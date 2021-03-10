Борьба за торговые пути: Британия отправляет флот за Полярный круг

Британский Королевский флот будет постоянно находиться за Полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в контроле над торговыми маршрутами, которые откроются по мере таяния льдов, пишет The Times, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании. Так, один фрегат присоединится к многонациональной оперативной группировке в Баренцевом море в ближайший месяц.

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Изменение климата определено как «серьезная угроза безопасности» в докладе по обороне, безопасности и внешней политике Великобритании, который будет опубликован в следующий вторник, 16 марта. В документе «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» потепление будет четко обозначено как «угроза для стабильности во всем мире».

«Преуспевание в мире зависит от торговли, и, если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами», — пояснили в военно-морских силах королевства.

В целом, в обзоре будет обоснована необходимость в максимально тщательном изменении оборонной стратегии Великобритании со времен «холодной войны», передает ТАСС.

«За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены», — утверждают британские военные.

В мире наступила эра конкуренции великих держав, и она разворачивается между США, Россией и Китаем в Арктике, написали экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и бывший старший директор по европейским и российским делам Совета национальной безопасности США Райан Талли в статье для американского журнала The National Interest.

Арктика — жизненно важный регион, это не только стратегические морские пути, которые открываются из-за изменения климата региона, это огромные запасы энергоресурсов, драгоценных металлов и залежей редкоземельных элементов, указано в материале.

Авторы напомнили, что в 2019 году Пентагон опубликовал «Арктическую стратегию», в которой основное внимание уделяется вызовам, которые представляют для США Россия и Китай в регионе.

«Действия ВМС США создали возможности для более тщательного мониторинга российских операций и в целом повысили нашу осведомленность о ситуации в Арктике», — пояснили аналитики.

Чтобы укрепить позиции Вашингтона в регионе, эксперты призвали предоставить два ледокола береговой охране США, а также продолжать углублять оборонные мероприятия с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией.

На прошлой неделе Соединенные Штаты перебросили еще три истребителя пятого поколения F-35 на Аляску. Развертывание эскадрилий истребителей F-35 в Пентагоне объяснили усилением российского влияния в Арктике, писало издание «Военное дело» со ссылкой на пресс-службу ВВС.

По словам представителя базы Кейли Дюбуа, в настоящее время количество новейших истребителей F-35 в Эйельсон достигло 23 единиц. При этом разместить на месте предлагается 54 истребителя F-35, которые дополучат до конца текущего года. В результате в базирующихся на авиабазе Эйельсон 336-й и 335-й эскадрильях окажется по 27 истребителей.

Авиабаза Эйельсон находится на расстоянии 1,2 тыс. км от границы России на Дальнем Востоке.

«Развертывание на Аляске F-35 в командовании ВВС объясняют усилением позиций России в Арктическом регионе и защитой от «русских бомбардировщиков»», — указывало издание.

Месяцем ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что США и Канада модернизируют систему оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике, чтобы противодействовать России и Китаю.

По словам источников, американский президент Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы страны на обновление Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В эту систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы на Аляске и канадской территории Арктики.

В марте прошлого года российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в Арктике до 2035 года.

Согласно документу, основными национальными интересами России в Арктике являются обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста страны.