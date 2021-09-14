Ушел из жизни экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе генерал Казанцев

Виктор Казанцев командовал войсками на Северном Кавказе во время второй чеченской кампании, отбивал Дагестан от террористов, брал Грозный, выманивал боевиков из города. Сослуживцы вспоминают его как человека сурового, но справедливого, с переменчивым характером, и в то же время как очень одаренную личность. Генерал армии умер в Краснодаре после долгой болезни, ему было 75 лет.

Ушел из жизни один из главных российских военачальников периода второй чеченской войны бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России, генерал армии Виктор Казанцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Южного военного округа.

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», — заявил собеседник агентства. Как уточнили в Клубе военачальников, генерал скончался около 7 утра 14 сентября в Краснодаре. Ему было 75 лет.

Соболезнования в связи со смертью генерала выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В его телеграмме семье Казанцева говорится, что Кубань потеряла истинного патриота.

close Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенант Виктор Казанцев во время посещения с проверкой 429-го мотострелкового полка имени Кубанского казачества в Моздоке, 1997 год Виктор Казанцев беседует с с раненным в Чечне бойцом после вручения ему награды, 2000 год Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов, полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Виктор Казанцев, Президент РФ Владимир Путин и глава администрации Чеченской Республики Ахмад Кадыров (слева направо), 2000 год Министр МЧС Сергей Шойгу во время прибытия на аэродром в Моздоке. Слева - командующий объединенной группировкой федеральных войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, 1999 год Владимир Путин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев (слева) во время осмотра выставки, на которой представлена продукция предприятий округа, Ростов-на-Дону, 2000 год Полную галерею можно посмореть

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«За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твердость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе. Многое сделал на посту полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нем», — говорится в сообщении главы региона.

По информации РБК, прощание и похороны пройдут 16 сентября.

Как рассказал «Газете.Ru» экс-начальник разведки бывшего Сибирского военного округа и группировки войск в Чечне генерал-майор Сергей Канчуков, Казанцев был человеком с большой буквы. «Командующий, который понимал, который знал, который поддерживал, обучал. Профессор в военном деле. Человек он был очень хороший, изумительный. Он был строгим, но справедливым. Всегда прислушивался, обязательно выслушивал своих подчиненных во время докладов. Многие говорят, что он был немножко грубоват, но я бы так не сказал. Это была форма такой требовательности с его стороны. Он жестко требовал выполнения задач, которые стояли. И эти задачи выполнялись — это было на пользу общему делу», — вспоминает Канчуков.

Генерал-полковник Валерий Баранов, который служил с Казанцевым и в Забайкалье и на Кавказе, рассказал, что генерал армии досконально планировал все войсковые операции во время второй чеченской войны, что помогло сохранить множество жизней. «Это прекрасный человек и командир, который разбирался во многих вопросах — не только военных, но и в искусстве очень хорошо разбирался. А как человек был душевный, всегда вникал во все нужды, вопросы. Работая уже представителем президента на Северном Кавказе, он внес громаднейший вклад в развитие Северно-Кавказского региона, особенно в Дагестане, Чеченской республике, Ингушетии, Северной Осетии», — подчеркнул он. Баранов сообщил, что Казанцев сильно болел в последнее время, но не распространялся о своих заболеваниях.

Казанцев родился в Белоруссии под Витебском. В 1963 году он окончил Свердловское Суворовское военное училище, спустя три года — Ленинградское высшее общевойсковое командное училище. С 1966 по 1976 годы занимал разные военные должности в Закавказье и Средней Азии. После этого он окончил Военную академию им. Фрунзе, а затем — Военную академию Генштаба ВС им. Ворошилова. Он служил в Забайкалье и Чехословакии.

На Северный Кавказ Казанцев вернулся в 1996 году как заместитель командующего СКВО. Генерал не участвовал в первой чеченской кампании. Однако его старший сын (у Казанцева три сына, все они выбрали военную карьеру) получил тяжелое ранение на Кавказе и стал инвалидом. Как писали знакомые Казанцева ранение сына сделало его убежденным противником второй чеченской войны, генерал до последнего момента выступал за мирное решение конфликта.

Однако это не помешало ему действовать решительно после начала активной фазы боевых действий. Казанцев отражал нападение Шамиля Басаева на Дагестан, смог отстоять руководившего взятием Грозного генерала Булгакова, а затем вместе с ним взял под контроль чеченскую столицу. Казанцев был одним из авторов военной операции «Охота на волков» по выманиванию боевиков из Грозного. В 1999 году президент Борис Ельцин присвоил Казанцеву за руководство антитеррористическими действиями звание Героя России.

Сослуживцы описывали Виктора Казанцева как сурового, но справедливого человека. Генерал-полковник Геннадий Трошев в своих мемуарах писал, что характер у военачальника был непростым. «Стучал по столу кулаком так, что подлетали телефонные аппараты, а крепкий мат не глушили даже дубовые двери кабинета. Да, мог нашуметь, обругать, но тут же, как ни в чем не бывало, по-дружески хлопал по плечу. Он был как климат в Забайкалье, резко континентальный — изнывающая жара днем и леденящий холод ночью. Вспыльчивый, но быстро отходит», — говорил Трошев о Казанцеве. При этом его называли весьма одаренной и разносторонней личностью: он был мастером спорта по самбо и греко-римской борьбе, увлекался боксом, играл на гитаре и фортепиано.

После отставки из вооруженных сил Казанцев с 2000 по 2004 годы был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском Федеральном округе. С 2015 году — Главный инспектор группы инспекторов Объединенного стратегического командования Южного военного округа, после — советник Минобороны. Последние годы он жил в ведомственном поселке в Подмосковье, но часто бывал и на Кубани.