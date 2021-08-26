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Армия

«Есть ощущение безопасности»: Россия провела эвакуацию из Кабула

Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана вернулись в Россию

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Грузовой самолет Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана, 25 августа 2021 года

Грузовой самолет Ил-76МД во время эвакуации граждан РФ из Афганистана, 25 августа 2021 года

РИА «Новости»
Российские военные самолеты эвакуировали граждан РФ и бывших советских республик из Афганистана. Утром 26 августа пассажиры уже проходили погранконтроль и санитарную обработку от коронавируса. Всего Минобороны вывезло из Кабула около 500 человек.

Самолеты Министерства обороны России приземлились на военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье. На них из Афганистана вывезли российских граждан, а также граждан Белоруссии, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

У трапов эвакуированных встречали военнослужащие в белых защитных костюмах. Они обрабатывали вернувшихся из Кабула дезинфицирующим раствором от коронавирусной инфекции.

Людей из Афганистана вывозили на четырех самолетах Ил-62 и Ил-76. Покинуть страну можно только до 31 августа, заявил ранее представитель «Талибана (организация запрещена в России)» (организация запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Один из привезенных в Россию людей рассказал, как чувствует себя после возвращения, передает РИА «Новости».

«Холодно... Еще есть ощущение безопасности», — сказал мужчина. Он провел в Афганистане пять месяцев и не смог вовремя покинуть его из-за резкого изменения политической обстановки.

Эвакуация из сотрясаемого войной Афганистана была организована Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина. На каждом военном самолете дежурили бригады военных медиков — для оказания в случае необходимости медпомощи. Пассажиров также обеспечили горячей едой, теплыми пледами и медикаментами.

Позиция Кремля

25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Афганистане, где власть перешла под контроль талибов, по-прежнему напряженной.

«В Кремле не могут разделять или не разделять это решение. Мы очень внимательно наблюдаем за происходящим. Ситуация остается напряженной. Мы ее отслеживаем и сохраняем обеспокоенность», — сказал он.

По его словам, в Афганистане существует высокая угроза террористических актов.

«Можно констатировать лишь одно, что на территории Афганистана, помимо талибов, находятся также игиловцы* (ИГ (организация запрещена в России), организация запрещена в России), конечно же, террористическая угроза в Афганистане крайне высока», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что безопасность россиян, находящихся в Афганистане, остается безусловным приоритетом и для ее обеспечения будет сделано все необходимое.

«Что касается эвакуации — следите за сообщениями Минобороны. Мы видим и фиксируем все обращения. Большего мне сейчас сказать нечего. Ситуация непростая, вряд ли ее можно обсуждать в деталях в мегафонном формате», — добавил пресс-секретарь президента.

Бегство из Кабула

Талибы контролируют большую часть территории Афганистана после ухода из страны военного контингента США, завершивших двадцатилетнюю интервенцию. Предыдущее правительство, избранное демократическим путем, утратило власть, президент страны Ашраф Гани бежал. Многие афганцы уже несколько недель пытаются покинуть страну, не желая жить под властью «Талибана». Однако власти США не успевают вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев вне зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник из Белого дома.

Он рассказал, что из Кабула за последние 10 дней были вывезены почти 60 тыс. человек, но это далеко не все, кто хочет покинуть Афганистан. Администрация Байдена попросила организации по оказанию помощи беженцам подготовиться к приему и расселению до 50 тыс. афганцев. Об этом в свою очередь сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников в американской администрации.

По данным агентства, такие масштабы эвакуации сигнализируют о крайней спешке. 24 августа в администрации заявили, что за предыдущие сутки было эвакуировано 21 600 человек, а военные грузовые самолеты вылетают из аэропорта Кабула каждые 45 минут.

При этом США пытались договориться с рядом соседних с Афганистаном стран о временном размещении там афганских беженцев, которые могут пострадать от талибов. Однако президент России Владимир Путин эту идею раскритиковал.

«Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? <...> Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики», — передает слова российского президента ТАСС.

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