НАТО призвало увеличить оборонные расходы из-за «агрессии России»

Почти никто в мире не хочет следовать правилам, которые страны Запада и НАТО навязывают остальным государствам. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного», — заявил сенатор.

Столтенберг ранее призвал членов военного комитета НАТО поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам НАТО нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

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Солдаты стран альянса должны быть готовы к ответу не только на «российскую агрессию», но также на такие вызовы как международный терроризм и «подъем Китая».

В конце декабря Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — отметил генсек альянса.

Он подчеркнул, что даже если РФ не столь же могущественна, как СССР, Россия все равно обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут поразить всю Европу.

Неделей ранее генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что НАТО повернулось на Восток из-за «российской угрозы». Он обратил внимание, что обстановка в Восточной Европе была нестабильной даже до ситуации с Крымом.

На вопрос о том, можно ли назвать Россию главной угрозой, он ответил утвердительно. «Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки — это реальность, как и ракеты и самолеты», — сказал военный.

Как отметил военачальник, исламский террор угрожает в большей степени каждому отдельно взятому человеку. «Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения России в «агрессивном поведении» заявил, что это «разговор в пользу бедных». Путин отметил, что активность военной авиации стран НАТО гораздо выше активности ВКС России. Кроме того, российский лидер не преминул напомнить, что американский оборонный бюджет является крупнейшим в мире.

Кремль неоднократно подчеркивал, что внешняя политика Москвы не несет в себе каких-либо агрессивных намерений — РФ только противостоит давлению, которое НАТО увеличивает с каждым годом.