Эксперты объяснили, зачем Пекину понадобились российские ударные вертолеты Ка-52К

Китай рассматривает возможность приобретения у России 36 военно-морских ударных вертолетов Ка-52К «Катран». «Газета.Ru» разбиралась, зачем Китаю российские боевые вертолеты и какова вероятность заключения контракта на их приобретение.

О возможном контракте сообщил американский журнал The National Interest. Издание при этом отмечает, что официального подтверждения этой информации Пекином или Москвой пока нет, но вероятность заключения соглашения «очень высокая». Тема потенциального договора активно обсуждается и в китайских СМИ.

«Для оснащения новейших китайских десантных кораблей необходимы тяжелые ударные вертолеты. После собственных неудачных разработок Китай просит помощи у России. Дополнительно соглашение продемонстрирует США активное сотрудничество между КНР и Российской Федерацией, что уменьшит американскую агрессию»,

– приводит слова исследователя Чжоу Ченмина из Оборонного научно-технического университета КНР китайская газета South China Morning Post.

Ранее американское издание Military Watch назвало вертолет Ка-52 «Аллигатор», корабельным вариантом которого является Ка-52К, «самым опасным ударным вертолетом в мире».

«Технологии нет, проще закупить у России»

Боевой вертолет Ка-52К – это продолжение линейки морских вертолетов Ка-25, Ка-27, Ка-29 и Ка-31, разработанных АО «Камов» и принятых на вооружение российским ВМФ.

«Эти вертолеты – специальная версия Ка-52 для авианесущих кораблей. Универсальность Ка-52К была продемонстрирована в Сирии. Эти вертолеты были там в составе российской авианосной группировки. Вертолет универсален: он является средством огневой поддержки наземных войск, так же он способен нести противокорабельные ракеты, – рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. – Например, ракету Х-35. Эта ракета есть и в экспортном варианте. Попадая в состав авиакрыла авианесущего корабля вертолет может усиливать как наземную поддержку войскам, которые высаживаются на плацдарм, так и выполнять противокорабельную борьбу – бороться с подводными кораблями».

«Катран» оснащен авиационным вариантом противотанкового ракетного комплекса многоцелевого назначения «Гермес-А». Особенностью ракеты является повышенная до 15 км максимальная дальность стрельбы. При этом полет ракеты происходит на сверхзвуковой скорости – она разгоняется до 1000 м/с.

«Что используется в качестве головки самонаведения – информация закрытая. Главное, что она наводится и попадает точно в цель», – сказал Леонков.

Будут ли экспортные «Катраны» оснащены «Гермесом-А» – открытый вопрос.

«Эта партия из 36 вертолетов может стать первой, чтобы Китай ознакомился с техникой. Возможно, Китай создаст нечто подобное. Но соосные винты, к примеру – когда два винта вращаются в разные стороны, не задевают друг друга и создают подъемную силу – кроме нас удалось сделать только США. У Китая такой технологии нет, проще купить у России», – добавил Леонков.

Таблетка от китайской головной боли

По мнению Леонкова, возможное приобретение Китаем у России партии Ка-52К связано с необходимостью «выстраивать оборону для предупреждения угроз со стороны созданного союза США, Австралии и Великобритании».

«У Китая сейчас одна головная боль: выстраивание обороны в тихоокеанском регионе в связи с созданием союза Австралии, США и Великобритании – AUKUS. Усиление военно-технической мощи союза становится для Китая актуальным вопросом, потому что этот союз прежде всего направлен на выстраивание более мощной корабельной группировки в Индо-Тихоокеанском регионе. Подобное объединение флотов для Китая – неприятный сюрприз», – считает Леонков.

«Безусловно, приобретение Ка-52К имеет значение, потому что новая триада нацелена именно против Китая. Вероятно, речь может идти о возможных боевых действиях в островной зоне. Эти палубные вертолеты и сами вертолетоносцы, как правило, применяются в условиях боевых действий у прибрежных зон. Можно предположить, что Китай намерен выстраивать инфраструктуру противодействия этому военному блоку в районах Океании и Юго-Восточной Азии», – сказал «Газете.Ru» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

При этом он отметил, что ранее покупкой у России вертолетов «не гнушались даже страны НАТО»

«Наши вертолеты, по сути, одни из самых эффективных вертолетов в мире. До 2014 года российские вертолеты не гнушались закупать страны НАТО. Например, был контракт с Польшей на поставку им вертолетов Ми-28, которые она приобретала для действий в Афганистане», – напомнил эксперт.

«Китайские вертолеты не такие эффективные. Речь идет о надежности самой конструкции вертолета – у китайцев она менее надежна, их вертолеты не рассчитаны на длительные полеты и длительное время выполнения задач, менее эффективно защищены от ударов с воздуха и земли. Российские вертолеты по этим критериям более надежны», – сказал Александр Перенджиев.

Он отметил, что возможный контракт на поставку Россией вертолетов Китаю не исчерпывается только продажей.

«Главное – умение управлять этими вертолетами. Поэтому китайская сторона, возможно, обратится за помощью к России в обучении китайских вертолетчиков и специалистов для их обслуживания. Это контракт с перспективами. В этом случае Россия не просто продает вертолеты и получает единомоментную коммерческую выгоду, но и получает хорошие перспективы на поставку комплектующих для них, решение вопросов, связанных с ремонтной инфраструктурой и кадрами», – резюмировал эксперт.