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Армия

«Он здорово хайпанул»

Выступление лидера Rammstein на «Спасской Башне» вызвало резкую реакцию части ветеранов

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Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на закрытии XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», 5 сентября 2021 года

Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на закрытии XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», 5 сентября 2021 года

Сергей Карпухин/ТАСС
В Москве завершился международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская Башня». В конце фестиваля лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил с песней «Любимый город». «Газета.Ru» разбиралась, почему реакция российских ветеранов и военных на этот номер была неоднозначной.

Многие полагают, что песня «Любимый город», впервые прозвучавшая в советском фильме «Истребители», это «песня про войну», хотя поэт Евгений Долматовский написал ее в 1939 году. Тем не менее у наших сограждан песня ассоциируется именно с Великой Отечественной войной.

Ее исполнение Тиллем Линдеманном вызвало бурное обсуждение еще весной, накануне выхода фильма «Девятаев» режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, к которому должна была стать саундтреком. Певец исполнял песню с сильным немецким акцентом, сидя в форме советского летчика за штурвалом истребителя. Клип был размещен на YouTube.

По мнению вице-президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексея Филатова, «оживление» Линдеманном старой советской песни, снятый на нее клип и выступление на «Спасской Башне» — это «хайп и черный пиар».

«Учитывая творческое резюме Линдеманна, его приглашение на «Спасскую Башню» довольно странно, — рассказал Филатов «Газете.Ru». — Да, он записал «Любимый город» для фильма «Девятаев», но ее побоялись поставить саундтреком именно по причине отрицательной реакции общественности. Но он здорово хайпанул, клип набрал миллионы просмотров. Не могу сказать, что он очень хорошо ее спел. Я не вижу здесь никакого искусства. Черный пиар — лучший пиар, но «Спасская Башня» не подходящее для этого событие».

Бэкграунд артиста не подходит для исполнения патриотических песен о России, считает Филатов. Ветеран напомнил, что, например, к Дню защиты детей артист выпустил клип с провокационным названием «Я ненавижу детей», снятый в декорациях советского учебного заведения.

Критически высказались по поводу выступления лидера Rammstein сразу несколько собеседников «Газеты.Ru» из военно-оркестровой службы вооруженных сил.

В свою очередь, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, напротив, в выступлении Линдеманна увидел «большую любовь к России, уважение к подвигу и героизму советских воинов».

«Конечно, нужно аккуратно относиться к песням военных лет. Но время не стоит на месте, появляются новые деятели культуры. Очень часто каверы получаются неудачными. Но мне не показалось, что Линдеманн в своем исполнении где-то «соврал», — рассказал Мягков. — Если он не попал в точку, то сделал все, чтобы приблизить свое понимание событий к духу того времени. Песня спета с большой любовью к России, с уважением к героизму наших воинов».

По мнению военного политолога, члена экспертного совета организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, бум противоречий вокруг выступления Линдеманна на «Спасской Башне» связан с отсутствием работы по оценке рисков.

«Это не Линдеманн захотел выступить на фестивале и выступил — это сделано в соответствии с утвержденной программой мероприятия. Вероятно, организаторы хотели чего-то модернистского, современного. К примеру, военные оркестры играют песни Виктора Цоя. Хочется чего-то молодежного, поэтому ставится задача перепеть забытые песни. Противоречивые оценки выступления Линдеманна означают только, что не проводилась работа по оценке рисков», — рассказал Перенджиев.

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий считает, что «Любимый город» в исполнении Линдеманна -— «не просто песня, а явление международного политического и культурного масштаба, никакого отношения к хайпу не имеющее». По его словам, сами музыканты из военных оркестров на «Спасской Башне» крайне положительно воспринимали Линдеманна.

«Если бы вы попали за кулисы и посмотрели, как, например, музыканты суворовского училища реагировали на происходящее — вы бы увидели, что им было все равно. Но когда за кулисами появился Тилль, все оживились: стали с ним фотографироваться, брать автографы. То есть для людей из военных оркестров, для суворовцев Линдеманн очень авторитетен», — сказал музыкант «Газете.Ru».

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