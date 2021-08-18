«Россия не в состоянии вести войну с НАТО»

Цель доклада его авторы видят в том, чтобы «задокументировать масштабы и пределы глобальных амбиций России, а также оценить, насколько эти амбиции соответствуют ресурсам и возможностям оборонной политики». Это необходимо, чтобы «понять последствия подобных амбиций для вооруженных сил и национальной безопасности США».

Рост нестабильности и эскалация конфликтов

Как утверждается в докладе, Москва считает, что нынешний международный порядок переходит от однополярной системы, ориентированной на Запад и возглавляемой США, к полицентричному миру, в котором власть будет равномерно распределяться между широким кругом государств. С точки зрения Кремля, этот переход не только неизбежен, но и желателен: он приведет к большей глобальной стабильности, а также к более заметной роли России как регионального лидера.

Однако сам переходный период, фиксируют аналитики RAND, будет характеризоваться растущей геополитической нестабильностью и эскалацией конфликтов.

Следовательно, России потребуется сильная армия для защиты своих национальных интересов от множества угроз, особенно исходящих из ее ближайшего окружения. Цель России — «не только пережить этот нестабильный переходный период, но и ускорить переход, когда она увидит для этого возможности».

В Кремле рассчитывают, что Россия станет одним из нескольких ведущих центров силы с лидирующей ролью в постсоветской Евразии и глобальным влиянием в ключевых международных институтах, отмечается в докладе RAND.

Заявленная Москвой стратегия отдает приоритет постсоветской Евразии, но ей «не хватает последовательного подхода к региону».

Хотя Россия является доминирующей региональной державой на постсоветском пространстве, уровень политического, экономического и военного влияния Москвы «варьируется от страны к стране».

Некоторые постсоветские евразийские государства могут сопротивляться российским экономическим соглашениям или выходить из возглавляемых Россией организаций безопасности без «карательных мер», пока эти государства остаются нейтральными или не входящими в союз с конкурентами Москвы, убеждены американские аналитики.

Потенциал российской экспедиции

Россия не уделяет первоочередного внимания развитию сил, необходимых для соответствия уровню глобальной экспедиционной военной державы, и в первую очередь ориентирована на региональные непредвиденные обстоятельства, подчеркивается в документе RAND.

Как видно из ситуации в Сирии, Россия может развернуть небольшой экспедиционный корпус численностью около 5000 человек «при условии жизнеспособного маршрута развертывания».

Возможности российских экспедиционных сил будут оставаться ограниченными еще долгое время, поскольку России «не хватает ключевых опор для экспедиционных сил, в том числе достаточной по своему составу военно-транспортной авиации и иностранной сети базирования».

Обычно Москва пытается сопоставить свои действия со словами. Однако иногда усилия не соответствуют риторике. Более того, в рамках заявленной стратегии Россия, как правило, формулирует очень конкретные цели, в то время как российские действия для реализации этих целей часто «кажутся более экспериментальными, неоднозначными и реактивными».

Недостаток экономических ресурсов и отсутствие политического влияния ограничивают способность Москвы реализовать заявленные цели, констатируется в исследовании. Россия сталкивается с множеством проблем в реализации своих амбиций, учитывая сопротивление ее планам даже в постсоветской Евразии, не говоря уже о глобальном уровне, пишут авторы доклада.

При этом Москва продолжит диверсифицировать свой внешнеполитический портфель, пересматривая взаимодействие со странами Запада, считают в RAND. Со временем такая диверсификация может уменьшить влияние санкций или других рычагов воздействия со стороны США и ЕС. Россия продолжит политическое, экономическое или военное сотрудничество с государствами, которые она считает «восходящими державами», такими как Китай, Индия, а также другими государствами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задач много, а бюджет один

Аналитики RAND утверждают: оборонный бюджет России до 2021 года стабилизировался, а ее военные потребности — нет. Маловероятно, считают авторы исследования, что российские военные смогут преуспеть сразу в нескольких приоритетных сферах. Речь в данном случае идет о боевых действиях в Сирии, масштабном повышении готовности военного персонала, модернизации обычных вооруженных сил, модернизации ядерных сил, разработке гиперзвукового оружия и других технологий нового поколения.

Желание преуспеть во всех этих областях понятно, учитывая широкий спектр угроз, которые предусматривает заявленная стратегия. Однако Москве будет сложно создать портфель инструментов сверхдержавы с ограниченным оборонным бюджетом, продолжают авторы документа.

В ближайшие годы российские мероприятия боевой и оперативной подготовки будут становиться все масштабнее и сложнее и вскоре они могут охватывать все четыре военных округа, поскольку Москва делает упор на ведение боевых действий на «более высоком уровне». Несмотря на внушительные масштабы этих учений, «Россия по-прежнему структурно не в состоянии вести затяжную крупномасштабную войну с НАТО», считают в RAND.

«Разумеется, со многими положениями документа RAND можно спорить. Ряд положений исследования вызывает у нас принципиальное несогласие. Но взгляд с той стороны на большие стратегические вопросы, безусловно, для нас интересен»,

— рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

При этом, по мнению Запаренко, существенным недостатком по-прежнему является отсутствие в России независимых аналитических центров типа RAND, способных к разработке подобных документов и поддержке дискуссии на военно-политическую тематику на высоком экспертном уровне.