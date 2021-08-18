Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Власти ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся... 17:00
Женщину, выбросившую новорожденного из окна в Башкирии, арестовали 16:47
Эксперт рассказал об опасности афганских беженцев для России 16:47
Промоутер назвал условия участия Моргенштерна в боях по правилам ММА 16:46
Во Львове мужчина выпил со знакомым в баре, позвал его к себе домой и... 16:45
Тимановская не верит в заверения в безопасности от белорусских властей 16:38
Литва обвинила белорусских пограничников в «выталкивании» нелегалов и нарушении... 16:37
СМИ: Борис Краснов попал в хоспис из-за COVID-19 16:36
Попавшегося без маски продавца шаурмы взяли в заложники из-за штрафа 16:36
Очевидцы утверждают, что талибы* казнили четверых командиров в Кандагаре 16:35
Армия

«Россия не в состоянии вести войну с НАТО»

Американские исследователи сомневаются в экономическом и военном потенциале России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»
Американский исследовательский центр RAND, близкий к Пентагону и военно-промышленному комплексу США, опубликовал доклад «Большая стратегия России — риторика и реальность». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил содержание доклада.

Цель доклада его авторы видят в том, чтобы «задокументировать масштабы и пределы глобальных амбиций России, а также оценить, насколько эти амбиции соответствуют ресурсам и возможностям оборонной политики». Это необходимо, чтобы «понять последствия подобных амбиций для вооруженных сил и национальной безопасности США».

Рост нестабильности и эскалация конфликтов

Как утверждается в докладе, Москва считает, что нынешний международный порядок переходит от однополярной системы, ориентированной на Запад и возглавляемой США, к полицентричному миру, в котором власть будет равномерно распределяться между широким кругом государств. С точки зрения Кремля, этот переход не только неизбежен, но и желателен: он приведет к большей глобальной стабильности, а также к более заметной роли России как регионального лидера.

Однако сам переходный период, фиксируют аналитики RAND, будет характеризоваться растущей геополитической нестабильностью и эскалацией конфликтов.

Следовательно, России потребуется сильная армия для защиты своих национальных интересов от множества угроз, особенно исходящих из ее ближайшего окружения. Цель России — «не только пережить этот нестабильный переходный период, но и ускорить переход, когда она увидит для этого возможности».

В Кремле рассчитывают, что Россия станет одним из нескольких ведущих центров силы с лидирующей ролью в постсоветской Евразии и глобальным влиянием в ключевых международных институтах, отмечается в докладе RAND.

Заявленная Москвой стратегия отдает приоритет постсоветской Евразии, но ей «не хватает последовательного подхода к региону».

Хотя Россия является доминирующей региональной державой на постсоветском пространстве, уровень политического, экономического и военного влияния Москвы «варьируется от страны к стране».

Некоторые постсоветские евразийские государства могут сопротивляться российским экономическим соглашениям или выходить из возглавляемых Россией организаций безопасности без «карательных мер», пока эти государства остаются нейтральными или не входящими в союз с конкурентами Москвы, убеждены американские аналитики.

Потенциал российской экспедиции

Россия не уделяет первоочередного внимания развитию сил, необходимых для соответствия уровню глобальной экспедиционной военной державы, и в первую очередь ориентирована на региональные непредвиденные обстоятельства, подчеркивается в документе RAND.

Как видно из ситуации в Сирии, Россия может развернуть небольшой экспедиционный корпус численностью около 5000 человек «при условии жизнеспособного маршрута развертывания».

Возможности российских экспедиционных сил будут оставаться ограниченными еще долгое время, поскольку России «не хватает ключевых опор для экспедиционных сил, в том числе достаточной по своему составу военно-транспортной авиации и иностранной сети базирования».

Обычно Москва пытается сопоставить свои действия со словами. Однако иногда усилия не соответствуют риторике. Более того, в рамках заявленной стратегии Россия, как правило, формулирует очень конкретные цели, в то время как российские действия для реализации этих целей часто «кажутся более экспериментальными, неоднозначными и реактивными».

Недостаток экономических ресурсов и отсутствие политического влияния ограничивают способность Москвы реализовать заявленные цели, констатируется в исследовании. Россия сталкивается с множеством проблем в реализации своих амбиций, учитывая сопротивление ее планам даже в постсоветской Евразии, не говоря уже о глобальном уровне, пишут авторы доклада.

При этом Москва продолжит диверсифицировать свой внешнеполитический портфель, пересматривая взаимодействие со странами Запада, считают в RAND. Со временем такая диверсификация может уменьшить влияние санкций или других рычагов воздействия со стороны США и ЕС. Россия продолжит политическое, экономическое или военное сотрудничество с государствами, которые она считает «восходящими державами», такими как Китай, Индия, а также другими государствами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задач много, а бюджет один

Аналитики RAND утверждают: оборонный бюджет России до 2021 года стабилизировался, а ее военные потребности — нет. Маловероятно, считают авторы исследования, что российские военные смогут преуспеть сразу в нескольких приоритетных сферах. Речь в данном случае идет о боевых действиях в Сирии, масштабном повышении готовности военного персонала, модернизации обычных вооруженных сил, модернизации ядерных сил, разработке гиперзвукового оружия и других технологий нового поколения.

Желание преуспеть во всех этих областях понятно, учитывая широкий спектр угроз, которые предусматривает заявленная стратегия. Однако Москве будет сложно создать портфель инструментов сверхдержавы с ограниченным оборонным бюджетом, продолжают авторы документа.

В ближайшие годы российские мероприятия боевой и оперативной подготовки будут становиться все масштабнее и сложнее и вскоре они могут охватывать все четыре военных округа, поскольку Москва делает упор на ведение боевых действий на «более высоком уровне». Несмотря на внушительные масштабы этих учений, «Россия по-прежнему структурно не в состоянии вести затяжную крупномасштабную войну с НАТО», считают в RAND.

«Разумеется, со многими положениями документа RAND можно спорить. Ряд положений исследования вызывает у нас принципиальное несогласие. Но взгляд с той стороны на большие стратегические вопросы, безусловно, для нас интересен»,

— рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

При этом, по мнению Запаренко, существенным недостатком по-прежнему является отсутствие в России независимых аналитических центров типа RAND, способных к разработке подобных документов и поддержке дискуссии на военно-политическую тематику на высоком экспертном уровне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Люди перестали бояться»: кто бросил вызов «Талибану*» в Афганистане
Афганцы собирают «Северный альянс» против талибов*
«Не позорь наше мусульманство»: теологический спор в Татарстане закончился перепалкой
В Казани МВД проверяет конфликт мусульманок из-за прогулки по пляжу босиком
Расстрел на стадионе на глазах у тысячи людей
Журналисты сообщили о казни афганских военных талибами* в Кандагаре
СМИ: Кличко уволят с поста мэра Киева
Названа причина штопора Ил-112В перед крушением
Вакцинированным «Спутником V» разрешат въезжать в Таиланд
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
Новости и материалы
Власти ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране
Женщину, выбросившую новорожденного из окна в Башкирии, арестовали
Эксперт рассказал об опасности афганских беженцев для России
Промоутер назвал условия участия Моргенштерна в боях по правилам ММА
Во Львове мужчина выпил со знакомым в баре, позвал его к себе домой и изнасиловал
Тимановская не верит в заверения в безопасности от белорусских властей
Литва обвинила белорусских пограничников в «выталкивании» нелегалов и нарушении границ
СМИ: Борис Краснов попал в хоспис из-за COVID-19
Попавшегося без маски продавца шаурмы взяли в заложники из-за штрафа
Очевидцы утверждают, что талибы* казнили четверых командиров в Кандагаре
Делегация экс-правительства Афганистана попросила убежища в Катаре
Израильская гимнастка Ашрам опубликовала новый пост в соцсетях
Работник замка Елизаветы II сдал положительный тест на коронавирус
Врачи Безуглов и Бутовский покинули штаб футбольной сборной России
Актриса Ирина Горбачева вышла замуж за солиста Quest Pistols
Менеджер Боба Дилана ответила на заявление о том, что певец изнасиловал девочку
Больше половины малых предпринимателей хотят увезти свой бизнес в другой регион
Глава генштаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами*
Все новости
«Плюнула в лицо афганским женщинам»: модель раскритиковали за селфи в парандже
Лили Коул обвинили в бесчувственности на фоне ситуации в Афганистане
AirPods способны определять частоту дыхания. Это могут использовать для обнаружения COVID-19
Эксперты усомнились в эффективности гаджетов, обнаруживающих симптомы коронавируса
По 100 тысяч рублей. В России разыграют призы среди вакцинированных
Розыгрыш призов среди привитых от коронавируса россиян закончится в декабре 2021-го
«Провокация на границе»: Вильнюс пожаловался на Минск в НАТО и ЕС
Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за перехода границы
Должность вместо срока: как хакеры переходят на сторону закона
Укравшему $600 млн хакеру предложили работу
Остался последний. Как ловят бежавших из подмосковного изолятора
Задержан четвертый сбежавший из ИВС Истры
Десять раненых, двое убитых. Талибам* не понравился флаг в Джелалабаде
Талибы* убили двух человек на митинге в поддержку афганского флага в Нангархаре
Поломка гена: почему младенцы умирают во сне
Врачи нашли возможную причину внезапной детской смерти
«Никогда США не были так унижены»: Трамп рассказал о поражении в Афганистане
Трамп опасается, что Россия изучит «новейшую технику» США, брошенную в Афганистане
«Современный формат»: когда в России заменят паспорт на пластиковую карту
Шадаев: до конца года будет принято решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту
«Самым интересным была вода»: почему «Луна-24» опередила свое время
45 лет назад советская станция последний раз села на Луну
Пикапы Toyota и мотоциклы. На чем талибы* захватили власть в Афганистане
«Талибан*» вошел в Кабул на пикапах Toyota Hilux
Стихия не отступает: в Гаити погибли уже почти 2 тыс. человек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях