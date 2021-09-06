«Прятались в норы и пещеры, а потом стреляли в спины»

Представитель «Талибана» * Забиулла Муджахид заявил, что боевики движения полностью захватили провинцию Панджшер. В этой связи можно вспомнить, как 40-я армия СССР вела боевые действия в Панджшерском ущелье в 1982 году против моджахедов. «Газета.Ru» публикует выдержки из отчетов о боевых действиях на территории Афганистана, которые ежемесячно готовил оперативный отдел штаба 40-й армии.

Следует отметить, что в ходе войны 1979-1989 годов провинции Панджшер в Афганистане не было. Официально она образована только в 2004 году. До административного переустройства большая часть долины реки Панджшер располагалась на территории провинций Парван и Каписа.

Бои на подступах к Панджшерскому ущелью и непосредственно в долине реки Панджшер начались в конце зимы 1982 года. Операция 40-й армии была проведена в провинциях Каписа, Парван и Кабул в период с 24 февраля по 11 марта 1982 года с целью уничтожения «контрреволюционных формирований» и «мятежников» – так именовались в отчетах вооруженные формирования афганской оппозиции.

«Газета.Ru» публикует выдержки из отчетов 40-й армии с незначительными изъятиями и сохранением орфографии и пунктуации.

Из отчета о боевых действиях за март 1982 года:

«По данным разведки, наиболее крупная группировка мятежников (до 2500 чел.) была сосредоточена в уездах НИДЖРАБ и ТАГАБ провинции КАПИСА, здесь же находилось до 10 складов с оружием и боеприпасами.

В операции привлекалось от 40-й армии 13 батальонов со средствами усиления общей численностью 4372 чел., от НВС ДРА (Национальных вооруженных сил Демократической республики Афганистан, – прим. «Газета.Ru») – 7 батальонов, подразделения ХАД, ЦАРАНДОЙ (Министерство внутренних дел и Государственная служба безопасности Афганистана, – прим. «Газета.Ru), партактивисты общей численностью 1648 чел. Всего в операции участвовали 6020 человек.

Особенность операции заключается в том, что противник в уездах НИДЖРАБ и ТАГАБ оказался блокирован с одной стороны – советскими и афганскими подразделениями, а с другой – горными массивами со сплошным ледниковым покрытием. Чувствуя свое безвыходное положение, противник оказывал упорное сопротивление, так как попытка уйти в горы была безуспешной из-за глубокого снежного покрова.

Однако следует отметить, что и мы в этой операции понесли неоправданные потери в личном составе и боевой технике.

Противник, находясь за укрытиями, оказывал упорное сопротивление при прочесывании кишлаков афганскими подразделениями, прятался в норы, пещеры, подвалы, а после прохождения наших подразделений открывал огонь в спину, что приводило к повторному прочесыванию отдельных населенных пунктов, долин.

При организации марша и перемещения войск в ходе этой операции не был продуман вопрос охраны артиллерийских и тыловых подразделений от налетов и диверсионных действий мятежников, не был продуман вопрос построения походного порядка, поэтому колесная техника оказалась без боевого прикрытия и в первую очередь подвергалась нападению.

Вышеизложенные недостатки и упущения в последующем были учтены, доведены до командиров, участвующих в боевых действиях частей, установлен жесточайший контроль исполнения со стороны оперативных групп и штаба армии.

В результате операции уничтожено мятежников – 1452, взято в плен – 230, задержано – 392, профильтровано – 3155. Захвачено СО – 274 ед., боеприпасов к СО – около 15 тыс., уничтожено огневых точек – 61.

Наши потери составили: убито – 28, ранено – 86 человек».

Следующая операция в провинции Каписа началась в мае 1982 года и продолжилась в июне. Перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о «едином руководстве боевыми действиями мятежников». Однако имени лидера моджахедов Ахмад Шаха Масуд тогда в штабе 40-й армии не знали. Сегодня сын Ахмад Шах Масуда, который носит то же имя, является руководителем военного сопротивления талибам (организация запрещена в России) в Панджшерском ущелье.

Из отчета о боевых действиях за май 1982 года:

«Операция в провинции КАПИСА по разгрому банд мятежников и установлению народной власти в ущелье ПАНДЖШЕР, начатая 16 мая с. г., продолжается. Противник оказывает упорное сопротивление, от переговоров с представителями народной власти отказался. Перехваченные радиопереговоры свидетельствуют о едином руководстве боевыми действиями мятежников.

За отчетный период (с 1 по 20.5) проведено 33 реализации, успех имели 28, что составляет 74% результативности (92% за март с. г.).

Причинами низкой результативности являются:

1. Перемещение отрядов мятежников на летний период из кишлаков в горы и районы, где отсутствует народная власть. Оставшиеся силы, используемые для организации террористических актов и диверсий, тщательно законспирированы.

2. Высокая организация системы оповещения среди мятежников позволяет своевременно покидать районы расположения до подхода советских и афганских войск.

3. Тщательная маскировка объектов в районах «зеленых зон» и горных массивах затрудняет в ограниченное время выявление их и уничтожение.

4. Быстрое старение информации к моменту принятия решения по ней, особенно в летнем периоде, когда группы мятежников меняют районы расположения каждые 2–3 суток».

Из отчета о боевых действиях за июнь 1982 года:

«В бандах появились хорошо подготовленные снайперы, артиллеристы, специалисты минно-взрывного дела, связисты. Противник стал широко использовать средства радиоперехвата для контроля сети управления нашими огневыми средствами. Отмечается согласованность и координация действий мятежников различных партий, их объединение в более крупные формирования – «батальоны», «полки» с присущим армейским укладом жизни и деятельности.

Такие бандформирования усиливаются группами мятежников, имеющих боевой опыт в ирано-иракской войне, приток которых отмечен после заключения перемирия между этими государствами.

Группировка мятежников в ПАНДЖШЕРЕ насчитывала более 30 бандформирований общей численностью свыше 5 тыс. человек.

Для участия в операции было привлечено 20 советских и афганских батальонов общей численностью свыше 10 тыс. человек.

В результате операции уничтожено мятежников – 5370, ДОТов – 203, ДШК – 120, минометов – 25, захвачено СО – 1863, ДШК – 24, минометов – 5.

Наши потери составили: убито – 92, ранено – 340.»

Операция советских войск в провинции Парван началась 25 августа 1982 года и продолжилась в сентябре.

Из отчета о боевых действиях за сентябрь 1982 года:

«К началу операции в долине реки ПАНДШЕР в прилегающих ущельях было вскрыто 35 вооруженных групп и отрядов мятежников общей численностью около 2300 человек. Господствующие высоты, склоны гор, обращенные внутрь долины, были оборудованы в инженерном отношении. В опорных пунктах на высотах установлены средства ПВО, приспособленные для ведения огня как по воздушным, так и по наземным целям.

Основные показатели операции: общая глубина операции – 60–80 км, ширина полосы наступления с учетом действий артиллерии и авиации – до 40 км, продолжительность операции – до 20 суток. В операции принимали участие до 7 тыс. человек с учетом обеспечивающих боевые действия подразделений.

Общим замыслом боевых действий предусматривалось ударами фронтовой и армейской авиации, огнем артиллерии уничтожить выявленные группировки мятежников. Захватить господствующие высоты, воспретить отход мятежников в горы и уничтожить их выявленные группы и базы в районах действия войск.

К боевым действиям привлекалось до 10 батальонов. Тактика действий противника заключалась в том, что он не уклонялся от боя, упорно оборонял занимаемые позиции даже в условиях полного окружения, удерживая господствующие высоты, проводил засады, минировал дороги и участки местности.

Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск сопротивление противника было сломлено. Цели операции достигнуты. Подразделения получили хорошую практику в ведении боевых действий в горах и населенных пунктах».

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Несмотря на слова об успехе в отчете 40-й армии, операции в Панджшерском ущелье после 1982 года проводились еще неоднократно. 40-й армии удавалось успешно ликвидировать формирования моджахедов, но после выхода частей и соединений армии из ущелья обстановка в провинциях Парван и Каписа возвращалась в исходное состояние.