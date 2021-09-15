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Армия

«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»

Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»

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Tsafrir Abayov/AP
В США обсуждается передача Украине тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», пишет издание Politico. В Киеве считают, что возможность получения этого вооружения появилась в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон. В России же сомневаются, что Пентагон сможет предоставить систему Украине, поскольку для этого необходимо одобрение Израиля, который является главным производителем «купола».

США вкладываются в Украину

Американский Конгресс внес поправки к ежегодному законопроекту об оборонной политике на 2022-й. Теперь он предусматривает, что США должны обеспечить Украину новыми системами противовоздушной и противоракетной обороны.

В частности, в новой версии законопроекта говорится, что «Пентагон должен предоставить комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил (NASC) отчет с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи «существующих систем» Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в стране». Соответствующую идея была выдвинута конгрессменом Скоттом Франклином (штат Флорида) и принята 2 сентября двухпартийным голосованием.

При этом суть законопроекта не отражает, какое именно вооружение США следует передать Украине. Тем не менее, как уточняет Politico со ссылкой на слова одного из членов Конгресса, главными кандидатами являются две батареи Iron Dome («Железный купол»).

Такая необходимость подчеркивается тем, что в армии страны мало соответствующих систем, способных «нейтрализовать угрозу, с которой Украина сталкивается со стороны России».

Предполагается, что Вашингтон таким образом отреагировал на майское заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который тогда назвал «Железный купол» одним из лучших образцов противоракетной обороны и указал на потребность Киева в такой системе. Позже израильские СМИ сообщили, что Украина рассматривает возможность приобретения Iron Dome у Израиля, но по разным причинам, включая определенные договоренности Тель-Авива с Москвой, реализовать это практически невозможно.

«Учитывая желание и обоюдное признание того, что необходимо сделать больше на фронте интегрированной противовоздушной обороны для украинцев, а также учитывая некоторые политические решения администрации в отношении Украины в последнее время, есть желание попытаться сделать больше, чтобы помочь им [украинцам], чем то, что команда Джо Байдена делает сейчас», — пояснил источник издания.

В законопроекте, напомним, говорится о военной помощи Украине со стороны США в размере $275 млн, документ все еще рассматривается Палатой представителей. Потенциальная передача Iron Dome не приведет к значительному увеличению этой суммы, поскольку такая опция, судя по всему, будет входить в итоговые расходы.

Реакция Украины

На фоне сегодняшних новостей из американских СМИ пресс-служба офиса Владимира Зеленского заявляет, что получение «Железного купола» стало возможно благодаря «договоренностям, достигнутым во время визита президента [Зеленского] в США».

При этом официального подтверждения или деталей возможной сделки, а также заявлений официальных лиц в сообщении Киева нет. По сути, в тексте, опубликованном на сайте президента Украины, только излагается информация, которую передает Politico.

Что такое «Железный купол»

Тактическая система противоракетной обороны Iron Dome была создана двумя военно-промышленными компаниями — Rafael (Израиль) и Raytheon (США). Эксплуатируется «Железный купол» с 2011 года на территории Израиля и, как утверждают военные страны, за последние несколько лет им удалось отразить с помощью Iron Dome 90% ракет, выпущенных по Израилю. Фактически Iron Dome играет одну из главных ролей в арабо-израильском конфликте с момента своего запуска.

В 2020-м армия США купила у Израиля два «Железный купола», и лишних батарей у страны нет. Имеющиеся Iron Dome Пентагон планирует начать использовать только в следующем году, так как военные столкнулись с проблемами при интегрировании батарей в собственную противоракетную оборону. Основные трудности возникли из-за того, что Iron Dome не был разработан для работы в рамках новой системы командования и управления. Это ограничивает полезность системы при развертывании за границей. Чаще всего США используют собственные комплексы — THAAD и Patriot.

Потому США неохотно приобретают больше Iron Dome (в конце августа стало известно, что предпочтение было отдано «Несокрушимому щиту»). Но, так или иначе, система «Железный купол» имеет сильную поддержку в Конгрессе.

Чем «Железный купол» поможет Украине

В июне администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине на $100 млн. Это было связано с беспокойствами Вашингтона по поводу наращивания российской военной мощи вблизи границы с Украиной и на Крымском полуострове. Впоследствии проект был заморожен Советом национальной безопасности США на фоне сокращения Россией численности своих войск вблизи с Украиной.

Что же до возможного использования Украиной «Железного купола», в эффективности этой меры есть сомнения. Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман считает, что на 100% система не защищает от возможной угрозы.

«С тактической точки зрения Iron Dome не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важные объекты или командный центр на востоке Украины», — заявил он.

Cпикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович же заявил в эфире телеканала «Украина 24», что Украина планирует использовать Iron Dome для защиты важных объектов инфраструктуры (например, конкретного города), а также с целью общего повышения боеспособности своей армии.

«Батарея прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным, и с вероятностью 90% перехватывает все ракеты, которые туда запускают. Основное ее назначение — перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 км. <...> Ни одна система вооружения не является универсальной и не выполняет все задачи», — подчеркнул специалист.

В России же скептически относятся к идее передачи Украине «Железного купола». Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил в интервью «360», что факт самой переброски США системы на Украину маловероятен. В ином случае, это вызовет недовольство Тель-Авива.

«Такого рода разработки Израиль поставляет только своим стратегическим союзникам и партнерам. Украина в их число не входит. Я не думаю, что без согласия правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки», — заявил он.

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