Испытания прошли успешно: «Циркон» поразил цель на дальности 450 км

В России прошли испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Пуск был произведен накануне, 6 октября 2020 года из акватории Баренцева моря.

По данным объективного контроля, «Циркон» прямым попаданием успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты при этом составила более 8 Махов, сообщает Министерство обороны РФ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты. Президент страны поздравил всех причастных к созданию «Циркона» с успешным запуском и поблагодарил за проделанную работу и результаты.

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Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут продолжены. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Фрегат успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Он является постоянным участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Фрегаты проекта 22350 — серия российских многоцелевых фрегатов 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, строящихся для ВМФ России.

23 апреля 2019 года на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась церемония одновременной закладки для ВМФ России сразу двух фрегатов проекта 22350, получивших названия «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Данные корабли стали пятым и шестым фрегатами проекта 22350, сдача их планируется соответственно на 2024 и 2025 годы. Сообщается, что данные два корабля будут несколько отличаться от первых четырех фрегатов проекта 22350.

В частности, они получат усиленное ударное вооружение в виде 24 вертикальных пусковых установок комплекса УКСК вместо 16 на первых четырех кораблях. УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14) — корабельная вертикальная пусковая установка производства концерна «Моринформсистема-Агат».

20 июля 2020 года на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге были заложены фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350. Данные два корабля также получат 3 х 8 УКСК на 24 ракеты. В дальнейшем, для ВМФ РФ планируется строительство кораблей дальней морской зоны класса «фрегат» по модернизированному проекту 22350М.

Фрегаты проекта 22350 — многофункциональные боевые корабли, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам ракетами типа «Калибр-НК» на расстоянии свыше 1,5 тыс. км.

3М22 «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета разработки «НПО «Машиностроения». Входит в состав комплекса 3К22 «Циркон». Кодовое обозначение этого изделия в НАТО — SS-N-33. Данной ракетой планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха относительно невелико. Такая высота полета позволяет значительно увеличить дальность и скорость изделия.

Приблизительные тактико-характеристики «Циркона» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) — от 400 до 1000 км, длина изделия — 8-10 м, скорость — М — 8 и более, вес боевой части — 300-400 кг.

Что касается возможных соперников России в сфере разработки ГЗКР, то, как ранее писала «Газета.Ru», приоритетом номер один в модернизации Сухопутных войск США является высокоточная стрельба на дальние дистанции, и гиперзвуковые разработки, безусловно, попадают в эту категорию.

«Гиперзвуковое оружие обеспечит критически важные боевые возможности Сухопутных войск США в поддержку Стратегии национальной обороны. Совместными усилиями наших промышленных партнеров и министерства обороны мы будем развивать эту систему стратегического оружия и тем самым выполнять важнейшую миссию для нашей страны», — заявил генерал-лейтенант Нил Тергуд, курирующий развитие гиперзвукового оружия в США.

В марте Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока (по принятой в США терминологии — Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB), который после пуска осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.

Однако промышленной базы, оборудованной для производства гиперзвукового оружия, в США пока нет.

На данном этапе кооперация соисполнителей по производству гиперзвукового оружия в США выглядит следующим образом: Dynetics Technical Solutions (DTS) будет первой компанией, которая произведет прототипы гиперзвуковых планирующих боевых блоков, а Lockheed Martin будет выполнять функции системного интегратора этого вида оружия.

Dynetics получит $351,6 млн на производство «первого серийно производимого набора прототипов систем Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB)». DTS возглавит «команду мирового уровня для этого проекта, включая известных и проверенных подрядчиков оборонной промышленности», таких как General Atomics Electromagnetic Systems, Lockheed Martin и Raytheon.

General Atomics Electromagnetic Systems обеспечит кабельное, электрическое и механическое производство. Lockheed будет поддерживать производство, сборку, интеграцию, тестирование, системное проектирование и анализ. Другими членами команды Lockheed являются Integration Innovation Inc., Verity Integrated Systems, Martinez & Turek и Penta Research.

«Что касается отечественных ГЗКР, то скорость «Циркона» позволяет ему беспрепятственно обходить все существующие на данный момент средства ПРО и ПВО. Эту ракету не получится ни догнать, не перехватить. Принятие ее на вооружение приведет к коренному пересмотру вооруженной борьбы на морях и океанах»,

— рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.