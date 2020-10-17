Ночной обстрел: десятки погибших и раненых в Гяндже

В результате ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа погибли 13 человек, 52 местных жителя ранены, сообщает МЧС республики. Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что было 12 жертв и более 40 пострадавших.

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«Серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт. В настоящее время прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о последней ситуации», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

По данным правоохранителей, ракеты были также выпущены по крупнейшей теплоэлектростанции на Южном Кавказе — Мингячевирской ГЭС. Но противовоздушная оборона Азербайджана смогла их обезвредить. В результате удара были разрушены более 20 зданий.

Помощник президента республики Хикмет Гаджиев ранее заявил, что по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад». Он утверждает, что нападение совершалось с территории Армении.

В свою очередь армянская сторона заявила, что со стороны Армении никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось.

Пока стороны выясняют, кто виноват, жители Гянджи приходят в разрушенный район, чтобы найти своих родственников и соседей, надеясь, что они живы.

Удар по городу был нанесен примерно в час ночи по местному времени, передает ТАСС. Одна из ракет — более мощная — разорвалась за одной из городских школ. В этом месте располагались преимущественно одноэтажные частные дома.

Агентство отмечает, что спасателей, которые прибыли на место практически сразу после взрыва, окружила толпа людей, которые надеялись найти своих родственников. Кто-то говорил, что под обломками остались дети. «У семьи моего брата был здесь дом. Самого брата уже нашли, но не нашли пока его внука», — рассказал ТАСС один из мужчин, пришедших к развалинам.

Рядом рыдала женщина. Ее дом находился достаточно далеко от места взрыва, но здесь располагался дом ее соседки, которая раньше жила рядом с ней, а теперь ее тело нашли спасатели.

Люди недоумевали. «Мы мирные граждане, здесь нет ни солдат, ни техники, мы уже спали в это время», — рассказала ТАСС еще одна женщина.

Пока Азербайджан обвиняет Армению, Армения обвиняет Азербайджан. В субботу, 17 октября, с самого утра, по данным Минобороны страны, азербайджанцы наносили удары по городам непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерту и Шуше.

«Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы на рассвете возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши», — отметила на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, армия Карабаха предприняла ответные меры.

«Гуманитарное прекращение огня» было согласовано сторонами в Москве 9 октября. Российский президент Владимир Путин пригласил стороны для переговоров. При посредничестве российского министра иностранных дел Ереван и Баку договорились о перемирии, начиная с полудня 10 октября. Кроме того, они договорились более детально обсудить возможность переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Но перемирие не продлилось и суток. Стороны стали обвинять друг друга в нарушениях.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан считает эту территорию оккупированной, так как там проживает преимущественно армянское население, а сама республика более 20 лет назад вышла из состава Азербайджанской ССР.

Азербайджанцы пытались вернуть контроль над Нагорным Карабахом в 1992-1994 годах, но у них не получилось. Кроме того, Баку потерял еще несколько районов.