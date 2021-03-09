Отказ США от насаждения демократии бомбами и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Этот обзор начнем с исторического экскурса. Тем более, что многие сейчас говорят, что времена «холодной войны» в отношениях между Россией и Западом уже вернулись.

5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в городе Фултон (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою ставшую впоследствии знаменитой речь, названную Фултонской, напоминает «Доктор прописал».

Там еще было про коммунистические «пятые колонны» и прочее. По мнению Черчилля, «русские друзья» уважают силу и не уважают слабость. А потому, чтобы не допустить новой войны, «нужно под эгидой Объединённых Наций и на основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией», вспоминает канал.

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«Нечто похожее можно слышать и сейчас — про силу и диалог по интересующим темам. Но без акцента на «англоязычное содружество», конечно, времена не те, — отмечает «Доктор». — Черчилль на момент произнесения речи не был премьер-министром, в США он проводил много времени по рекомендации врачей. Так что выступал он как частное лицо, хотя в Фултон вместе с ним приехал и президент США Гарри Трумэн».

«Про «железный занавес» Черчилль написал Трумэну еще 12 мая 1945 года. Однако в предварительно розданном журналистам варианте речи пассажа про «железный занавес» не было, его Черчилль добавил уже в ходе выступления. Оратором он был превосходным, но не исключено, что без этого абзаца Фултонская речь довольно скоро была бы забыта», — предполагает канал.

Кстати на ушедшей неделе весьма знаменательное заявление сделал и нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен.

Когда он заявляет, что больше гегемон не будет насаждать демократию бомбами, а будет личным примером, это «не хиханьки», считает «Адекват».

«С качеством личного примера действительно все понятно, и сегодняшнего, и подавно завтрашнего, — полагает телеграм-канал. — Означает это простую вещь: позорный недуг гегемон будет всеми силами определять в подвиг. иными словами, форсировать трансляцию вовне тех самых ценностей, которыми вовсю смердит сам. Та самая экспансия ценностей, про которую я давно истрепал весь язык. «Кто не с нами - тот против нас» в совершенно эталонной форме, причем для вывода насчет против достаточно несовпадения по любому из множества пунктов».

«Исход этой экспансии, разумеется, не предопределен ни в одну из сторон. Но готовность встречать ее как одну из, если не самую главную, форму противостояния ближайших лет тем необходимее», — убежден телеграм-канал.

«Мейстер» на этот раз обратил внимание на встречу Владимира Путина с участниками волонтерского движения «Мы вместе».

«Даже на телеэкране было заметно, что президенту приятно общество молодых людей, бескорыстно помогающих ближним. Возможно, поэтому он столь живо и непосредственно откликнулся на реплику депутата Томской городской думы Владимира Самокиша, сказавшего, что «что во всех органах власти, на всех уровнях власти должно быть больше активных волонтеров», — отмечает канал.

Президент ответил: «По поводу того, чтобы волонтеры принимали большее участие в политической жизни, – я за, я уже об этом говорил… У нас в текущем году выборы не только в Государственную думу, но и в 39 субъектах Федерации пройдут выборы в региональные парламенты. Поэтому, разумеется, я всячески поддерживаю эту идею, переговорю и с руководством «Единой России», готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных политических спектров, для того чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное».

«Отметим, что для участия в выборах от ЕР надо выигрывать праймериз, которые пройдут уже весной в открытом формате (то есть с правом голоса для всех избирателей). Для победы в голосовании для участия в федеральных выборах требуются серьезные ресурсы, которые вряд ли найдутся у волонтеров — людей, как правило, молодых и небогатых. А вот региональные голосования вполне могут оказаться им по плечу», — делает вывод телеграм-канал.

Продолжается битва властей самых разных стран с социальными сетями.

Так, власти Индии пригрозили арестами местным сотрудникам Facebook, Twitter и WhatsApp за отказ передавать личные данные участников фермерских забастовок.

«Могущество американской IT-олигархии не в последнюю очередь держится на массе дешевой рабсилы из Индии. Выражение «индусский код» (программный код крайне низкого качества) давно стало нарицательным в IT среде. Будет забавно, если индийское правительство в качестве ответных мер ограничит миграционный поток в США по трудовым и студенческим визам, тем самым выполнив одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа», — иронизирует ИА «Стекломой».

А вот, например, в Германии Facebook начнёт платить немецким СМИ за новостной контент.

Соцсеть будет использовать новости в своём разделе Facebook News, который заработает в мае. Сколько Facebook заплатит редакциям, подписавшим соглашение, не сообщается.

Продавать свои новости Facebook согласились Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblat и другие СМИ. При этом одна из крупнейших немецких медиагрупп Axel Springer (издаёт Bild и Die Welt) отказалась подписывать соглашение, назвав его условия смехотворными. «Попытки некоторых платформ, с одной стороны, позиционировать себя как средство массовой информации, а с другой — отделываться от издателей недостаточным вознаграждением, сомнительны», — заявили в компании.

«Facebook уже подписал соглашения о покупке новостей с американскими и британскими редакциями. На очереди — Франция. Соцсеть хочет, чтобы люди читали новости прямо внутри её приложения. При этом источники новостей админы Facebook будут выбирать сами, игнорируя ту информацию, которая их по разным причинам не устраивает», — пишет ИА «Стекломой».

На прошлой неделе прошлые и нынешние мировые лидеры поздравляли Михаила Горбачева с 90-летием, отмечает Никита Кричевский.

«И, наверно, заслуженно. Но в потоке славословий не слышно голоса товарища Си из Китая. И тоже, наверно, заслуженно» — пишет профессор в своей «Антискрепе».

На этом все!

До следующей недели.