного противника. Министерство обороны срочно нуждается в увеличении объема работ по борьбе с этим оружием», – говорится в пресс-релизе комитета.

Обнаружение и захват на сопровождение низколетящих гиперзвуковых крылатых ракет (на высотах 200 метров и менее) является особенно сложной проблемой не только потому, что они могут маневрировать курсу и высоте, но и из-за скорости, которую ГЗКР могут развивать.

Ракеты во время полета создают трение с воздухом до такой степени, что он становится ионизированным — молекулы разделяются, создавая заряженное облако частиц, тем самым образуя плазменную оболочку вокруг ракеты. Она поглощает зондирующие сигналы от радиолокационных станций и просто их не отражает.

Как отмечает Defense News, функционирующие в настоящее время американские радиолокационные станции (РЛС) недостаточно мощны и не имеют требуемого в этом случае высокого разрешения, необходимого для обнаружения гиперзвуковой ракеты.

Для решения проблемы с обнаружением ГЗКР необходимо новое оборудование и электроника, способные работать с высокой скоростью обработки информации и пропускной способностью. По мнению источников Defense News, при использовании некоторых возможностей искусственного интеллекта и автономности в работе РЛС,обнаружение и сопровождение ГЗКР можно существенно улучшить. Открытым остается вопрос цены. Текущие прогнозы затрат на модернизацию составляют примерно $10 млрд. Вполне вероятно, что эта сумма может увеличиться.

Догнали и перегнали Америку

На опасения американских законодателей существенно повлияли успехи российского оборонно-промышленного комплекса в разработке и испытаниях гиперзвукового оружия. Государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершатся в этом году. Планируется, что, помимо надводных кораблей, до конца 2021 года пуски гиперзвуковых ракет будут осуществлены и с подводных лодок.

Новейшая российская ГЗКР способна развивать скорость около 9 Махов на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха относительно невелико. Приблизительные тактико-технические характеристики «Циркона» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) – от 400 до 1000 км, длина изделия — 8-10 м, вес боевой части — 300-400 кг.

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны России подписало контракт с АО «ВПК «НПО Машиностроения» (г. Реутов) на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

На оснащении Воздушно-космических сил России стоит гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал». Носителем его является истребитель МиГ-31К (одна ракета). В перспективе рассматривается дальний бомбардировщик Ту-22М3М (до четырех ракет).

Не так давно появилась информация, что в России разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования типа Х-95. По предварительным данным, дальность стрельбы этой ракеты будет составлять не менее 1000 км.

Командование американского флота планирует оснащение своих надводных кораблей ГЗКР лишь в 2023 году, а подводных лодок — в 2024 году.

«Анализ этих сроков показывает, что насыщение российской армии и флота образцами гиперзвукового оружия произойдет существенно раньше, чем Вооруженных сил США. Так что беспокойство американских законодателей имеет под собой вполне реальную основу», — рассказал «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.