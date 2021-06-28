«Вам придётся работать с этой техникой»: Путин рассказал о перспективном вооружении

Россия готовится поставить на боевое дежурство зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», рассказал глава государства Владимир Путин на встрече в Кремле с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

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Президент напомнил, что в России на боевое дежурство уже поставлены гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал».

«На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — добавил Путин.

По его словам, в рамках новой госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2034 года, будут использоваться перспективные разработки ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро.

В этой связи Путин указал выпускникам на возрастающую роль и ответственность командиров, в подчинении которых находится все более усложняющаяся военная техника, созданная на основе передовых технологий и инноваций.

«И конечно, вам придётся работать с этой техникой», — обратился глава государства к силовикам.

В прошлом месяце Путин на совещании с руководством Минобороны в Сочи сообщил, что испытания С-500 «Прометей» скоро закончатся.

«В Воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — сказал глава государства.

По словам, заместителя министра обороны Алексей Криворучко, российские Вооруженные силы рассчитывают получить первые комплексы С-500 в нынешнем году, серийная поставка начнется в 2025 году.

Как указывал командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, первые «Прометеи» могут поступить на вооружение ЮВО.

С-500 «Прометей» создан концерном «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Комплекс С-500 обладает дальностью стрельбы в 600 км.

Система способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также уничтожать боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет и осуществлять высотный перехват баллистических ракет за пределами атмосферы и низкоорбитальных спутников в космосе.

Таким образом, с учетом уникальных тактико-технических характеристик «Прометея» уже условно относят к первому поколению систем ПКО — противокосмической обороны, которая сочетает в себе функции классических систем ПВО и ПРО, выполняя все их задачи.

Новые комплексы должны обеспечить прикрытие густонаселенных регионов России, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей, сообщает ФАН.

Как писал для издания The National Interest военный эксперт Дэйв Маджумдар, на Западе предполагают, что после развертывания системы С-500 будут объединены в сеть с уже защищающими территорию России системами С-400, С-300ВМ4 и С-350, чтобы обеспечить интегрированную систему обороны.

По словам Маджумдара, некоторые представители министерства обороны США опасаются, что эта система будет настолько мощной, что может создать проблемы для американских боевых самолетов-невидимок, таких как истребитель пятого поколения F-22 Raptor, бомбардировщик Lockheed Martin F-35 и стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.

Китайский аналитик Чжоу Хунсинь из Sina, сравнивая С-500 с американским зенитным ракетным комплексом Patriot Advanced Capability-3, также делает выводы далеко не в пользу последнего и утверждает, что аналогов у российской зенитной ракетной системы в современном мире пока нет, пишет «Военное обозрение».