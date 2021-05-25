Зеленский внес в Раду предложения по усилению армии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной рады рассмотреть законопроекты об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Рады. «Соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства», они были помечены как неотложные.

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«Цель и задача проекта — увеличение численности армии с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода ВСУ — Сил территориальной обороны, — а также развитие Сил специальных операций вооруженных сил в интересах формирования движения сопротивления», — говорится в публикации Рады.

При этом Зеленский предлагает увеличить состав ВСУ на 11 тыс. человек — до 261 тыс. «Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих», — говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что численность вооруженных сил увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу для исполнения президентских указов о мобилизации.

Ранее украинские власти по сравнению с прошлым годом увеличили расходы на оборону и безопасность на 0,48% ВВП — до 5,93% ВВП.

С 2012 по 2015 года численность украинских военных оставалась неизменной и держалась на уровне 184 тыс. В марте 2015 года Верховная рада решила увеличить численность ВСУ до 250 тыс.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение Зеленского увеличить численность армии свидетельствует о том, что «в центре Европы вскармливается милитаристский режим».

«Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил», — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова также отметила, что на Украине наблюдается «удушение свобод и гражданских прав», которое проходит «под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев».

В середине мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о намерении создать на Украине кибервойска. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

Чиновник пояснил, что вопрос о создании спецподразделения обсуждался на закрытом совещании с членами Совета нацбезопасности и обороны Украины и решение о создании кибервойск было поддержано единогласно. «Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», – заявил Алексей Данилов.

В конце апреля украинские спецслужбы сообщили о задержании украинца, который подозревается в организации кибератаки на украинские госорганы. Причем делал он это якобы в интересах Москвы.

В МИД же сообщили, что такие заявления Киева — это пропаганда и очернение, которые строятся на одном клише, передает РИА «Новости».

«Я устаю комментировать не только обвинения Киева — там просто уже сумасшествие творится, а вообще все западные обвинения строятся по одному клише и имеют внутреннее наполнение, чтобы отвлекать собственный народ», — сказал директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

Он подчеркнул, что у любых обвинений должны быть основания. «Если таких обоснований нет, то тогда это просто ругань, очернение и просто пропаганда. Надо кого-то в чем-то обвинить и не нести за это ответственность. Это моветон в политике», — считает дипломат.