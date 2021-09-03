«Численность войск значительно превышает объявленную»

Йенс Столтенберг призвал Россию открыто рассказать об учениях «Запад-2021», которые она проведет совместно с Белоруссией. Ранее пресс-служба Западного военного округа РФ сообщала, что совместные военные маневры двух стран пройдут с 10 по 16 сентября, а участие в них примут около 200 тысяч человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию открыто рассказать о совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021» и назвать численность участвующих в них военнослужащих из-за опасений стран Балтии, Польши и Украины по поводу намерений Москвы.

«Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно. Что мы видели раньше, так это то, что численность войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленную», — приводит слова Столтенберга агентство Reuters.

По словам генсека НАТО, маневры Москвы на Западе, последовавшие за наращиванием сил рядом с границей Украины в этом году, повышают риск просчета. А он, в свою очередь, может привести к кризису, указал Столтенберг.

Также Reuters приводит данные журнала Review, согласно которым Россия развернула во время учений «Запад-2017» от 60 до 70 тысяч военных при заявленной численности в 12 700 военнослужащих.

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных инспекций. Так что мы будем бдительны», — сказал генсек НАТО.

Западные эксперты считают, что широкомасштабные учения с использованием ракет и нового вооружения позволят России подготовиться к войне с НАТО или США в Европе.

Также Столтенберг отметил, что высокая напряженность на границе Белоруссии и НАТО связана с попытками Минска оказать давление на ЕС путем подталкивания мигрантов в Литву.

«Белоруссия превращает миграцию в оружие. Мы решили направить группу экспертов в Литву на следующей неделе, чтобы помочь Литве противостоять гибридным действиям режима Александра Лукашенко», — сказал он.

В свою очередь официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила в комментарии РИА «Новости», что каждая страна может тренировать свои вооруженные силы — но с условиями.

«Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но необходимо также соблюдать обязательства по транспарентности. Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами. Это особенно важно, чтобы снизить риски и избежать любых инцидентов и несчастных случаев в ситуации, когда вдоль наших границ усиливается военная активность», — сказала Лунгеску.

Также она посетовала на то, что представители альянса не были приглашены на учения в качестве наблюдателей. По ее словам, масштабы предыдущих маневров заметно превысили заявленные. Лунгеску указала на то, что страны должны соблюдать обязательства об открытости сведений о военных учениях. Кроме того, она сослалась на Венский документ ОБСЕ, который подтверждает, что присутствие наблюдателей на маневрах с численностью участников свыше 13 тысяч человек обязательно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2021» будут проведены для слаживания вооруженных сил двух стран.

«Я пережил много таких учений. Поэтому знаю изнутри все это. Мы проводим учения для того, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы на случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно. У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Вооруженные силы двух стран очень похожи, но слаживание должно быть. Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе», — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.

Также Лукашенко рассказал, что в учениях примет участие и Владимир Путин.

«Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас. У них на нескольких полигонах — до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я — на своем», — заявил Лукашенко.

В свою очередь первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин заявил «Интерфаксу», что в качестве противника на учениях «Запад-2021» не рассматривается какая-то конкретная страна. Он сказал, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка, где условное государство «Полярная республика» будет выступать в роли противника.

«Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на «Центральную федерацию». Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт», — отметил Ильин.

Пресс-служба Западного военного круга сообщила, что учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12 800 человек, в том числе, до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Белоруссии.