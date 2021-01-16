«Неудача — не вариант»: к какому будущему идут ВВС США и РФ

Два года назад Пентагон приступил к воплощению в жизнь положений новой Стратегии национальной обороны США, в которой подчеркивается, что мир, в котором мы живем, «включает все более сложную глобальную среду безопасности, характеризующуюся открытыми вызовами свободному и открытому международному порядку и возрождением стратегического соревнования между нациями».

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«В то время как Соединенные Штаты и наши союзники с 11 сентября 2001 года в основном сосредоточили внимание и свои усилия на борьбе с повстанцами, наши соперники разработали новые технологии и возможности, стремясь бросить вызов нашему преимуществу», — пишет генерал Чарльз Браун на сайте Defense News.

В связи с этим он считает, что США крайне важно приступить к необходимым изменениям и делать это быстро, поскольку и неудача, и успех имеют серьезные последствия.

«Вскоре после того, как я занял свою нынешнюю должность, я опубликовал доклад под названием «Ускорьте изменения или проиграйте», в котором сформулировал, почему я считаю, что эти изменения необходимы», — пишет Чарльз Браун.

По мнению генерала, хотя многие признают растущие угрозы и необходимость соответствующих изменений в ВВС США, чтобы быть готовыми к предстоящим боевым действиям, остро стоит вопрос: как это сделать?

«С этой целью я подписал четыре приказа, чтобы сосредоточить и направить в требуемое русло нашу энергию, а также задействовать талант, творческий потенциал и стойкость наших пилотов для ускорения необходимых нам изменений. Вот то, что мы делаем прямо сейчас, а в этом году предстоит еще больше работы, описано в рамках этих четырех приказов — по летному составу, по административной части, конкуренции и реализации проектов», — сообщает Чарльз Браун.

В вопросах, касающихся летного состава, Браун уделяет особое внимание обеспечению высокого уровня качества обслуживания и качества жизни американских авиаторов. С его точки зрения, это поможет максимальной реализации их потенциала и создаст в ВВС конкурентную среду. «Для этого мы пересматриваем наши системы управления, оценки и продвижения талантов», — рассказывает он.

Бюрократия, по словам американского военного, не менее важна. ВВС США в ближайшее время сосредоточится на оптимизации процессов управления, сокращении и ликвидации ненужных рабочих групп в штабе. В конечном итоге это несомненно приведет к более эффективным разработке, принятию и выполнению стратегических решений.

Обучение личного состава, по мнению Брауна, не может проходить без оглядки на вызовы, связанные с конкуренцией крупных держав.

«Наших летчиков необходимо обучать с учетом понимания мировоззрения китайцев и россиян, их военную культуру и процессы принятия решений», — полагает он.

«Повышение понимания культурного и технического уровня наших соперников, включая то, как они модернизируются и планируют сражаться в будущем, поможет американским летчикам определить, какие проблемы наиболее актуальны. Это поможет нам привести нынешнюю организационно-штатную структуру ВВС к тому виду, с которым мы будем конкурировать с нашими соперниками в целях их сдерживания и конечной победы в этом противоборстве», — считает американский генерал.

Наконец, четвертая составляющая стратегии ВВС США — ускорение реализации перспективных проектов. «Мы должны определить возможности и технологии, которые сделают нас конкурентоспособными в будущем. Это влечет за собой расчистку пути для реализации перспективных проектов в ВВС США за счет ликвидации/прекращения устаревших или недоступных возможностей и программ», — заявляет Чарльз Браун.

По его словам, руководство ВВС США уже внесло поправки в модели планирования предстоящих организационно-штатных изменений, а также необходимых новаций в сфере боевого применения ВВС. «Надо определить варианты, которые могут высвободить средства, которые потребуются для быстрого освоения новых технологий — от искусственного интеллекта, Объединенного общедоменного управления и контроля и до истребителей и бомбардировщиков следующего поколения», — добавляет Чарльз Браун.

По словам генерала, чтобы реализовать эти изменения, ВВС будут сотрудничать с конгрессом США и представителями оборонной промышленности.

По мнению Чарльза Брауна, с момента своего создания более 70 лет назад ВВС США преуспели в выполнении пяти основных задач: превосходство в воздухе, разведка, быстрая глобальная мобильность, глобальный удар и управление. «Мы обязаны поддерживать стандарты качества, которых ожидает наша нация, причем от складывающейся геополитической обстановки», — считает генерал.

«Учитывая масштаб имеющихся проблем в состязании с такой великой державой как Китай, мы должны принимать жесткие решения, чтобы поддерживать на необходимом уровне технологически превосходящие противника Военно-воздушные силы — гибкие, стойкие и способные действовать с превосходящей скоростью и темпом в условиях сложного вооруженного противоборства», — полагает Чарльз Браун.

По мнению генерала, изменения имеют решающее значение, а скорость в этом случае превыше всего. Инновационное решение проблем глубоко укоренено в самом духе ВВС Соединенных Штатов, о чем свидетельствует их история: стремительное развитие реактивных двигателей и преодоление звукового барьера в 1940-х годах, разработка сложных межконтинентальных баллистических ракет в 1950-х годах, разработка боевых машин для завоевания превосходства в воздухе в 1960-х и 1970-х годах. Это факт особо отмечает в своем докладе Чарльз Браун.

«Хотя необходимость изменений и развития всегда актуальна, никогда в новейшей истории ставки для нас не были так высоки.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов должны ускориться в своем развитии, должны измениться и подготовиться к возможному вооруженному противоборству, потому что статус-кво будет недостаточным, а неудача для нас — не вариант», — заключает генерал Чарльз Браун.

С одной стороны, доклад начальник штаба ВВС США представляет собой набор красиво изложенных лозунгов, а с другой стороны — можно не сомневаться, что за каждым тезисом американского военачальника стоят конкретные руководящие документы, подкрепленные цифрами, фактами, финансовыми и материальными ресурсами.

И, по большому счету, это программный документ на десятилетия вперед.

Что касается аналогичных выступлений со стороны наших Воздушно-космических сил, то руководители этого вида Вооруженных сил Российской Федерации редко публикуют материалы идеологического характера, нацеленные на долгосрочную перспективу. Поэтому проводить любые сравнения с выступлениями в открытой печати, к примеру, начальника Главного штаба ВКС с аналогичными докладами начальника штаба ВВС США весьма непросто.

Главный вывод, который, на мой взгляд, надо сделать из доклада начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, — стратегическое соревнование между нашими державами имеет стойкую тенденцию к обострению. И ставки в этом противоборстве, действительно, как никогда высоки.

Направления приложения наших усилий в сфере совершенствования боевых и оперативных возможностей Воздушно-космических сил, в общем-то, известны.

Россия планирует ускорить поступления в боевой состав ВКС истребителей 5-го поколения Су-57. Хотя запланированные 76 машин к 2028 году — это, надо прямо сказать, откровенно мало. Помимо этого: всемерное форсирование процесса, связанного с испытаниями и серийным производством стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-160М и Ту-22М3М; доведение всех имеющихся в боевом составе Дальней авиации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ; форсирование работ с ПАК ДА.

Россия должна обеспечить максимальное сосредоточение средств и ресурсов на преодолении возникшего отставания в сфере беспилотных летательных аппаратов и создании линейки двигателей для всех типов БЛА.

Кроме того, перед отечественными ВКС стоят задачи по дальнейшему перевооружению парка оперативно-тактической авиации на современные машины (Су-30СМ и Су-35С); ускорению работ по серийному производству легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также форсирование разработки тяжелого самолета ВТА, увеличение темпов выпуска среднего Ил-76МД-90А;

Наконец, необходимо продолжить переоснащение ВКС дальнобойным высокоточным (в том числе гиперзвуковым) оружием.

И это, естественно, далеко не полный перечень стоящих перед ВКС задач.

Самая большая опасность заключается в возможном отставании от наших геополитических противников в сфере перспективных технологий.

В первую очередь это касается искусственного интеллекта. К сожалению, российское Минобороны до сих пор не является головным исполнителем в этой критически важной для национальной безопасности России сфере.

Вопрос для нас стоит именно так — или мы удержимся в числе передовых в военном отношении стран или опустимся на уровень страны третьего мира. Третьего в этом случае не дано.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).