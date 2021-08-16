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Армия

«Мы пленных взяли в армию, а они вернулись к душманам»

Что думают о победе «Талибана»* ветераны войны в Афганистане

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Боевики у президентского дворца в Кабуле, 16 августа 2021 год

Боевики у президентского дворца в Кабуле, 16 августа 2021 год

Rahmat Gul/AP
Правительство Афганистана утратило власть в стране, в Кабул вошли формирования движения «Талибан»*. Американские дипломаты спешно эвакуируются из страны. Наблюдали сравнивают фактическое бегство американцев с выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. «Газета.Ru» поговорила с ветеранами советской афганской кампании.

«Американцы бегут. Ситуация окончательно не ясна и может поменяться, но кадры бегства очень показательны. Советский Союз выходил из Афганистана достойно, с поднятыми флагами. Сравнение очень наглядное», – рассказывает «Газете.Ru» генерал-майор Евгений Никитенко, в 1985-1987 годах занимавший должность заместителя начальника оперативного отдела 40-й армии Вооруженных сил СССР, дислоцированной в Афганистане.

«Советский Союз в свое время ругали за афганскую кампанию. Нас представляли монстром. Необходимость или ошибочность той войны можно по-разному оценивать. Но мы строили школы, заводы. Нас хорошо вспоминают в Афганистане. Слово «шурави» – советский – сегодня не несет отрицательного смысла. Сделали ли что-то подобное американцы? Ответ очевиден – нет», – продолжает Никитенко.

Советские ветераны войны в Афганистане считают, что США предали своих афганских ставленников.

«Вашингтон внезапно принимает решение уйти и не предупреждает об этом Кабул. Это просто предательство», – говорит председатель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич.

Душманы и солдаты в одном лице

«Почему армия так легко бежала? – задается вопросом Клинцевич. – В правительственной армии было 300 тыс. человек, у талибов (организация запрещена в России) – 50-60 тыс. Казалось бы, можно легко противостоять наступлению. Но из этих 300 тыс. лишь 120 тыс. действительно что-то из себя представляли, прошли полный курс тренировок, проверки, а остальные сразу переметнулись к талибам, как только американцы ушли. И в один момент баланс радикально изменился».

«Американцы показали полную некомплектность. Они довели ситуация до такого положения, что Афганистан всем надоел. Всем надоел хаос и неопределенность, – добавляет президент Фонда ветеранов Афганистана Сергей Бобрецов. – В этих условиях надежды связывают с кем угодно – даже с «Талибаном». Пусть это агрессивное и реакционное движение, но потенциально оно может навести в стране порядок».

Бобрецов считает, что скорость, с которой правительственная армия Афганистана сдавала позиции, связана с тем, что солдаты правительственных войск и полицейские – вчерашние боевики, которые с легкостью вновь присоединяются к «Талибану», получив в руки оружие от правительства и американцев. В этом Бобрецов видит сходство со временем советской военной кампании в Афганистане.

«Мы как-то «прочесали» провинцию Пактика. Взяли в плен три тысячи душманов. Из них семьсот человек взяли в армию. А потом они вернулись к душманам, – вспоминает Бобрецов. – Вы представляете, что такое армия Афганистана? У американцев то же самое. Там люди за один день, даже быстрее, меняют принадлежность от правительства к талибам. Армия талибов продвигалась вперед, увеличиваясь в численности — как снежный ком».

«Талибы теперь будут вынуждено сотрудничать с различными силами. С Россией, с американцами, с Китаем», – добавляет Бобрецов.

Ветеран уверен, что движение «Талибан» способно на гибкость и компромисс. Потенциально оно может выстроить эффективную, в соответствии со спецификой региона, систему управления страной.

Проамериканское же правительство, считает Бобрецов, не было хоть сколько-нибудь эффективной структурой, а сами американцы, покидая Афганистан, отказали ему в любой поддержке, кроме чисто риторической. Москва, в свою очередь, даже когда вывела войска из Афганистана, поддержку сразу не прекратила.

«Талибан» это надолго

«Когда уходил Советский Союз из Афганистана, то правительство просоветское продолжало функционировать. И благополучно существовало три года, – говорит Иван Литвинов, участник боевых действий, член РСВА, – И перестало оно функционировать только потому, что мы перестали оказывать им материальную помощь – главным образом в виде топлива, отчасти – из-за поставок техники. Перестали мы это делать по политическим мотивам, когда СССР уже не стало. Если бы цель поддержать правительство в Афганистане у Москвы оставалась, то правительство бы удержалось».

«Американцы в принципе не ставили себе цель после ухода кого-то там поддерживать. Пока США там были, все более-менее функционировало. Как ушли – все обвалилось. Не был учтен опыт СССР. Американцы тупо навязывали свою модель. Эта модель не подошла. Компромисс они искать не стали», – продолжает Литвинов.

Эксперт считает, что на положение в стране теперь будут активнее влиять региональные игроки.

«Сегодня определенное влияние на «Талибан» имеют Катар, Саудовская Аравия. А когда ситуация там чуть стабилизируется, то туда придут не только саудиты, но и Китай, и Турция, – рассуждает Литвинов. – Когда талибы окончательно возьмут власть, то перед ними будут стоять проблемы не военного, а экономического характера. Потребуются финансовые доноры. И на этот рынок придут новые участники».

«Да, это будет очередное исламское государство. Но у нас Иран – исламское государство, Саудовская Аравия и Катар – тоже. Это будет своеобразный режим, но такой режим может взаимодействовать с внешним миром. Примеры, как я сказал, есть», – заключает Литвинов.

«Будет много нервозности. Будут жертвы, но ситуация нормализуется», – соглашается президент Фонда ветеранов Афганистана Бобрецов.

«Надо осознать, что «Талибан» удержится на очень долгие годы. Насколько он удержится в рамках обещаний не распространять свое влияние на соседние страны – это очень серьезный вопрос. На мой взгляд, срок – до конца этого года. И в конце года начнутся уже неуправляемые процессы в сопредельных с Афганистаном государствах», – говорит, в свою очередь, председатель РСВА Франц Клинцевич.

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