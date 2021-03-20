Неприятный сюрприз для России: сможет ли Украина купить F-35

Некоторые представители российского экспертного сообщества весьма критично отнеслись к планам Киева по закупке перспективной американской авиатехники. При этом напоминалось, что на все закупки, ремонт и модернизацию оружия и техники вооруженных сил Украины выделено около 40 млрд гривен — меньше $1,5 млрд. Этого достаточно в лучшем случае для покупки эскадрильи F-35, подчеркивают эксперты. Сразу отметим, что для приобретения даже одной эскадрильи этих средств явно недостаточно. Численность самолетов в эскадрилье западного образца — 24 машины. Для простоты расчетов принимаем цену одного F-35 в $100 млн — на выходе получаем почти $2,5 млрд.

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В настоящее время ВВС Украины имеют на вооружении самолеты типа МиГ и Су. С 1991 года поставок новой техники в авиачасти не было.

И уже недалек тот день, когда все самолеты советского производства «отойдут» по ресурсу, сколько бы их не ремонтировали и сколько бы им не продлевали на Украине сроки летной годности.

Примерно такая же ситуация в стране и с авиационными средствами поражения. Новых образцов ВВТ нет, у старых управляемых ракет и даже бомб свободного падения выходят (или уже давно вышли) установленные сроки эксплуатации. Какое-либо сотрудничество с Москвой в плане закупки новой авиатехники исключается напрочь по причине занятой Киевом бескомпромиссной позиции, заключающейся в полном разрыве всех возможных связей со своим восточным соседом. Остается только одно, учитывая официально провозглашенной курс политическим руководством страны на вступление в НАТО, — закупка боевых самолетов и авиационных средств поражения на Западе.

Большая программа модернизации

Как ранее писала «Газета.Ru», украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолетами в три этапа в течение 2021-2035 годов.

Для переоснащения тактической авиации необходимо выделить почти $7,5 млрд.

Этот план уже одобрен Военным советом Воздушных сил ВС Украины 15 мая 2020 года, в связи с чем разработан перспективный облик Воздушных сил (так на Украине называется аналог ВВС). Об этом в прошлом году сообщало украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Этот документ разработан на основе перспективного облика вооруженных сил Украины с целью определения рациональных путей строительства и развития Воздушных сил на период до 2035 года, а также формирования исходных данных для Государственной программы развития ВC Украины до 2025 года, Программы развития Воздушных сил, других документов оборонного планирования.

В частности, в рамках первого, подготовительного этапа (который продлится до 2025 года) в 2021-2022 годах должен быть проведен тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя, ограниченные поставки которого (общее количество до 6-12 самолетов) должны начаться в 2023-2025 годах для начала опытной эксплуатации, изучения форм и способов боевого применения, организации подготовки летного и технического состава.

Кроме того, для предотвращения снижения уровня имеющихся боевых возможностей Воздушных сил Украины должно продолжаться проведение ремонтов и продление ресурса существующих основных боевых образцов вооружения и военной техники (до поставки новых образцов) с одновременным закрытием неперспективных программ модернизации.

Основной целью второго этапа (исполнительного, к 2030 году) является переход к плановому переоснащению тактической авиации, который должен прекратить дальнейшую деградацию возможностей Воздушных сил Украины.

Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых самолетов в год) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов, избавлением от отдельных родов сил боевой авиации.

К 2030 году не менее двух авиационных бригад тактической авиации должны быть полностью переоснащены на новые самолеты и доведены до уровня постоянной боевой готовности. Кроме того, в течение этого периода должны начаться также переоснащение частей транспортной и специальной авиации (1-2 образца ежегодно), развертывание новых беспилотных авиационных подразделений на замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации.

Основной целью третьего этапа (который должен завершиться к 2035 году) является завершение переоснащения и обеспечения устойчивого развития Воздушных сил ВСУ.

К 2035 году практически вся устаревшая боевая техника должна быть выведена из состава Воздушных сил и должны быть доведены до боеготового состояния Воздушные силы нового образца.

Система управления, всестороннего обеспечения, личный состав должны быть готовы к эффективному боевому применению приобретенных способностей во всех возможных сценариях ведения военных действий.

Недешевое удовольствие

Переоснащение транспортной и специальной авиации должно начаться в течение второй фазы и завершиться на третьей фазе реализации перспективного облика Воздушных сил (2027-2035 годы). Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение транспортной и специальной авиации составляет около 40 млрд гривен (около $1,5 млрд).

Учебная авиация, оснащенная самолетом Л-39, должна произвести переоснащение на современный многофункциональный учебно-боевой самолет, который станет основной учебной платформой, а при необходимости сможет использоваться для выполнения отдельных боевых задач с целью усиления возможностей тактической авиации. Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение учебно-боевой авиации составляет около 35 млрд гривен ($1,3 млрд).

Беспилотная составляющая должна быть представлена двумя типами комплексов (разведывательным и разведывательно-ударным) оперативно-тактического (оперативного) уровня. Потребность в ресурсах составляет ориентировочно 30 млрд гривен ($1,1 млрд).

Общий объем финансовых ресурсов, нужных для реализации мероприятий развития авиации Воздушных сил, за весь период развития в 15 лет оценивается на уровне 320 млрд гривен (в ценах 2020 финансового года, почти $12 млрд по текущему курсу).

Реализация такой программы требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил Украины, и невозможна без поддержки правительства Украины. В частности, она потребует разработки государственной целевой программы переоснащения тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров.

С одной стороны, облик Воздушных сил Украины образца 2035 года производит впечатление разумной и целостной картины, и подходы к строительству и развитию этого вида вооруженных сил сформулированы, в основном, верно. Переход на только один тип многофункционального самолета поколения 4 существенно сократит затраты на содержание авиапарка Украины.

Что касается возможных закупок авиатехники западного производства, то предстоящий выбор Воздушными силами ВСУ сформирован, в целом, правильно.

К слову говоря, в прошлом году речь о закупке F-35 для Воздушных сил Украины еще не шла. По всей видимости, уже составленные ранее планы были откорректированы совсем недавно. В частности, о намерениях приобрести американские истребители 5-го поколения депутатам Верховной рады Украины на презентации стратегии развития Воздушных сил Украины до 2035 года рассказал командующий ВВС Сергей Дроздов. Сначала на Украине собираются снять вооружения советские самолеты и заменить их на истребители четвертого поколения.

А уже следующим этапом должно стать приобретение самолетов пятого поколения F-35.

На роль нового украинского учебно-боевого самолета, скорее всего, будет претендовать итальянский Aermacchi M-346. Сравнение этого самолета с отечественным Як-130 ранее приводила «Газета.Ru».

Что касается одного типа военно-транспортного самолета, тем более украинского производства, то на эту роль претендует Ан-178. Однако если в Киеве не найдут рынков сбыта для этой машины, то для национальных вооруженных сил он получится непомерно дорогим. Украинцам необходимы от силы 15-20 самолетов подобного типа, и содержать ради этого количества серийный завод, КБ и все технологические линии не представляется разумным.

Главное препятствие на пути реализации облика Воздушных сил Украины — обеспеченность этих планов финансовыми ресурсами. Каждый новый боевой самолет западного производства будет обходиться Киеву существенно дороже $100 млн.

Поможет заграница

Помимо этого, речь пойдет о полном переоборудовании наземной инфраструктуры и закупке вооружения для этих самолетов, о чем в украинских планах почему-то не сказано. Те авиационные средства поражения, которыми располагает Киев, абсолютно не подходят для западной авиатехники. Потребуется либо модернизация закупаемой техники, что явно неразумно, либо в полном объеме закупка западного вооружения.

Поэтому на реализации заявленного количества самолетов в 72-108 единиц в Киеве к 2035 году могут и не выйти. Скорее всего, будет не более 50 многофункциональных истребителей. Хотя вполне возможно, что украинские политики и военные рассчитывают на поддержку своих западных партнеров, как финансовую, так и на продажу техники, уже бывшей в эксплуатации.

Очевидно и следующее — в ближайшей перспективе авиатехники советского образца, а тем более российского, в Воздушных силах Украины больше не будет.

К примеру, в Вашингтоне обсуждается получение Украиной статуса «Основной союзник вне НАТО» (Major Non-NATO Ally, или MNNA). Более того, ходят слухи, что решение о получении Украиной этого статуса будет принято в самое ближайшее время.

Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

Статусом основного союзника США вне НАТО, в частности, обладают Австралия, Израиль, Республика Корея, Япония, Иордания, Бразилия и ряд других стран. Украина является кандидатом, начиная с 2014 года. Если Киев получит подобный статус, это серьезно укрепит как его внешнеполитические позиции, так и возможность в ускоренном порядке решать многие вопросы сугубо оборонного характера.

Но и без этого статуса военно-техническое сотрудничество Киева с западными странами только нарастает.

К примеру, Великобритания активно подключилась к модернизации военно-морских сил Украины. Как ранее писала «Газета.Ru», британская кораблестроительная промышленность спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ. Помимо этого, Лондон готов помочь Киеву укрепиться на берегах Черного и Азовского морей, снабдить украинские ВМС боеприпасами, чтобы подготовить флот Украины к противостоянию с Россией.

Если Украина получит в США статус «Основной союзник вне НАТО», то не исключено, что в будущем ряд образцов вооружения и военной техники будет поставлен Киеву на предельно льготных условиях. Так что исключать в недалеком будущем появление частей Воздушных сил Украины, оснащенных самолетами F-35, нельзя. К тому же если они будут дислоцироваться в окрестностях Харькова и Мариуполя, то для восточного соседа Украины это будет вдвойне неприятный сюрприз.