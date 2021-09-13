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Армия

«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»

Эксперты рассказали о подлодках, которые поступят на вооружение ВМФ России

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Павел Львов/РИА «Новости»
Атомная подводная лодка (АПЛ) «Орел» проекта 949А «Антей» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Гранит» на учениях в Баренцевом море. Эта подлодка — корабль третьего поколения. Сегодня Россия строит и разрабатывает атомные подлодки четвертого и пятого поколений. «Газета.Ru» разбиралась, на что способны новейшие российские АПЛ.

«Сейчас Россия строит одни из самых современных атомных подводных лодок проекта 955 «Борей» и 885 «Ясень». Это подлодки четвертого поколения. Эти проекты определяют развитие и уровень нашего стратегического атомного подводного флота», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

До конца 2021 года ВМФ России пополнят стратегическая подводная лодка проекта 955А «Борей-А» — «Князь Олег», многоцелевая субмарина проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и носитель стратегической системы «Посейдон», подлодка специального назначения «Белгород». Накануне эта подлодка вернулась в Северодвинск, завершив первый этап заводских ходовых испытаний. Служить «Белгород» будет на Тихоокеанском флоте.

«Борей» на азиподах

На сегодняшний день в составе ВМФ РФ четыре подводные лодки проекта 955 «Борей». Каждая несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

«На «Борее» есть выдвижные электродвигатели, так называемые азиподы. То есть мотор находится на шарнире за пределами корпуса и может поворачиваться на 360 градусов. Электрический мотор бесшумен, что позволяет подлодке проекта «Борей» повернуться на месте, двигаться вперед, назад, боком незаметно для противника», — рассказал Дмитрий Литовкин.

Также «Бореи» могут применять гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты «Оникс».

«В сентябре должен быть первый пуск гиперзвуковой ракеты с борта подлодки. Скорее всего, с АПЛ «Северодвинск», — сообщил Литовкин.

«Гиперзвука у американцев нет. А у нас такие ракеты уже стартуют с кораблей. По баллистическим ракетам мы их опережаем: «Булава» новая, американцы эксплуатируют то, что было создано в 80-е годы прошлого века. Это не говорит о том, что их вооружение хуже, но технологически мы их опережаем», — считает эксперт.

Закидать авианосцы шапками

Как отмечается на сайте Санкт-Петербургского конструкторского морского бюро «Малахит», корабли проекта 885 «Ясень» предназначены для борьбы с подводными лодками и корабельными группировками, а также для нанесения ударов по наземным объектам противника.

«Многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень» решают широкий круг задач: и противолодочные, и задачи борьбы с надводными кораблями, — рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук Константин Сивков. — Они оснащены 32 пусковыми установками, в которые могут быть загружены и «Цирконы», и «Калибры», и «Ониксы». Такой залп может уничтожить группу кораблей противника, в том числе авианосную ударную группу. Авианосец будет потоплен, из 10 кораблей соединения будут уничтожены три-четыре корабля, поэтому его называют «убийцей авианосцев».

Однако, по мнению бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, наличие такой подводной лодки и ракет, способных уничтожить авианосную группировку, не снимают вопроса о важности наличия у России авианосцев.

«Эта история с подлодками и их оружием против авианосцев из разряда «шапками закидаем». Нужно очень серьезно относиться к ударной группировке противника. США имеют глубочайшую — полторы тысячи километров — оборону, действуют в зоне господства в воздухе и на море: в Атлантике и Тихом океане, — рассказал Комоедов. — Мы там господства не имеем и достичь в ближайшее время не сможем.

Есть «Ониксы» и хорошо, но один корабль с задачей по разгрому группировки авианосца вряд ли справится. В военных академиях преподавали целые курсы, рассматривали морские операции для данной задачи. А просто шапками мы не забросаем, шапок не хватит».

Очень секретная «Хаски»

Параллельно строительству подлодок четвертого поколения отечественные кораблестроители работают над АПЛ пятого поколения «Хаски». Она разрабатывается Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». «Хаски» в перспективе должны заменить подводные лодки проекта 949А «Антей» и лодки «Щука-Б» проекта 971 различных модификаций. Первую подлодку этого проекта планируется сдать ВМФ РФ в 2030 году.

Конкретных сведений о «Хаски» практически нет, военные эксперты высказываются о ней только предположительно. Планируется, что подводное водоизмещение субмарины составит около 12-13 тысяч тонн, лодки будут иметь двухкорпусную конструкцию, а экипаж АПЛ составит около 90 человек. По размерам «Хаски» будут меньше, чем «Ясени».

По информации из открытых источников, «Хаски» разрабатываются в двух вариантах. Противолодочный вариант будет оснащен противокорабельными ракетами «Калибр». Эта модификация ракетного комплекса предназначена для уничтожения подводных лодок вероятного противника: ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Колумбия» (США) и «Вэнгард» (Великобритания).

Второй вариант «Хаски» будет вооружен противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и предназначается для поражения крупных надводных кораблей, в том числе авианосцев.

Предполагается, что «Хаски» будут еще более бесшумные, чем АПЛ четвертого поколения, за счет корпуса, выполненного из композитных материалов. Считается, что они сократят отражения сигналов вражеских гидролокаторов и уменьшат общую массу корабля.

«Конструкторы говорили, что эти лодки будут строиться по модульной конструкции. То есть базовые отсеки кораблей будут взаимозаменяемы, а отсеки под вооружение будут делаться под каждый тип кораблей.

Это позволит удешевить производство и ускорить процесс строительства. А кроме того, позволит сначала проверить, испытать отсек и только потом поставить его в лодку. Таким образом, АПЛ пятого поколения «Хаски» похожа на колбасу в нарезку», — рассказал Дмитрий Литовкин.

По словам Сивкова, официальной информации о том, что подобные «Хаски» подлодки разрабатываются в США, нет, но нельзя исключать, что такие разработки ведутся.

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