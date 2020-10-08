Неэффективная работа: Асад раскритиковал иностранные силы в САР

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА «Новости» назвал неэффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе. Глава государства выразил мнение, что если бы оно действительно было таковым, то не пришлось бы начинать боевые действия во многих районах.

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«Нет, я не считаю его (сотрудничество РФ, Турции и США в Идлибе — «Газета.Ru») эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали», — констатировал сирийский президент.

Он отметил, что Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, но до сих пор не выполнила его.

«Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим», — подчеркнул Асад.

По его словам, Турция и США должны покинуть территорию Сирии, иначе в стране вспыхнет народное восстание, поднятое сирийскими гражданами против оккупации своих земель иностранными войсками.

Он также обратил внимание, что война в Сирии все еще продолжается, а главари террористов намерены предпринимать действия, чтобы она не заканчивалась еще долго.

«Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время. Вот, что нам кажется», — пояснил Асад.

На сегодняшний день Идлиб остается единственным сирийским регионом, значительная часть которого остается в руках бандформирований. В 2017 году там создали северную зону деэскалации — туда переместились экстремисты, которые отказались сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

На территории провинции разместили наблюдательные посты турецкой армии. В соответствии с договоренностями между президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, которые были достигнуты 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

Сирийские власти нередко критикуют действия иностранных государств, которые находятся в Сирии без соответствующей санкции на это правительства.

В конце сентября глава МИД САР Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил западную коалицию в преступлениях, совершенных на территории Арабской республики.

«Осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке стран», — констатировал министр.

Он уточнил, что к преступлениям относятся «захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры».

Что касается роли Соединенных Штатов, в начале августа исследовательская служба конгресса США (CRS) выпустила доклад под названием «Вооруженный конфликт в Сирии: обзор и реакция США». В нем составители обозначили, что политика США в отношении республики строится на трех принципах: стремление к окончательной победе над «Исламским государством» (организация запрещена в России), поддержка политического урегулирования ситуации и вывод иранских сил с территории Сирии.

Кроме того, аналитики признали заслуги России в ситуации с Сирией.

Они отметили, что вмешательство Москвы вместе с Ираном и «Хезболлой» позволило Башару Асаду восстановить контроль над большей частью территорий республики, которые удерживали незаконные вооруженные группировки.

«Однако, по состоянию на 2020 год, Сирия сталкивается с растущей экономической нестабильностью и очагами возобновления политических волнений на фоне продолжающихся вмешательств со стороны внешних государств и новых проблем общественного здравоохранения, вызванных пандемией коронавируса», — констатировали в документе.

Эксперты отметили, что сирийское правительство продолжает борьбу с боевиками, лояльными запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».