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Армия

«Российские беспилотники мы в бою не видели»

Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты

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Беспилотный летательный аппарат из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» на выставке вооружений международного военно-технического форума «Армия-2021»

Беспилотный летательный аппарат из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» на выставке вооружений международного военно-технического форума «Армия-2021»

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
На учениях «Запад-2021» впервые была применена новая линейка отечественных беспилотников. Среди них — беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Иноходец», «Орлан-10», «Форпост». Ранее стало известно, что Минобороны России планирует оснастить беспилотники «Орион» легкой многоцелевой управляемой ракетой. «Газета.Ru» разбиралась, почему в российской армии до сих пор нет боевых беспилотников.

«На финальном этапе учений «Запад-2021» были массово применены робототехнические комплексы. На одном полигоне Мулино — более 30 единиц», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

При этом эксперт отметил, что на вооружении российской армии пока нет боевых беспилотников, оснащенных оружием. В ее арсенале роботы-разведчики и комплексы, способные блокировать диапазоны сотовых сетей условного противника в ближнем радиусе.

Это, например, беспилотник-разведчик «Элерон-3», предназначенный для воздушной фоторазведки объектов, и «Форпост», разработанный на базе израильского беспилотника IAI Searcher II.

«Реальные беспилотники, машины, способные решать оперативно-тактические и стратегические задачи, только появились в России. Минобороны заинтересовано в них. Минобороны заявило о закупке комплексов «Орион» и «Иноходец». То, что эти машины будут производиться массово, сомнений нет. Учения «Запад-2021» показали, что Минобороны знает, как будет их применять», – сообщил Литовкин.

Однако, отметил эксперт, вооружение к этим машинам на сегодняшний день «есть только теоретически».

Проверку боем не проходили

«Раньше было сложно разработать боеприпасы, так как было непонятно, какие будут беспилотники. В настоящий момент у производителей боеприпасов есть представления о беспилотниках, об их тактических возможностях, соответственно, создаются и боеприпасы», — рассказал Литовкин.

По словам члена общественного совета при Минобороны России, директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, Россия отстает от других стран в создании беспилотных аппаратов, их применении и в экспорте.

«Пока мы ни одну российскую беспилотную систему в бою не видели, только их применение на учениях и на полигонах в Сирии. То, что у России до сих пор нет в войсках значительного количества БЛА — абсолютно неприемлемая ситуация», — рассказал Руслан Пухов «Газете.Ru».

«Беспилотниками обзавелись страны третьего мира, причем целый ряд стран, которые никак нельзя было назвать до недавнего времени лидирующими военно-промышленными державами. К примеру, Турция и Иран. У них уже есть ударные беспилотники, которые они успешно активно применяют в боевых действиях. У нас же вроде беспилотники есть, но в то же время в войсках их нет. А в Сирии мы их применяем в качестве эксперимента», — добавил Пухов.

Сбивать дроны пачками

Боевые БЛА со временем смогут существенно потеснить пилотируемые самолеты, и России важно не упустить этот тренд.

«Человек ошибается при выборе решений, у него не такая быстрая реакция, как у компьютера. Сама система жизнеобеспечения летчика — катапультное кресло, кислородные баллоны — весит много. Если убрать человека с борта самолета, то можно взять больше топлива и оружия. Поэтому беспилотник легче, его сложнее сбить и он получается более дешевым. Но главное — потеря летчика это всегда трагедия. Общество требует, чтобы война велась, в идеале, с нулевыми потерями», — рассказал Руслан Пухов.

Дмитрий Литовкин отметил, что одно из основных преимуществ беспилотников над самолетами в том, что для них не нужно долго готовить летчиков.

«Самолет можно сделать, а человека подготовить очень тяжело. Дроны можно сбивать пачками. Пострадает бюджет, а люди останутся целы. Операторы, которые ими управляют, сделают выводы и смогут «начать игру заново». В глобальном плане это дешевле и эффективнее», — сказал Литовкин.

Вместе с тем эксперты уверены, что беспилотники не заменят пилотируемую авиацию полностью.

«От управляемой авиации никто не откажется. Тот же оператор по мониторам видит достаточно ограниченную ситуацию, которая происходит на земле. Пилот же может принять решение на изменение условий выполнения боевого задания, — рассказал Литовкин. — Оператор беспилотника не всегда это может сделать оперативно и происходят трагические ошибки.

К примеру, американцы бомбили в Афганистане свадебные процессии. Разведка докладывает, что там должен пройти караван с оружием — они наносят удары дронами, а оказывается, что там были мирные люди. Оператор беспилотника не смог принять решение, потому что он вообще не разобрался в ситуации».

«То, что время пилотируемой авиации прошло — сильное преувеличение, — согласен Руслан Пухов. — БЛА будут отвоевывать все больше места, но пилотируемые самолеты надежны, гибки и удобны для использования. Поэтому в обозримом будущем мы будем видеть некий микс роботизированных систем с системами пилотируемыми».

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