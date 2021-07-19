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Армия

Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения

Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Презентация нового легкого истребителя 5-го поколения, анонсированная «Ростехом», породила волну рассуждений о том, каким должен быть самолет следующего, шестого, поколения. «Газета.Ru» спросила об этом профессионалов. И вот что выяснилось — почти все опрошенные эксперты считают, что самолет нового поколения будет фактически летающим роботом, который упразднит профессию пилота.

Академик РАН Алексей Арбатов пояснил «Газете.Ru», что пилот в таком самолете будет, по сути, контролировать работу автоматики.

«Сейчас автоматика подстраховывает пилота, чтобы позволить ему быстрее реагировать на ситуацию. А в самолете 6-го поколения пилот будет подстраховывать автономные системы в случае непредвиденных обстоятельств», — считает Арбатов.

Он уточнил, что следующее поколение истребителей будет отличать наличие крупных систем искусственного интеллекта, которые смогут заменить и функции пилотирования, и системы наведения и поражения целей.

«Это должен быть самолет, который моментально реагирует на все возникающие угрозы и предоставляет пилоту информацию о всех возможных целях, но, с другой стороны, остается независимым от возможности нарушения связи с наземными станциями управления», — добавил академик.

По его словам, в такой ситуации функционал пилотов сильно изменится.

«Пилот остается, и все-таки самолет будет действовать на автоматике, только если пилот это позволит. Но в значительной степени все способности, которые демонстрировали летчики-асы, будут выполняться автоматическими информационно-управляющими системами», — пояснил Арбатов.

При этом полностью беспилотным самолет 6-го поколения не будет, поскольку летчик должен будет принимать решение о поражении целей и изменении маршрута.

«Это будет все-таки не дрон. Дрон хуже тем, что связь с землей может быть нарушена. Он управляется с наземных станций, причем иногда за многие тысячи километров. И потом, связь с землей, какая хорошая бы она ни была, не заменяет человека в кабине истребителя или бомбардировщика, который на месте оценивает всю ситуацию», — пояснил академик.

Любой искусственный интеллект ограничен в своих возможностях, ведь запрограммировать все возможные вероятности и возникающие в боевой ситуации неожиданности невозможно.

«Но, в основном, конечно, искусственный интеллект в самолетах 6-го поколения будет нуждаться в пилоте только для контроля за автоматически работающими системами», — подчеркнул академик.

При этом большая дальность полета и невидимость для радаров понадобится только для тех самолетов, которые будут действовать в зоне ПВО противника.

«Дальность определяется классом самолета и его боевыми задачами. Тактическому истребителю не нужна дальность 8 тыс. км. Эта дальность нужна тактическому бомбардировщику. Незаметность нужна самолетам, которые осуществляют прорыв ПВО противника. А самолеты, которые поражают цели с большой дистанции, будь то воздушные, наземные или морские цели, они не нуждаются в такой серьезной незаметности, поскольку не входят в зону ПВО», — пояснил Арбатов.

Военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в свою очередь считает, что пилот самолету 6-го поколения будет не нужен.

«Самолет будет полностью беспилотным. Кабина пилота может быть предусмотрена, но в принципе это будет полностью беспилотная версия. Фактически это режим выполнения боевых задач полностью в автономном режиме. Роль искусственного интеллекта будет заключаться в том, чтобы проложить маршрут, выполнить боевую задачу и невредимым вернуться на базу», — рассказал Коротченко «Газете.Ru».

По его словам, самолет будущего станет «многофункциональным летательным аппаратом, способным выполнять глобальные миссии без участия пилота».

«Искусственный интеллект будет в том числе принимать решение на пуск управляемых ракет, задействовании другого оружия, облет зон ПВО на основе информации, получаемой от внешних датчиков и других систем целеуказания и информации. Соответственно, связь с командным пунктом и пунктами боевого управления будет осуществляться через спутник с возможностью обмена информацией в группе между однотипными летательными аппаратами, а также дронами, которые будут, очевидно, сопровождать подобного рода истребители», — отметил Коротченко.

При этом Коротченко убежден, что это будет многоразовый самолет, поскольку машина с такими боевыми возможностями будет очень дорогой. «Эта машина будет строиться с расчетом, что будет осуществлять боевые функции на протяжении всего жизненного цикла, который составит как минимум 30 лет», — отметил эксперт.

Он добавил, что новые боевые возможности приведут к изменению структуры ВВС, однако воздержался от оценок того, какой именно она будет.

«Будущую организационную структуру сейчас никто определить не сможет, но, на мой взгляд, однозначно какое-то минимальное звено типа эскадрильи останется, а более крупные — пока непонятно. Ясно, что будет увеличиваться роль технического, инженерного направления — программирование, оснащение, загрузка боекомплекта, конфигурирование, а роль пилотов сокращаться. Это, конечно, потребует новой организационно-штатной структуры», — заключил эксперт.

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