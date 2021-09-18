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Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии

Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона

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DCNS
Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом послужило создание союза AUKUS (Великобритания — США — Австралия), из которого Париж потерял контракт с Канберрой на поставку 12 подлодок.

Госдепартамент США заявил, что понимает позицию Франции в скандале с альянсом AUKUS и отказом Австралии от приобретения неатомных подлодок Barracuda от французского консорциума Thales/DCNS.

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими союзниками. Мы понимаем их позицию и знаем о планах отозвать посла <...> в Париж для консультаций. Франция — жизненно важный партнер и старейший союзник, мы придаем самое большое значение нашим отношениям», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон надеется продолжить обсуждение совместной работы с Парижем «в русле нашего тесного двустороннего партнерства и приверженности сотрудничеству по целому спектру вопросов, в том числе — регионов Индийского и Тихого океанов». Обсудить это стороны могут на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением»,— заявил в свою очередь представитель министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Накануне глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что принял решение немедленно отозвать для консультаций послов – по просьбе президента страны Эммануэля Макрона.

«Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», — добавил Ле Дриан. По его словам, решение Канберры — это «удар в спину». «Я в гневе. Испытываю большое чувство горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», — подчеркнул французский министр.

Чего не сделаешь ради подлодок

У Австралии до настоящего момента нет своего атомного подводного флота. Контракт с французами предполагал поставку неатомных субмарин Barracuda от консорциума Thales/DCNS. Стоимость французского проекта считалась очень высокой с самого начала, головную субмарину поставить должны были лишь в 2030 году, закончить серию – к 2040 году. Заплатить за это Австралия изначально планировала 28 млрд долларов, потом сумма выросла до $60 млрд.

США и Великобритания, учредившие вместе с Австралией альянс AUKUS, обещают Канберре технологии строительства атомных подлодок. Чтобы первые субмарины сошли с аделаидских верфей уже в 2036 году, Австралия готова заплатить порядка $66 млрд. Проект предполагает постройку восьми субмарин.

«Выбирать придется между британским типом Astute и американским Virginia. Наиболее вероятен выбор американского проекта», — говорил «Коммерсанту» эксперт Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН и Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Крамник.

Сейчас австралийцы имеют в своем распоряжении лишь шесть подлодок типа Collins, их построили в 1990-2003 годах по видоизмененному шведскому проекту, срок службы этих аппаратов составляет 30 лет.

«Это должны были быть неатомные субмарины, вооруженные, помимо торпед и противокорабельных ракет, также крылатыми ракетами большой дальности, приспособленные для ведения спецопераций с доставкой боевых пловцов и выполнением разведывательных задач»,— отмечал эксперт.

Основной задачей новых субмарин должно стать сдерживание китайского подводного флота. На борьбу с КНР направлен и новый англо-американо-австралийский союз AUKUS.

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