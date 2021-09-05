«Европа не способна вести современную войну»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание Европейским Союзом общих вооруженных сил может разобщить Европу и ослабить НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с историей создания автономных от НАТО европейских военных структур и оценил реалистичность этого проекта.

«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу, – заявил Йенс Столтенберг. – Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС».

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что не входящие в ЕС европейские государства (Великобритания, Исландия и Норвегия), а также США, Канада и Турция играют ключевую роль в обеспечении европейской безопасности.

«Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения по созданию сил ЕС с НАТО не обсуждались, мы не ознакомлены с какими-либо деталями», – добавил он.

Предыстория европейской армии

Разного рода идеи о создании объединенных вооруженных сил Европы звучат уже четверть века. Как ранее писала «Газета.Ru», на протяжении десятилетий официальные лица США с осторожностью относились к концепции европейской стратегической автономии. Слово «автономия» вызывает в Вашингтоне образы союзников, идущих своим собственным путем и проводящих политику, которая может противоречить политике США.

Когда Франция и Великобритания работали над совместными оборонными инициативами в 1990-х годах, государственный секретарь США Мадлен Олбарайт сказала Парижу и Лондону, что эти программы «должны предпочтительно осуществляться под эгидой НАТО, а не вне альянса». В декабре 2000 года министр обороны США Уильям Коэн отверг перспективу создания общего оборонного потенциала Европейского Союза как «угрозу самому существованию НАТО».

Настороженность Вашингтона в отношении европейской стратегической автономии в военной сфере сохранялась и после. В 2019 году администрация Дональда Трампа направила ЕС письмо, в котором выразила «глубокую озабоченность по поводу Европейского оборонного фонда и программы постоянного структурированного сотрудничества, которые были направлены на повышение синергии и оперативной совместимости между вооруженными силами стран-членов ЕС».

Как Олбрайт и Коэн, Трамп напомнил европейским лидерам, что НАТО, а не ЕС, является «выдающимся западным военным альянсом, который несет исключительную ответственность за сохранение целостности, свободы и мира на европейском континенте».

«Вашингтон будет поддерживать европейских союзников в создании более эффективных войск и принятии на себя большей ответственности за собственную оборону континента, он будет делать это только в том случае, если эти усилия будут осуществляться в рамках НАТО, полностью зависящего от Соединенных Штатов. США заинтересованы в усилении обороны Европы, но не до такой степени, чтобы континент перестал следовать в кильватере Америки», – рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный военно-дипломатический источник.

Лишний дубликат НАТО

Отметим, что согласованный план военного строительства объединенных европейских вооруженных сил пока не обнародован. То есть состав сил не определен, их численность на мирное и военное время не установлена, организационная структура неизвестна, данных о возможных группировках на театрах военных действий нет.

Если всерьез приступать к созданию европейской армии, то сугубо в организационном плане без формирования параллельных структур с НАТО никак не обойтись. К примеру, объединенные вооруженные силы (ОВС) европейского континента не смогут обойтись без штаба со всеми полагающимися ему организационно-штатными единицами, к примеру, оперативным, разведывательным, мобилизационным управлениями, управлением связи, и многими другими органами – вплоть до военно-топографического управления и гидрометеорологической службы.

Предположим, что штаб объединенной европейской армии все-таки сформирован. В этом случае этот орган оперативного управления войсками приступает к выполнению своих главных функций, в том числе стратегическому планированию.

Планирование является важнейшей составной частью подготовки любых вооруженных сил к ведению военных действий. Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки комплекса документов, в котором определяются стратегические цели военных действий и задачи вооруженных сил, их содержание, последовательность и способы выполнения, необходимые для этого силы и средства, распределение и согласование усилий стратегических группировок, всестороннее обеспечение и управление ими в интересах успешного достижения политических целей в войне.

Тут есть противоречие – как деятельность будущего европейского штаба будет сочетаться с уже имеющимися аналогичными структурами НАТО и в чем смысл параллельной работы? И ведь это еще только верхушка айсберга.

Подобных проблем в строительстве и планировании боевого применения любых вооруженных сил масса. Надо же будет создавать свою собственную систему боевой и мобилизационной готовности, оперативной и боевой подготовки, решать проблемы технической оснащенности и всестороннего обеспечения.

Компактный европейский спецназ

Основу военной мощи Североатлантического альянса составляют Вооруженные силы США. Подавляющее превосходство Вашингтона приходится на сферу ведения всех видов разведки и системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ).

Без этих критических структурных составляющих говорить о полноценной европейской армии не приходится, да и просто – несерьёзно. Европа не способна вести современную войну в одиночку. Здравомыслящие европейские политики отдают себе в этом полный отчет.

К тому же все организационно-штатные мероприятия по формированию европейской армии имеют свою конкретную цену, и цену, надо прямо сказать, немалую. Средства потребуются большие, а конечная эффективность замысла более чем сомнительна. И где найти деньги – пока тоже не вполне понятно.

Скорее всего, в обозримом будущем европейские инициативы в области создания объединенной армии континента не пойдут дальше формирования сил быстрого реагирования Евросоюза. Первые практические решения в этом плане будут приняты в октябре-ноябре этого года в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС». Утверждение этой стратегии, а с ней и планов создания сил быстрого реагирования ЕС, должно произойти в марте 2022 года. Речь идет о формировании численностью около 5 тыс. человек.

Вполне вероятно, что дальше ограниченного и компактного «европейского спецназа» дело у ЕС не пойдет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).