Еще три пуска: «Циркон» испытают на поражение авианосца

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца текущего года выполнит еще три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

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«В рамках продолжающихся летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» до конца этого года будет выполнено еще три стрельбы. Ближайший запуск состоится в конце октября — начале ноября», — уточнил источник.

Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию.

Он подчеркнул, что все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в том числе, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее доложил президенту страны Владимиру Путину, что с борта фрегата «Адмирал Горшков» 6 октября была осуществлена стрельба ракетой «Циркон» на дальность 450 км. Отмечается, что корабль запустил оружие из Белого моря. Боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила восемь скоростей звука, а максимальная высота полета достигла 28 км.

Владимир Путин поздравил всех причастных к созданию «Циркона» с успешным запуском оружия и поблагодарил их за проделанную работу и результаты.

Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» продолжатся. Планируется, что этим комплексом оснастят подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, благодаря успешному испытанию ракеты «Циркон» российская ядерная триада получила принципиально новое оружие. Он подчеркнул, что президент России назвал это испытание большим событием для всей страны.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-1» назвал пуск «Циркона» изумительным успехом российских вооруженных сил. Он также уточнил, что запуском этого оружия Россия не пыталась играть мускулами перед Западом. «Я хотел бы подчеркнуть, что Россия тем самым не пытается показывать свои мускулы или бряцать оружием», — заявил дипломат.

По словам Антонова, Вашингтон обратил внимание на испытания и вообще «внимательно следит» за происходящим в России. Он отметил, что для американской стороны важен любой шаг Вооруженных сил РФ.

Об этом говорят и в самих Соединенных Штатах. Представитель Госдепартамента США заявил РИА «Новости», что Вашингтон следит за ракетными испытаниями РФ и учитывает их при формировании политики государства в сфере контроля над вооружениями.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — констатировал он.

3М22 «Циркон» — это российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная «НПО «Машиностроения». Входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». Кодовое обозначение этого изделия в Североатлантическом альянсе — SS-N-33. Планируется, что эта ракета заменит тяжелую противокорабельную П-700 «Гранит».

Новейшая гиперзвуковая ракета РФ «Циркон» может развивать скорость порядка девяти Махов, а дальность ее полета способна превысить 1 тыс. км. Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км с относительно небольшим сопротивлением воздуха. Такая высота полета позволяет существенно увеличить дальность и скорость изделия.

Дальность стрельбы «Циркона», по разным источникам, составляет от 400 до 1000 км, длина изделия — восемь-десять метров, вес боевой части — 300-400 кг.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», с которого был запущен «Циркон», — это самый современный боевой корабль Северного флота. Его построили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислили в состав флота в июле 2018 года. Фрегат успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Он постоянно участвует в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Фрегаты проекта 22350, к которому относится «Адмирал Горшков» — это серия российских многоцелевых фрегатов первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, которые строятся для ВМФ России.