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Армия

У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам

Минобороны Украины не может остановить массовое увольнение опытных пилотов

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Global Look Press
Министерство обороны Украины отказало своим военно-воздушным силам в просьбе повысить зарплаты для летчиков. До этого стало известно о массовом увольнении опытных пилотов. Причины – низкие оклады и устаревший авиапарк. «Газета.Ru» разбиралась, как «зарплатный скандал» стал публичным и чем он в перспективе грозит ВВС Украины.

В украинской армии продолжает набирать обороты скандал, связанный с увольнением опытных летчиков из рядов ВВС Украины. В опубликованном письме командования украинских военно-воздушных сил в адрес руководства Минобороны говорилось о «необходимости принятия незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего оттока летных кадров из ВВС ВСУ».

Однако в Министерстве обороны Украины отклонили просьбу. Соответствующие документы опубликовал украинский интернет-портал «Милитарный». В ответе туманно фиксируется «обеспокоенность» ситуацией, но нет ничего конкретного. Кроме одной формулировки – «пока нет возможности пересмотреть параметры денежного довольствия и нормативов по отчетной документации».

В публичное пространство история с увольнениями попала в конце июля, когда в интервью для «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) представитель украинских военно-воздушных сил Олег Гаврилко заявил, что в 2019-2020 годах из ВВС Украины уволились около 140 летчиков-испытателей, а до конца 2021 года планируют уволиться еще около 40. Речь тогда шла не о рядовых пилотах, а об элите украинских военно-воздушных сил. Отток обычных линейных пилотов из рядов ВВС ВСУ до сих не известен.

В качестве причин увольнения Гаврилко назвал низкую зарплату, избыток «бумажной работы» взамен реальных летных тренировок и устаревший авиационный парк, который не обновлялся со времен СССР и постепенно приходит в негодность, что в итоге также приводит к сокращению общего числа вылетов. «Данное обстоятельство делает ситуацию абсолютно неприемлемой с точки зрения стандартов НАТО», – подчеркнул Гаврилко.

Согласно статистике Минобороны Украины, в последние годы средний годовой налет летчиков украинских ВВС составил 40 часов. А по нормативам НАТО летчики должны иметь не менее 180 часов налета в год, из которых только 40 разрешается набрать на авиатренажере.

По сведениям из открытых источников, на которые ссылаются украинские медиа, средняя зарплата опытного летчика украинских ВВС составляет около 20 тысяч гривен – это примерно 56 тысяч рублей.

При этом довольствие выплачивается «крайне неаккуратно» и «с многочисленными задержками».

«Я знаю, что и на два месяца задерживали, и даже на три, – рассказал «Газете.Ru» бывший офицер ВСУ Аркадий Великовский, ранее служивший в 25-ой бригаде транспортной авиации, расположенной в Мелитополе. – Авиационные техники и вовсе получают по 8-10 тыс. гривен (23-27 тыс. рублей – «Газета.Ru»). На любой гражданской станции технического обслуживания для автомобилей ты больше будешь получать. Нет нужных инструментов, техники. Подразделения недоукомплектованы почти все».

10 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего ВВС страны Сергея Дроздова. Официальных причин названо не было.

Вместе с тем провластные украинские СМИ подчеркивали, что Дроздов проходит подозреваемым по делу о крушении Ан-26 в Харьковской области, жертвами которого стали 26 человек, и увольнение связано именно с расследованием этой аварии.

Собеседники «Газеты.Ru» из числа бывших украинских военнослужащих утверждают, что отставка Дроздова связана как раз с обнародованием информации об увольнении летчиков, которое якобы «взбесило офис президента Украины».

«Военный транспортник Ан-26 разбился в Харьковской области еще осенью 2020 года, и Дроздов там сразу фигурировал. И никто его тогда не отправил в отставку, – рассказал бывший военнослужащий ВСУ и политический эмигрант Александр Мединский. – Зато стоило ВВС громко и через американское радио заявить об увольнениях, так не прошло двух недель, как Дроздов лишился поста. Теперь могут и реально посадить».

«Зарплатный скандал» разворачивается на фоне анонсированного заместителем министра обороны Украины Александром Миронюком «проекта масштабной модернизации военно-воздушных сил Украины», старт которого намечен на конец 2021 года.

В частности, в рамках этого проекта планируется модернизация фронтовых истребителей МиГ-29 ВСУ, к которой будет привлечен Израиль. Сумма контракта названа не была.

Как считает Мединский, деньги на модернизацию украинское правительство планирует получить из кредитных займов США. «Скандал внутри ВВС может поставить эти планы под угрозу, на военную авиацию, где просто нет пилотов, американцы деньги могут и не дать», – считает он.

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