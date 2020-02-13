Дело МН17: России не дадут судить обвиняемых

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус отказал России в просьбе самостоятельно судить троих россиян, подозреваемых в причастности к крушению Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysian Airlines. Об этом сообщает Reuters.

«Передача обвинения Москве не является приемлемым вариантом развития событий», — подчеркнул министр.

Напомним, в октябре РФ направила Нидерландам официальную просьбу передать дело о Boeing российскому правосудию. 3 февраля прокуратура королевства предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении самолета в Донбассе — российским гражданам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинскому гражданину Леониду Харченко.

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Вскоре после этого Игорь Стрелков (Гиркин), один из бывших командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и полковник ФСБ в отставке, отказался признавать обвинение в причастности к крушению лайнера.

«Не готов [давать показания нидерландской прокуратуре], даже если бы меня доставили туда насильно», — заявил Стрелков.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были нидерландскими гражданами, среди них было много детей.

Крушение Boeing вызвало огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных, хотя никаких доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в Донбассе не было предоставлено.

Сообщалось, что ополченцы якобы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители Совместной следственной группы (JIT) утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным нидерландского следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили ополченцы. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

По мнению Министерства иностранных дел РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в 1980-х годах на заводе в подмосковном Долгопрудном ракета оказалась после распада Советского Союза в военной части, дислоцированной на Украине. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

РИА «Новости» в марте 2019 года опубликовало разговор с источником, который обвинил в катастрофе украинские власти.

Прямым следствием того, что Украина не закрыла воздушное пространство над охваченным полномасштабной войной Донбассом, стало крушение малайзийского Boeing 777, подчеркнул собеседник агентства.

«Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о крушении MH17. При этом, говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — пояснил источник.

Кроме того, в сентябре правительство Нидерландов заявило, что «глубоко сожалеет», что «ценный свидетель» по делу крушения МН17 Владимир Цемах передан России в рамках обмена заключенными с украинской стороной. Однако перед отправлением в Москву ополченца успели еще раз допросить. Теперь генпрокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха.

Бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха, как заявили его родственники, похитили в конце июня из собственной квартиры. Как сообщалось в соцсетях, мужчину перевезли, минуя блокпосты, в инвалидном кресле под видом парализованного. После этого его арестовали.

Дочь Цемаха Мария ранее отмечала, что ее отца незаконно вывезли из-за того, что в 2014 году, когда случилась трагедия с малазийским воздушным судном, он работал начальником ПВО в городе Снежное Донецкой области, вблизи которого и произошло ЧП. Однако, по ее словам, он не может дать украинским спецслужбам никакой ценной информации, так как не имеет никакого отношения к крушению самолета.