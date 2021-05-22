Арктика под прицелом: почему Россию обвиняют в милитаризации

С одной стороны, США приветствовали председательство России в Арктическом совете и рассчитывают на сотрудничество с ней и другими партнерами в Арктике. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе министерского заседания Арктического совета, которое прошло в столице Исландии в очном формате.

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С другой стороны, на выступлении перед сессиями Арктического совета Энтони Блинкен заявил, что Россия занимается милитаризацией региона и выдвигает «незаконные морские претензии». В частности, ее регулирование движения иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (СМП), по его мнению, несовместимо с нормами международного права.

Агрессивная Россия?

Пока проходил Арктический совет, неспокойно было и в СМИ. Так, телеканал CNN утверждал, что Россия наращивает беспрецедентное военное присутствие в Арктике и испытывает там новейшее вооружение. CNN опубликовал спутниковые снимки, из которых якобы следует, что

Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители.

Во всех российских документах о будущем Арктике упоминается, что Москва будет развивать военную инфраструктуру в регионе, закупать новейшие вооружение и военную технику и в целом «поддерживать уровень боевой готовности группировок войск». Необходимость России защищать свои интересы в Арктике также зафиксирована в военной доктрине РФ, которую подписал президент РФ в 2014 году.

Арктика давно стала ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы глобального значения. Мировая история не знает случаев, когда такая конкуренция велась без учета военных факторов.

При этом не имеют значения политический режим или особенности внутреннего устройства государств-конкурентов. Можно вспомнить, сколько сил и средств потратили ведущие мировые державы для установления контроля над Суэцким и Панамским каналами. На наших глазах разворачивается соревнование силовых потенциалов КНР, Японии, Южной Кореи вокруг нескольких скал в Южно-Китайском море. Список примеров можно продолжать.

Ситуация в Арктике осложняется тем, что международное законодательство применительно к этому региону имеет значительные пробелы. Нет никаких сомнений в том, что России в регионе нужен серьезный потенциал сдерживания, который надежно исключит попытки соперников решать свои задачи силовым путем.

«В советские времена военное присутствие в Арктике было существенно больше, чем в настоящее время.

В регионе были развернуты подразделения радиотехнических войск, части зенитных ракетных войск (полки на Новой Земле, Норильске, Угольных Копях), полки истребительной авиации противовоздушной обороны. В частности, перехватчики базировались на аэродромах Рогачево (остров Новая Земля), Амдерма, Алыкель (Норильск), Угольные Копи (Чукотка)», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Военачальник напомнил, что роты и батальоны радиотехнических войск ПВО дислоцировались на островах Северного Ледовитого океана с целью создания радиолокационного поля на дальних подступах к охраняемым объектам (пункты дислокации — Земля Франца-Иосифа, остров Новая Земля, острова Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля). Радиолокационные роты были развернуты даже на сравнительно небольших островах Виктория и Визе.

На советском побережье Северного Ледовитого океана располагались оперативные аэродромы Дальней авиации (Нарьян-Мар, Амдерма, Надым, Алыкель, Тикси, мыс Шмидта, Угольные Копи), на которых предполагалось осуществлять дозаправку стратегических бомбардировщиков перед полетом через полюс для нанесения ударов по континентальной части США.

Общевойсковые части и соединения были представлены мотострелковыми дивизиями на Кольском полуострове и Чукотке. В Баренцевом и Охотском морях располагались районы несения боевой службы ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Оперативная устойчивость МСЯС обеспечивалась как силами собственно флота, так и полками истребителей-перехватчиков ПВО, силами которых формировалась система истребительного авиационного прикрытия.

«Однако в те времена и речи не шло о том, что в Арктике со стороны СССР осуществляется «беспрецедентное военное присутствие». Этот вопрос даже и не поднимался в ходе встреч на высшем уровне между США и СССР», — вспоминает генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Все дело в деньгах

Как ранее писала «Газета.Ru», в настоящее время разного рода разногласий и противоречий в потенциально конфликтных сферах между государствами-интересантами в Арктике в настоящее время достаточно много.

Во-первых, сохраняется неопределенность в очертаниях исключительных экономических зон стран региона.

Эта проблема возникла не вчера и не завтра разрешится. Дело в том, что международное законодательство применительно к Арктике сегодня сформулировано таким образом, что вольно или невольно возникают спорные вопросы.

В частности, ширина исключительной экономической зоны не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от так называемых исходных линий. Однако если тому или иному государству удается доказать, что какая-то часть морского дна является продолжением его континентальной платформы, то в этом случае можно претендовать на расширение своей исключительной экономической зоны.

А это на практике означает возможность разведки и разработки природных ресурсов на морском дне и в его недрах, создания и использования искусственных островов, установок и сооружений. Цена вопроса в этом случае исключительно высока.

Все дело в том, что в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа.

Об этом очень много говорят в мире в последнее время, правда, не всегда добавляют, что при нынешнем уровне цен добыча углеводородов в Арктике, скорее всего, нерентабельна, однако уже завтра ситуация может кардинально измениться. Пока же этот регион становится полигоном использования самых совершенных технологий, в которых современная Россия откровенно не сильна.

Важна не цель, а путь

Во-вторых, не менее острая проблема в Арктическом регионе — споры о полномочиях тех или иных государств относительно Северного морского пути.

Ожидается, что в текущем столетии Северный Ледовитый океан полностью освободится ото льда. Прогнозы по срокам этого события разнятся. В любом случае трасса Северного морского пути становится все более и более доступной для коммерческого судоходства.

В последнее время все чаще со стороны США высказываются мнения об ослаблении российского присутствия в Арктике и интернационализации Северного морского пути.

То есть в Вашингтоне ведут к тому, что СМП должен стать транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества, а не являться только российской национальной транспортной коммуникацией.

Помимо этого, США полагают необходимым активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень, в частности, за счет расширения присутствия в этом регионе Береговой охраны.

Позиция России по СМП, согласно мнению западных экспертов, не всегда выглядит убедительной. Москва утверждает, что Россия обладает определенным суверенитетом над Северным морским путем. То есть судоходство на СМП должно осуществляться с нашего разрешения, с нашими ледоколами и с нашим навигационным обслуживанием.

В Североатлантическом альянсе стремятся «показать приверженность свободе навигации в регионе». Возникает вопрос — насколько далеко страны НАТО готовы зайти в Арктике, чтобы продемонстрировать эту самую «приверженность» и как на это может отреагировать Москва.

Ясного ответа на этот вопрос пока нет, а озвученная Москвой позиция по СМП все же находится в некотором противоречии с принципами мирного использования Мирового океана.

Как ранее писала «Газета.Ru», пока же коммерческое судоходство в Северном Ледовитом океане во многих случаях экономически не оправданно. Целевая установка по увеличению потоков грузов с российской стороны по Северному морскому пути, к сожалению, не выполняется. На СМП сегодня присутствуют слишком большие риски. Во многом они дезавуируют преимущества в скорости доставки грузов по Северному морскому пути.

К примеру, морские контейнерные перевозки между Китаем, странами Юго-Восточной Азии и Европой через Суэцкий канал и вокруг Африки в настоящее время хорошо отработаны и отлажены. На этих морских торговых путях задействованы просто огромные по водоизмещению суда, налицо невообразимое количество контейнеров, причем стоимость доставки грузов сравнительно низка, а сам механизм давно работает как часы.

А на СМП можно «взять билет», но еще не подняв якоря получить сообщение — «извините, а у нас в проливе Вилькицкого (или Карские ворота) паковый лед толщиной четыре метра ураганным ветром прижало к берегу».

Однако обстановка в бассейне Северного Ледовитого океана может радикально измениться, если будет продолжаться таяние льдов.