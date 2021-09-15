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Армия

«Если Россия уйдет, Азербайджан добьет Карабах»

Зачем Турция, Пакистан и Азербайджан устроили совместные учения спецназа

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Министерство обороны Азербайджанской Республики
В Азербайджане начались учения «Три брата-2021» с участием сил спецназа Турции и Пакистана. На нынешнем этапе учений уже были отработаны приемы десантирования и передислокации подразделений спецназа на вертолетах. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целю проводятся учения и каковы в этой связи риски нового конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно официальному заявлению Минобороны Азербайджана, задача учений состоит в «дальнейшем укреплении существующих связей между тремя армиями и оказания им помощи в поиске новых способов борьбы с терроризмом в регионе».

Генерал-лейтенант Хикмат Мирзоев, командующий спецназа Азербайджана, сказал на церемонии открытия учений, что сотрудничество между тремя странами находится на «высшем уровне» и что принимаются важные меры по дальнейшему укреплению отношений для обеспечения безопасности региона.

По словам доцента департамента массовых коммуникаций Финансового университете при правительстве России Геворга Мирзаряна, любые учения рассчитаны не только на собственно военную подготовку, но и на определенный международный политический посыл.

«В данном случае эти учения подчеркивают тесные отношения, которые сложились между Пакистаном, Турцией и Азербайджаном. Государства показывают нам, что у них сложился чуть ли не исламский триумвират, который будет решать совместные проблемы в регионе. Это демонстрация силы», – рассказал эксперт.

При этом Мирзарян отметил, что до истечения работы российских войск на карабахской границе никаких военных действий не будет и «это должны хорошо понимать в Ереване».

«Никакой войны не будет до истечения срока работы российских миротворцев. Воевать с Россией никто не хочет. После истечения срока мандата, если Баку сможет отказаться от условий соблюдения мира и если Россия уйдет, то Азербайджан просто добьет Карабах», – уточнил эксперт.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также считает, что «после ухода российских миротворцев война практически неизбежна».

«Пока российские войска находятся в оставшейся части Карабаха, там ничего не произойдет. Но поскольку от Карабаха осталась малая часть, которая принадлежит Армении, вопрос не решен. Азербайджан обязательно захочет разобраться окончательно. В любом случае будет конфликт. Как было очевидно начало войны 2020 года, так и очевидно начало нового столкновения. Азербайджан победил, но не до конца», — рассказал он.

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов напротив считает, что идея продолжения военного конфликта в Карабахе Азербайджану неинтересна.

«Зачем какая-то война Азербайджану, который уже все выиграл год назад? А угрозу соседям представляют любые учения. Под их маской можно провести военные операции. Азербайджан осуществляет учения на своих национальных территориях: это их неотъемлемое право — где хотят, там и проводят», – уточнил Пухов.

По словам члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко, конфликт в Нагорном Карабахе «заморожен».

«Азербайджан выиграл во второй карабахской войне. Армения была разгромлена и капитулировала. Это означает одно — Азербайджан тренируется и увеличивает свой военный потенциал. Перенимает боевой опыт. А спецназ в состоянии его передать. Турция воевала на Ближнем Востоке и в северной Африке. Пакистан — в Афганистане и при проведениях операций в горных областях в Сирии», — рассказал Коротченко.

В свою очередь, научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский утверждает, что учения — показатель растущего влияния Турции, которая распространяет это влияние «от Ливии до Индии». Эксперт считает, что именно Турция, по сути, выиграла войну в Карабахе в 2020 году, а сейчас демонстрирует, что в «следующем раунде сможет запросто привлечь даже Пакистан».

«Азербайджанский спецназ проходил подготовку вместе с Турцией и Пакистаном. Имею в виду спецназ «Яшма», который сыграл решающую роль во взятии Шуши. Даже на параде в честь азербайджанской армии присутствовали и Турция, и Пакистан», — отметил эксперт.

«Азербайджанской армией командуют турецкие генералы. Во время войны в Карабахе беспилотниками тоже командовал турецкий генерал. Азербайджанцы были отодвинуты в сторону, — сказал Надеин-Раевский. — Это все шаги к реализации амбициозного проекта Анкары — созданию огромного государственного образования, некоего «Великого Турана». Конфликт в Карабахе был очередным шагом к реализации этого проекта».

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