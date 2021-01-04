Сбившим Ми-24 азербайджанским военным грозит пожизненный срок

Следствие по уголовному делу о крушении боевого вертолета Ми-24 Военно-воздушных сил России 9 ноября в Армении около села Ерасх Араратской области будет вестись по ч.2 ст. 105 «Умышленное убийство двух или более лиц», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Таким образом, статья стала более тяжелой – изначально дело было возбуждено по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности». Теперь виновным в данном инциденте может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», — рассказал источник.

Дело затруднено тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства. Расследование ведут военные следователи, находящиеся на 102-й российской военной базе в Гюмри.

Ми-24 был сбит переносным зенитным ракетным комплексом около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й базы вблизи границы Армении с Нахичеванской автономной республики. Автоколонна направлялась для усиления постов российских пограничников в Сюнике.

Два россиянина погибли — командир экипажа майор Юрий Ищук и 24-летний бортовой авиационный техник старший лейтенант Роман Федина. Старший лейтенант Владислав Грязин был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

Всех троих президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако в Минобороны уточнили, что вертолет был сбит вне зоны военного конфликта. Азербайджан признал, что сбил российский вертолет по ошибке и выразил готовность выплатить Москве компенсацию.

Ошибку в Баку объяснили тем фактом, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — указывалось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Москва приняла извинения Баку.

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — отметили в МИД РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично пообещал проведение тщательного расследования трагедии, заявил Путин.

По словам президента России, Алиев гарантировал, что по результатам расследования виновные будут наказаны.

Алиев также попросил передать соболезнование родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту, сообщает «Sputnik.Азербайджан». Путин же заявил о недопустимости подобного рода инцидентов.

Вскоре нахичеванская Военная прокуратура открыла уголовное дело по ст. 342.2 (халатное отношение к службе — гибель двух и более человек по неосторожности во время войны, или боевых действий).

В Генпрокуратуре республики заявили, что их сотрудники совместно с военными экспертами в рамках уголовного дела осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы.

Кроме того, как заявили в ведомстве, они допросили военнослужащих военной части, взяли необходимые документы, а также провели другие следственные мероприятия.

Президент Армении Армен Саркисян также наградил медалями «За боевую службу» всех трех членов экипажа Ми-24. 12 декабря в районе Ерасха был открыт памятный камень и проведен молебен.