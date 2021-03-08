Бомба для Ким Чен Ына: что известно о плане США по войне с КНДР

«Вот что вам нужно помнить: хотя новый план, как сообщается, был ориентирован не на военные действия стратегического масштаба, а на ограниченную войну, превентивный удар может перерасти из небольшой стычки в крупномасштабный вооруженный конфликт», — пишет американский журнал The National Interest.

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По мнению авторов материала, у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына есть много способов вести войну со своими соседями: он может использовать коммандос или кибероружие, или угрожать своим врагам применением оружия массового уничтожения.

Ким может быть убит спецназом США и Южной Кореи или похоронен в своем подземном командном пункте с помощью противобункерной бомбы, другие высокоточные средства поражения могут уничтожить его пункты управления и ядерные объекты, говорится в статье.

По крайней мере, это похоже на план Америки по ведению следующей корейской войны, полагают в The National Interest. А поскольку Северная Корея проводит новую волну испытаний баллистических ракет, а силы США и Южной Кореи практикуют уничтожение ядерных объектов Северной Кореи, этот план становится все более актуальным, считают некоторые обозреватели.

Что представляет собой План операций США 5015 (OPLAN 5015), остается под грифом «Секретно». Некоторые фрагменты этого документа были опубликованы в японской и южнокорейской прессе. Но появившиеся подробности указывают на то, что в 2015 году был применен новый подход к старой проблеме борьбы с Северной Кореей и ее огромным арсеналом обычных и нетрадиционных вооружений.

В течение многих лет ожидалось, что вторая корейская война будет напоминать первую, то есть обычную войну крупных частей и соединений, в которой войска США и Южной Кореи сначала остановят врага, а затем нанесут ответный удар по Северной Корее.

Но OPLAN 5015, как сообщается, использует подход, основанный на ограниченных войнах, спецназе и высокоточном оружии, то есть этот план предполагает вести боевые действия, основанные на формах и способах XXI века. Японская газета Asahi Shimbun сообщила в 2015 году, что план напоминает ведение партизанской войны с убийствами первых лиц КНДР силами спецназа и целенаправленными атаками на ключевые объекты.

Целью было объединить несколько старых военных планов, свести к минимуму потери в возможной войне и даже подготовиться к гипотетическому краху северокорейского режима.

Самое главное, концепция OPLAN 5015 предусматривала возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее, пишет The National Interest.

Риск эскалации конфликта в этом направлении возрастает из-за того, что со стороны КНДР постоянно учащаются локальные провокации. OPLAN 5015 сформулировал способы реагирования на эти угрозы Объединенными вооруженными силами США и Республики Корея и, в случае эскалации, реагирования на угрозу ракетного и ракетно-ядерного оружия Северной Кореи.

Отголоски этого можно увидеть в ежегодных американо-южнокорейских учениях под названием Foal Eagle, в которых задействуется более 300 тыс. военнослужащих в течение двух месяцев тренировок в реальном времени и с компьютерным моделированием.

Ссылаясь на корейское информационное агентство Yonhap, газета The Washington Post сообщила, что «объединенные силы также будут выполнять свой новый оперативный план 4D, в котором подробно описываются превентивные военные операции союзников по обнаружению подразделений ракетных войск и срыву ракетных ударов, уничтожению ракетно-ядерного арсенала Северной Кореи».

Специалисты в сфере оперативно-стратегического планирования по своей природе предполагают наихудший вариант развития обстановки, но они также предполагают предоставить первым лицам государства, принимающим решения, несколько способов реагирования на кризис на основе наиболее вероятного варианта действий противника, при этом учитывая наиболее опасную версию развития событий.

При этом трудно понять, как вооруженные силы Республики Корея будут играть ведущую роль в конфликте, если в случае начала войны Сеул не будет иметь военного оперативного контроля. Если это означает на практике, что корейские солдаты будут в основном участвовать в наземной войне, а американские военные будут оказывать военно-морскую и воздушную поддержку, как утверждала часть военных экспертов, то в Сеуле заявили, что такой план необходимо пересмотреть, пишет The National Interest.

Здесь есть и сугубо политические вопросы, особенно для тех стран, которые пострадают в случае нападения Северной Кореи. По данным журналистов, южнокорейские законодатели были в ярости в 2015 году, когда их правительство отказалось сообщить им подробности OPLAN 5015.

«Хотя новая схема, как сообщается, ориентирована не на полномасштабный конфликт, а на ограниченную войну, упреждающий удар может привести к катастрофическому обострению обстановки и превратиться из небольшой стычки в крупномасштабную войну», — говорится в редакционной статье в The Korea Times.

«Документы стратегического планирования имеют наивысший гриф секретности, к их разработке допущен строго ограниченный круг оперативного состава генеральных штабов, в полном объеме планы применения войск (сил) известны только нескольким лицам из высшего военно-политического руководства государства. Поэтому никакие фрагменты этих документов не могут оказаться в распоряжении средств массовой информации. Также особенности планов применения войск не могут стать предметом открытой дискуссии», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Поэтому, по словам военачальника, разного рода документы типа OPLAN 5015 нельзя считать подлинными разработками. Скорее всего, это или элемент оперативно-стратегической маскировки (штабами в этом случае разрабатываются планы ложных операций, содержание которых затем намеренно доводится до противника), или же набор каких-то политических сигналов для Ким Чен Ына.

Что касается решения задачи взятия под полный контроль той или иной страны силами спецназа и точечных ударов, то таким образом американцы воюют в Афганистане уже почти 20 лет. Ни одна из оперативно-стратегических задач, как известно, в течение этого периода времени ими так и не решена, напомнил генерал Запаренко.

И не так уж наивен Ким Чен Ын, полагает военачальник, чтобы не продублировать национальную систему государственного и военного управления, систему командных пунктов оперативного и стратегического уровней, арсеналы хранения ядерного оружия. Учитывая опыт еще со времен первой войны на Корейском полуострове, Ким Чен Ын наверняка закопался так глубоко, что его активы не достать никакими противобункерными бомбами.

Решать северокорейскую проблему одним высокоточным ударом и с помощью сил специальных операций — авантюра стратегического масштаба, уверен Запаренко.

Что касается жалоб представителей Южной Кореи на отсутствие «военного оперативного контроля», то в этом случае по-другому не может и быть, полагает генерал. Существуют разные степени подчиненности — непосредственно подчиненные, оперативно подчиненные, приданные и поддерживающие. Войска и силы Республики Корея, если они входят в коалиционную группировку наравне с ВС США, могут быть оперативно подчинены только американскому командующему.

Другого варианта не бывает со времен Первой мировой войны, когда американцы очень жестко поставили вопрос о подчиненности прибывших из-за океана дивизий — командовать частями и соединениями Вооруженных сил США может только американский генерал. Так что военным Южной Кореи тут не на что жаловаться. Точно так же вопрос о подчиненности решен и на Европейском континенте, напоминает генерал Запаренко.