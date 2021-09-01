«Сдалась сама машина»: что погубило летчиков Ил-112В

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье произошло в результате потери газодинамической устойчивости правого двигателя и несовершенства огнетушительной системы самолета, считают в ведомственной комиссии. По словам источников, главной причиной катастрофы стала спешка – желание показать машину на форумах и авиасалонах.

Предварительные причины авиакатастрофы самолета Ил-112В возле аэродрома Кубинка в Московской области установили эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Крушение началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя самолета. После этого помпаж вкупе с выбросами пламени и хлопками мог частично разрушить турбину. Обломки ее уже могли перебить топливопроводы, размещенные поблизости. Огонь от керосинового пожара заметили первыми не пилоты Ил-112В, а диспетчеры на аэродроме, откуда взлетел самолет. Экипажу тут же сообщили о проблеме, но пилоты уже были осведомлены о нештатной ситуации – в кабине загорелось предупреждающее табло.

Автоматически сработала первая очередь системы пожаротушения. В гондолу была выпущена огнегасящая пена. Однако она не смогла остановить пожар. Вторая очередь тушения, запущенная летчиками вручную, также сработала без эффекта. Связано это было с тем, заявили газете источники, близкие к расследованию, что обе пожарные системы ориентировались на двигатели. В результате пена заполняла то место, с которого огонь уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.

Других огнетушителей в самолет встроено не было, поэтому пилотам пришлось пытаться вернуться на аэродром.

Элерон самолета встал в нейтральное положение из-за начавшихся разрушений, поэтому летчики не смогли управлять машиной. Последние секунды перед гибелью они провели в молчании. Вывести из крена самолет в таких условиях не сумел бы ни один летчик в мире.

Эксперты отмечают, что летчики действовали без паники, точно и аккуратно. «Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку «сдалась» сама машина», — говорится в статье. Часть специалистов считают, что причиной трагедии стала неподготовленность экспериментального самолета и спешка с вводом его в строй.

Трагический полет стал 23-м в карьере Ил-112В. Почти все его рейсы длились не более пяти минут. Больше всего нареканий со стороны конструкторов вызывали именно двигатели.

Технические проблемы, тем не менее, не повлияли на желание начальства поскорее показать самолет на авиасалоне МАКС и позднее – на форуме «Армия-2021». Источники считают, что спешка стала главной причиной катастрофы, но в официальном отчете комиссии это может и не отразиться.

Один из собеседников издания добавил, что перед комиссией была поставлена задача «предметно выяснить, не допустил ли экипаж ошибок при выполнении захода на посадку».

Для установления точной причины возгорания борта эксперты ждут результатов исследований.

Самолет Ил-112В потерпел крушение под Кубинкой 17 августа через несколько минут после взлета. Пилоты пытались до последнего мгновения увести самолет от жилых домов.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил, что пилоты Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, не могли катапультироваться из-за технических особенностей самолета. По словам Попова, на боевых самолетах есть катапультные кресла, которые полуавтоматически «выкидывают» членов экипажа и они спускаются на парашютах. Для бортов транспортной авиации предназначены только парашюты. Однако Ил-112В летел слишком низко над землей, поэтому воспользоваться ими экипаж не смог.

31 августа президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших летчиков.

Как сказано в тексте указа президента, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, «наградить орденом Мужества сотрудников ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», а именно летчика-испытателя 1 класса Дмитрия Комарова, начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Худеева».