«Талибы* доброжелательно относятся к иностранцам»

Ученый-социолог, президент «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей прилетел в Афганистан для проведения социологических исследований. В 2019 году Шугалей проводил исследования в Ливии, был захвачен в плен группировкой RADA и полтора года провел в тюрьме в Триполи. В 2020 году был освобожден при посредничестве российского МИДа. «Газета.Ru» поговорила с социологом о терактах в аэропорту Кабула, эвакуации российских граждан и настроениях афганцев.

Максим Шугалей прилетел в Афганистан 25 августа, когда все оттуда улетали. Цель поездки – проведение полевых социологических исследований. Как рассказал Шугалей «Газете.Ru» он уже встретился и пообщался с Забихуллой Муджахидом – официальным представителем движения «Талибан» (запрещено в Российской Федерации). По словам социолога, талибы «без всяких предварительных условий» разрешили ему «бессрочную работу на территории Афганистана для проведения любых видов социологических исследований». И даже выдали соответствующий документ – «охранную грамоту» от Министерства информации и культуры Исламского эмирата Афганистан.

close Социолог Максим Шугалей и официальный представитель «Талибана» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид Разрешение от Министерства информации и культуры Исламского эмирата Афганистан на проведение социологических исследований КПП в Кабуле На улицах Кабула Полную галерею можно посмореть

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— «Газета.Ru». Вчера вечером в аэропорту Кабула произошло два взрыва. В городе была паника?

— За ночь со вчерашнего вечера было порядка шести взрывов. Над городом летали самолеты и это была не транспортная авиация, а более «легкие» самолеты – скажем так. Возможно, боевые самолеты НАТО. ИГИЛ (организация запрещена в России) взял на себя ответственность за эти взрывы. Паники особой не было.

— Вы прилетели в страну, когда все улетают. Что сейчас происходит в аэропорту Кабула и рядом?

— Аэропорт полностью контролируется американцами. Борты наши, два ИЛ-76 и один ИЛ-62, приземлились в шесть часов утра (25 августа, – прим. «Газета.Ru) и до трех часов дня мы ждали колонну с людьми, которые будут эвакуироваться. Было категорически запрещено фотографировать, снимать, даже из иллюминатора. На территории аэропорта везде стреляные гильзы, большое количество американских военнослужащих. В здании аэровокзала – полный бардак. Разбросаны вещи, багаж чужой, все перевернуто.

Буквально через два блокпоста от аэропорта заканчивается «американская территория», начинается город. И эту территорию уже полностью контролируют талибы. Перед городом небольшая площадь, там находилось двести-триста человек. Это те, кто хочет уехать. Нельзя сказать, что эти люди выглядят особенно несчастными. Скорее всего, большинство из них хочет воспользоваться ситуацией. Мол, раз американцы уезжают, то почему они нас с собой не берут? Они пробуют передавать записки, хотят попасть в аэропорт. Американские самолеты взлетают постоянно и кого-то из афганцев увозят с собой.

— Вы наблюдали эвакуацию наших граждан и граждан других государств самолетами Минобороны России. Как это происходило?

— Подъехало порядка восьми-девяти автобусов, полостью набитых людьми. Там были и дети, и женщины. Они подъехали прямо к самолетам. Были поставлены рамки металлоискателей, естественно. Люди в форме, но без оружия обыскивали людей на предмет оружия и запрещенных веществ. Потом люди сразу шли в самолеты. Буквально час-полтора прошло и самолеты были полные.

— «Талибан» контролирует Кабул или хаос и безвластие?

— Город живет спокойной жизнью. Дети играют на улицах. Женщины, да, ходят с прикрытой головой, но далеко не все носят хиджаб. Есть женщины, которые просто с платком ходят.

Очень много детей. Большие пробки на улицах, но не потому что люди хотят уехать, а потому что всегда пробки и жизнь идет обычным ходом. Идет уличная торговля. Абсолютно нормальная жизнь.

Американцы и европейцы действительно массово эвакуируют своих граждан, поэтому постоянно видны транспортные самолеты, которые взлетают. Сказать, что все хотят уехать – точно нельзя. Просто некоторые хотят воспользоваться ситуацией и получить статус беженца в Европе или США.

— Мы слышим об афганцах, которые хотят улететь в западные страны. А есть те, кто хочет улететь в Россию?

— Мне передали список граждан, которые не уехали, но хотят уехать. Это афганцы, у которых есть вид на жительство. И еще небольшой список, порядка десяти человек, которые работали с прежней властью и боятся преследований. Сейчас преследования нет, но они боятся, что проблемы возникнут потом. Они хотят получить визу и уехать именно в Россию. Я не знаю, что с ними будут делать. Я, конечно, передам этот список в российские консульство. Там немного людей.

— Правильно ли я понимаю, что в Кабуле сейчас, на этот момент – почти мирная жизнь?

— В Кабуле нет паники. Люди сушат белье на крышах, идут на работу. Самое главное – все проблемы находятся только на территории аэропорта. Город живет своей жизнью.

Новая власть сейчас, конечно, в некоторой эйфории от успеха, от того как быстро они победили. Понятно, что они умеют воевать, но им тяжело адаптировать свою структуру к управлению нормальной, мирной жизнью. Но стремление талибов к этому очевидно.

Они нормально, доброжелательно относятся ко всем иностранцам. Посмотрим, как они поведут себя дальше. Пока все нормально.