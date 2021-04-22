«Нарисуем линии»: что Лукашенко предложил Путину

России и Белоруссии в будущем нужно повышать безопасность и усиливать оборону Союзного государства, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

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При этом он отметил, что обе страны справляются с защитой от угроз в данный момент и справятся в дальнейшем.

«И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», — предупредил президент Белоруссии.

Путин со своей стороны затронул вопрос углубления сотрудничества России и Белоруссии «по линии специальных служб», а также в сфере военно-технического сотрудничества.

«У нас и в области ВТС происходит углубление нашей кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова», — уточнил политик.

Вероятно, под сотрудничеством по линии спецслужб Путин имел в виду в том числе совместную операцию ФСБ и белорусского КГБ по предотвращению покушения на президента Белоруссии.

По данным спецслужб, за подготовкой переворота стояли минский политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и лидер «Белорусского народного фронта» Григорий Костусев.

Спецслужбы сообщили, что покушение на Лукашенко было запланировано на 9 мая, когда в Минске должен проходить парад Победы.

Операция по поимке мятежников в Москве была согласована с Путиным, а также на уровне контактов директора ФСБ Александра Бортникова и председателя КГБ Ивана Тертеля.

Сам белорусский президент же утверждает, что госпереворот организовывался руководством США по сценарию «цветных революций», а заговорщики планировали взять в заложники его детей и подготовили для этой цели погреб в Гомельской области.

Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Москва и Минск подписали в феврале 2009 года.

В совместную систему ПВО входят зенитные ракетные комплексы «Оса», «Бук», С-75, С-125, С-200 и С-300, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Витебской областях.

Истребительная авиация представлена боевыми самолетами МиГ-23, МиГ-29, МиГ-31 и Су-27.

В прошлом году Белоруссия приняла участие в конкурсах «Армейских международных игр-2020» и в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Также военные двух стран провели оперативно-тактическое учение «Славянское братство-2020», прошедшее на полигонах «Брестский», «Гожский» и «Ружаны».

Российские и белорусские военные регулярно проводят тактические учения с соединениями и воинскими частями зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО с боевыми стрельбами на базе 185-го учебного центра боевой подготовки и боевого применения ВВС России на полигоне «Ашулук» Астраханской области.

В начале апреля нынешнего года Белоруссия и Россия согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу в двустороннем формате. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Стороны также согласовали вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Соответствующие решения были приняты на 59-м белорусско-российском заседании по вопросам контроля вооружений, проходившем в Минске.

Будущей осенью на территории Белоруссии и Западного военного округа РФ пройдут стратегические командно-штабные учения «Запад-2021». Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2020 учебном году (начался 1 декабря 2019 года) все мероприятия боевой и оперативной подготовки войск и штабов выполнены в полном объеме», — сообщил командующий.