Ни в какое сравнение: военный бюджет США оторвался от российского

США планомерно увеличивают свой военный бюджет, и в 2020 году он впервые достигнет почти $750 млрд. По данным российского военного ведомства, только увеличение американского военного бюджета с 2017 до 2019 года превысило общий годовой бюджет министерства обороны России более чем в два раза. При этом на фоне общего уменьшения бюджета Минобороны России с 2017 по 2019 года на 19% наблюдается снижение доли военных расходов в бюджете страны на 2,3% и валовом внутреннем продукте на 0,5%.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что военный бюджет Российской Федерации в 2020 году упадет на девятое место в мире, в то время как в 2019 году он находился на восьмом месте. При этом военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти $750 млрд, что можно сравнить с совокупным годовым военным бюджетом всех стран.

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«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», - сообщил Шойгу.

Военный бюджет РФ остается практически неизменным на протяжении нескольких лет, а падение связано с ежегодным ростом военных бюджетов США и других стран, добавил министр.

По данным военного ведомства РФ, в 2019 году бюджет минобороны США в 15,1 раза превысил бюджета Минобороны России. В 2018 году это превышение составляло 13,4 раза, в 2017 году — 10,6 раза.

Что касается Америки, то на фоне общего увеличения бюджета министерства обороны США с 2017 до 2019 года на 15%, наблюдается превышение доли военных расходов в бюджете страны на 0,6% и валовом внутреннем продукте на 0,2%, отметили тогда в Минобороны России.

Доля военного бюджета в общем бюджете США в 2017 году составила 14,2% в 2018 году — 14,7% в 2019 году — 14,9%.

В то же время доля бюджета Минобороны России в бюджете страны в 2017 году составила 19,3%, в 2018 году — 17,3%, 2019 году — 17%. Доля бюджета Минобороны России в валовом внутреннем продукте в 2017 году составляла 3,4% (США — 2,9%), в 2018 году – 2,9% (США — 3%), в 2019 году – 2,9% (в США — 3,1%).

В целом военный бюджет Российской Федерации в настоящее время составляет $46 млрд. РФ с 2006 года не входит в топ-5 стран по уровню военных расходов. В пятерке мировых лидеров сегодня находятся США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На их долю пришлось 60% мировых военных расходов.

При этом сравнение бюджетов двух таких стран, как Россия и США, не всегда можно считать корректным.

«Надо прямо сказать, такие попытки в различных ведомствах нашей страны, в том числе и военном, предпринимались неоднократно», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, по словам специалиста, к каким-либо однозначным результатам прийти так и не удалось. Тем более не получилось составить какие-либо сравнительные таблицы, графики, диаграммы.

Причины этого довольно просты — слишком сильно отличаются экономики обеих стран, структуры и статьи военных бюджетов, уровень расходов в ходе выполнения тех или иных задач военного строительства.

«В общем, в итоге со сравнениями военных бюджетов так ничего не получилось, несмотря на все предпринимаемые усилия. Уж очень по-разному все обстоит в Соединенных Штатах и России», — рассказал «Газете.Ru» источник в военном ведомстве. По его словам, еще как-то можно сравнивать некоторые конечные показатели в сфере закупок вооружения и военной техники, но в то же время многое просто несравнимо, к примеру, тот же уровень денежного довольствия в вооруженных силах и общие расходы на содержание армии и флота.

Пока можно только сравнивать планы закупок техники в 2020 году в США и России. К примеру, Соединенные Штаты собираются в 2020 году закупить 110 самолетов четвертого и пятого поколения и 12 самолетов-заправщиков KC-46. В свою очередь, Россия собирается приобрести у промышленности в 2020 году 106 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Что касается совершенствования американских стратегических ядерных сил, то в 2020 финансовом году предполагается выделение $570 млн на межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования; $3 млрд на перспективный стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер»; $712 млн на крылатую ракету большой дальности с ядерной боевой частью; $2,2 млрд на атомные ракетные подводные лодки класса «Колумбия» и $2,5 млрд на средства управления, контроля и связи в системе стратегических ядерных сил.

Сравнивать эти данные с аналогичными в России на данном этапе не представляется возможным. Эта часть российского военного бюджета закрыта.

В то же время Соединенные Штаты собираются в 2020 году ввести в боевой состав своих военно-морских сил 12 боевых кораблей и два больших экспериментальных беспилотных надводных судна. Среди них — три подводных лодки класса «Вирджиния», три эсминца серии DDG-51 Flight III и один перспективный фрегат класса FFG (X).

В свою очередь, Россия собирается увеличить боевой состав ВМФ на 14 кораблей и катеров, на три подводные лодки и на 18 катеров и судов обеспечения.

Однако, с точки зрения состоятельности армии,

«прямой и однозначной зависимости между величиной военного бюджета и победами на поле боя нет»,

пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

«Скажем, Саудовская Аравия входит в топ-3 мировых лидеров по уровню военных расходов, иногда смещаясь на четвертое место. Казалось бы, выстоять в вооруженной борьбе против подобной военной машины невозможно. А вот разгромить Эр-Рияду повстанцев-хуситов и победоносно завершить этот конфликт уже несколько лет не удается», — продолжил военачальник.

И подобных примеров немало, считает генерал. За восемнадцать лет ведения боевых действий в Афганистане вооруженным силам США, несмотря на всю их беспрецедентную мощь, так и не удалось добиться каких-либо внятных результатов.

И в то же время ограниченный по численности российский воинский контингент в Сирии служит гарантом мира и безопасности в этой стране, считает Запаренко.