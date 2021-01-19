«Чревато последствиями»: о чем Лавров предупредил Норвегию

Военная активность Осло и продвижение НАТО к границам России могут негативно повлиять на Арктический регион, предупредил глава МИД России Сергей Лавров министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

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«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Документ был выпущен после переговоров министров в формате видеоконференции.

Отмечается, что Лавров обратил внимание и на то, что ситуация с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе и приграничной зоне, ухудшается.

«Обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье», — отметили в российском министерстве.

Дипломаты заметили, что глава МИД РФ призвал Осло к диалогу и урегулированию озабоченности Москвы, связанной с соблюдением норвежской стороной обязательств по Договору о Шпицбергене от 1920 года.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств России и Норвегии затронули актуальную повестку Совета Безопасности ООН. Ранее Норвегия заняла в нем пост непостоянного члена на 2021-2022 годы. В частности, стороны обсудили политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Судане и других странах.

«Отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов — Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, в котором в настоящее время председательствует Норвегия, а также Совете государств Балтийского моря, «Северном измерении». Российская Федерация настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 годах председательства нашей страны в этой организации, рассматривая его в качестве ключевой площадки для принятия коллективных решений по вопросам Арктики», — добавили в МИД РФ.

В 2023 году Россия передаст Норвегии председательство в Арктическом совете.

В то же время стороны отметили, что необходимо преодолеть негативную тенденцию в торгово-экономическом сотрудничестве. Они также обратили внимание на то, что нужно наращивать отраслевую кооперации с учетом взаимного интереса деловых кругов и регионов двух стран.

Что касается милитаризации Норвегии, в ноябре этого года официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что такое положение дел не способствует диалогу с Россией и не устраняет напряженность в Европе.

«После начала кризиса в 2014 году Осло в инициативном порядке свернуло все связи с Россией по военной линии. На сегодняшний день признаков желания их восстановить мы не отмечаем, Норвегия продолжает действовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовления НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ», — сказала она.

Захарова заявила, что фактически на постоянной основе норвежские власти позволяют иностранным военным размещаться на территории страны. Состав иностранного контингента, по ее словам, наращивается.

Она подчеркнула, что планы развития норвежских ВС, закупок вооружения, модернизации военной инфраструктуры происходит «абсолютно в антироссийском ключе». «Увеличивается число учений с участием иностранных контингентов, и что особо удивляет, по сюжету этих учений, Россия фигурирует в качестве противника», — добавила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что Норвегия становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику.